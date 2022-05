La industria ya está dando el salto a las autocaravanas eléctricas. Y la más barata sólo cuesta 4.500 euros

El mercado de las autocaravanas ha vivido una explosión como no se recuerda. La pandemia de coronavirus disparó la demanda de un tipo de turismo más conectado con el medio ambiente. Y, como no podía ser de otra manera, la electrificación también ha llegado a esta forma de moverse. Incluso con precios y soluciones de escándalo. Por arriba y por abajo.

En 2020, el sector de las autocaravanas vivieron su verano dorado. Con multitud de confinamientos repartidos dentro y fuera de España y con la sombra de nuevas restricciones siempre presente, muchos fueron los que se lanzaron a pasar sus vacaciones lejos de las aglomeraciones de las grandes ciudades.

Un tipo de turismo muy habitual en Europa pero que todavía está por explotar en nuestro país que, además, con los cambios que ha supuesto la pandemia en algunos sectores y el aumento del teletrabajo ha visto aumentar enormemente la oferta. Por ejemplo, algunas compañías ya ofrecen vehículos pensados para teletrabajar a bordo y, así, poder hacerlo cada día en el entorno medioambiental que se prefiera.

Y como no podía ser de otra manera, la electrificación también se quiere hacer un hueco en este espacio. Paradójicamente, un tipo de turismo que debería ser muy respetuoso con el medioambiente también puede ser todo lo contrario si los pasajeros no están acostumbrados a moverse con este tipo de vehículos. La electrificación quiere abrirse paso en un sector donde los usuarios habituales pueden estar más concienciados para dar el salto.

Y, aquí, es donde el sector de las autocaravanas tienen su gran reto. Porque, de momento, la electrificación completa de un vehículo de grandes dimensiones suele estar limitada por autonomías muy escasas y precios muy altos. Aunque no todos están de acuerdo con estas afirmaciones.

Este año ha sido presentada la Winnebago e-RV, un modelo que, de momento, es un concepto y que se basa en la plataforma de una Ford Transit. Sus creadores aseguran que el modelo cuenta con autonomía para realizar 200 kilómetros. Una autonomía escasa pero que, aseguran, es suficiente para la inmensa mayoría de sus usuarios, quienes realizan menos de 320 kilómetros diarios. Además, dicen poder cargar por completo el vehículo en apenas 45 minutos haciendo uso de un enchufe rápido.

Las grandes dimensiones de las autocaravanas y su escasa aerodinámica ponen difícil el salto a la electrificación completa de las mismas, por lo que quien quiere moverse en esta dirección está optando por camperizar grandes furgonetas, como la ya mencionada Ford Transit o la Nissan e-NV200, que ya no se fabrica. Son modelos que apenas tienen dos o tres centenares de kilómetros de autonomía a los que, además, se les añade el peso de hacer habitable su interior.

Otra de las desventajas de pasarse a la electrificación completa en el sector de las autocaravanas es su alto precio y la poca oferta. Para comprar una Nissan e-NV200 de segunda mano es necesario contar con más de 15.000 euros disponibles. La Ford Transit e-Custom está por llegar a nuestro país y para hacernos con una Peugeot e-Expert o una Fiat e-Ducato es necesario desembolsar unos 60.000 euros.

Pero hay quien no está dispuesto a dar tanto dinero para moverse... al menos en China. La Xinge RV es la autocaravana más barata del mundo y está a la venta por 4.500 euros. ¿Cómo es posible? Evidentemente, sacrificando la seguridad y cualquier otro elemento que dicta el sentido común cuando queremos salir a la carretera. Un buen motivo por el que esta Xinge RV no podría pasar las homologaciones europeas y sólo se vende en China como derivado de otros modelos de Xinge.

Aunque se ha hecho viral ahora, la Xinge RV hace tiempo que es conocida. En 2020 un tuitero se interesó por la misma, tras conocer su precio. No dudó en ponerse en contacto con el vendedor, quien le envió fotos y vídeos del curioso artefacto. Éstos dejaron tan sorprendidos a Jayson Elliot que no dudó en compartirlos a través de un hilo de Twitter.

I want to buy this $4,900 RV from China with three wheels and an electric drivetrain: a thread (with videos!) (and photos!)



The salesman just sent me all these photos and videos, and I can't get over this crazy thing.



[1/11] pic.twitter.com/DNDLqaGXW2