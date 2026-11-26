Cuando probamos el Mazda MX-5 decíamos de él que es incómodo, es pequeño, es ruidoso, es encantador, es único, es genial. El Miata que ahora mismo se vende apenas tiene 132 CV y aunque es un coche objetivamente lento para ser un deportivo, es uno de los coches con los que mejor me lo hemos pasado en los últimos años.

Y es que, como hemos contado en varias ocasiones, el coche eléctrico tiene un problema de identidad cuando se trata de dar sensaciones al aficionado más purista. Porque no todo es potencia y aceleración, hay que contener un exceso de peso tremendo provocado por el gran tamaño de las baterías.

Una perspectiva muy similar tiene Gordon Murray. El mítico diseñador del McLaren F1 quien aseguraría que a él no le importaba la velocidad punta, tal y como nos cuentan nuestros compañeros de Motorpasión.

Eso tan complicado de explicar

Cuando probamos un coche tratamos de poner negro sobre blanco a lo que experimentamos a los mandos. Cuando se trata de explicar elementos técnicos es sencillo (si la dirección o la suspensión es blanda, si el coche se siente pesado...) pero cuando entramos en el terreno de los sentimientos es mucho más complicado.

Eso es lo que sucede cuando se trata de explicar por qué un coche rapidísimo no tiene por qué ser deportivo en absoluto. Y por qué se siente más divertido un coche de 132 CV como el Mazda MX-5 que muchísimos eléctricos que triplican en potencia. Incluso modelos que también se proyectan con esa deportividad.

Gran parte de ese secreto suele estar en el peso.

Murray siempre ha priorizado el ahorro de peso en sus trabajos. Considera que este es un pilar fundamental para que un coche sea divertido. "No me importan las cifras de aceleración: para mí lo primordial es la perfección al volante y el arte de la ingeniería ligera" dijo sobre el McLaren F1, lanzado en 1992.

Aquel superdeportivo se montó sobre un chasis monocasco de carbono y puso al conductor en posición central para mejorar el reparto de pesos. Bajo la carrocería, un motor V12 atmosférico que renunciaba al turbo justo cuando veníamos de una década marcada por la sobrealimentación.

La filosofía era la misma que la de Colin Chapman para Lotus: "Añadir potencia te hace más rápido en las rectas; quitar peso te hace más rápido en todas partes". Por eso chocaba tanto ver un Lotus eléctrico de dos toneladas de peso por mucha potencia que tuviera.

La cruzada de Gordon Murray contra el peso se ha mantenido con los años. El T.50, su última creación, apenas pesa 986 kg. Toda una rareza para el mundo en el que vivimos donde un Porsche 911 Turbo S marca 1.815 kg de peso en la báscula.

Y es que aunque la aceleración es importante, las sensaciones que se experimentan con un coche ligero en el paso por curva son excepcionales. Dado el creciente sobrepeso en el que nos hemos adentrado como consecuencia de mayor equipamiento de seguridad pero, también, tecnológico (tanto por baterías como por pantallas y otro tipo de servicios al conductor) las marcas buscan soluciones. El Alpine A390 GT es muy buen ejemplo de ello.

Mientras, otros optan por lo más evidente pero, también, lo más complicado: quitar peso.

Foto | McLaren

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