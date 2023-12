Hyundai y Kia tienen un invento para extinguir de una vez por todas a las cadenas de nieve: neumáticos inteligentes

Hace unos días contábamos en Xataka que Hyundai y Kia trabajan en un revolucionario sistema para llevar la transmisión directamente a las ruedas. De funcionar, conseguirían aumentar la autonomía del coche eléctrico y mejorar su dinamismo, pues no existirían pérdidas en la entrega de potencia.

En esta ocasión, el invento en el que están trabajando dentro del grupo no está directamente relacionado con el coche eléctrico pero sí podría ser útil a cualquier vehículo, independientemente de su tipo de motor.

Hyundai y Kia están trabajando en un revolucionario sistema que elimina la siempre temida tarea de poner las cadenas de nieve. Su idea: integrar las cadenas en las ruedas.

Un invento que suena a futurista

Aunque de momento es un proyecto que siguen investigando, Hyundai y Kia ya han señalado en las comunicaciones de la empresa que investigarán la viabilidad comercial de su sistema de darse las condiciones oportunas de rendimiento en el terreno y vida útil.

Pese a sonar a ciencia ficción, sí, ambas compañías trabajan en neumáticos que ya integran las cadenas. Tal y como muestran en el vídeo que acompaña a esta información, la idea es que el neumático cuente con ranuras en su goma que, llegado el momento, son las piezas que actúan como cadenas.

Por defecto, la ranura esconde la pieza, la cual se encuentra ligeramente por debajo de la goma. Una vez el conductor pierde tracción y activa el modo "nieve" con uno de los mandos interiores, una corriente eléctrica despliega la pieza que, automáticamente, comienza a hacer la función de cadena.

Superado el obstáculo, el conductor desactiva este modo de conducción y la pieza vuelve a su lugar de origen, escondiéndose para no entrar nunca en contacto con la superficie. Entendemos que esta pieza, por el tipo de compuesto elegido, es mejor que no forme parte de la continuidad de la goma para no desgastarse en exceso.

Desde la marca señalan que esto tiene otra ventaja. Como la pieza se esconderá apenas unos milímetros por debajo de la superficie de la goma, también actúa como chivato del desgaste del neumático, por lo que la comprobación del mismo será mucho más visual.

Señala, de momento, que la patente se encuentra en fase de aprobación en Corea del Sur y Estados Unidos pero que, como decíamos, si todas las fases van dando buenos resultados buscarán su homologación y su producción comercial.

