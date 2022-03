Anchorage, el remoto aeropuerto de Alaska que ha vuelto a la vida por culpa de la guerra de Ucrania

Visto en el mapa Anchorage parece una localidad perdida de Alaska, situada en la costa oeste de Estados Unidos. Aunque es la ciudad más poblada del estado, no llega a los 300.000 habitantes y en invierno es fácil que el termómetro baje de los 10 ºC durante el día. A pesar de eso y de su ubicación remota, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX su aeropuerto, el hoy conocido como Ted Stevens Anchorage International Airport, jugó un papel fundamental a nivel mundial, con un intenso tráfico de viajeros entre Asia, Europa y EEUU. En la década de los 90 perdió ese rango; pero ahora, en pleno siglo XXI, parece a punto recuperarlo. Y todo gracias a la guerra de Ucrania.

¿Por qué? Pues por la misma razón por la que fue tan importante en los 70 y 80: porque ofrece un rodeo ideal para los aviones que quieren evitar el espacio aéreo ruso. En el siglo XX los cielos de Moscú y el resto de la federación estaban vetados por las autoridades de la URSS; hoy, por Vladimir Putin, enfrascado en la guerra de Ucrania y confrontado con las autoridades de Occidente.

El aeropuerto de Anchorage se inauguró en 1953 y en muy poco tiempo empezó a captar tráfico comercial entre Europa y Asia. En los años 60, después de que Canadá se transformase en el estado 49º de EEUU, había reforzado tanto su peso estratégico que se convirtió en la "encrucijada aérea del mundo" y era escala habitual de siete grandes aerolíneas que conectaban Europa, Asia y el este de Estados Unidos. Creció el negocio de los jets privados, se ampliaron sus pistas, se abrió una nueva terminal... ¿Por qué? En parte por el negocio del petróleo de North Slope y el oleoducto trans-Alaska; pero también, y en gran medida, por su situación geográfica y el contexto internacional.

Como destaca el propio Gobierno de Alaska, Anchorage está a nueve horas y media del 90% del mundo industrial y en una ubicación estratégica para los aviones que deban volar entre metrópolis como Los Ángeles, Nueva York o Londres y Tokio o Hong Kong. Para aviones con una autonomía menor que los que manejamos hoy esa ventaja resultaba crucial. En la segunda mitad del siglo XX había además otro factor fundamental como telón de fondo: la Guerra Fría, que llevaba a muchas aerolíneas a evitar el espacio aéreo de la URSS en sus vuelos entre Asia y Europa.

Aquella época dorada no duró demasiado. En 1989 la URSS desbloqueó su espacio aéreo y las aerolíneas redibujaron el mapa de las rutas internacionales. El cambio no marcó el fin del aeropuerto de Anchorage, que vio cómo los operadores de carga aérea aumentaban sus bases y crecía el tráfico local; pero sí asestó un severo varapalo al flujo de pasajeros de largo radio. Influía el contexto global, pero también que los propios aviones empezasen a ofrecer mayor autonomía y necesitasen menos paradas para repostar. En el 94, tras sufrir un pinchazo de demanda, Anchorage tocó fondo.

Alaska’s Anchorage Airport is starting to receive inquiries from airlines as international routes prepare for disruption, per reuters.



Anchorage was the refueling stopover for flights during Cold War, when most airlines were banned from Russian airspace on Europe-Asia flights👇🏽 pic.twitter.com/vScjRDeQ34