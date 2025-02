Europa ya debate si las autoescuelas son realmente necesarias: esto nos dice la DGT sobre sacarse el carné sin profesor

La DGT estudia cambiar el sistema de autoescuelas y adaptarse a Estados Unidos. Es posible que hayas leído informaciones similares en los últimos días. Pero, lo cierto es que la DGT no ha propuesto nada y la decisión no está en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?

No hay nada nuevo. Y no hay ni fecha para posibles cambios ni una hoja de ruta sobre ello. Eso es lo que nos ha respondido la DGT a preguntas de Xataka. El origen de un posible cambio en el acceso al carné de conducir se encuentra en una proposición que está debatiendo Europa, donde se busca facilitar el acceso a los coches a un mayor número de conductores. Este es el último caso pero es algo de lo que se habla desde hace casi una década.

Esa propuesta, como decimos, se sigue debatiendo y tendría que seguir pasando filtros que pueden moldearla. Es decir, es posible que Europa acerque su forma de acceder al carné de conducir a Estados Unidos. O puede que no. Decidido el texto final, tendría que ser votado y, posteriormente, emitirse una directiva que obligaría a su cumplimiento.

Solo en ese caso. Desde Tráfico también nos insisten que solo en el caso de que la directiva fuera emitida, se buscaría la manera de adaptar esas nuevas exigencias al entorno español. Sin embargo, no existe una propuesta clara sobre la mesa ya que el texto podría dejar en manos de los Estados miembros mayor o menor manga ancha para adaptar la nueva realidad a sus normativas.

Aprovechando las palabras del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró recientemente que se estaba valorando la posibilidad, algunos medios y usuarios en redes sociales han elevado todo este asunto a la categoría de noticia, señalando que la DGT estaría detrás de un cambio en el sistema.

La CNMC. Las respuestas de Grande-Marlaska llegaban en relación a un informe presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien apostaba por abrir la mano con los requisitos que se le piden a las autoescuelas y girar hacia un sistema "tutorizado" donde un conductor pueda supervisar las dotes de conducción de un aspirante antes de enfrentarse al examen.

Proponen, por ejemplo, que "las prácticas acompañadas serían compatibles con un posible mantenimiento de obligaciones de formación obligatoria en autoescuelas si se considerara necesario, por ejemplo estableciendo un mínimo de clases en autoescuela antes de la conducción acompañada".

Un incendio. Pese a todo, este informe ha provocado un incendio entre las autoescuelas quienes consideran "un peligro para la Seguridad Vial" las propuestas presentadas por la CNMC. Álvaro Llamas, presidente de la Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES) se preguntaba lo siguiente:

Si el objetivo es mejorar la tormacion de los aspirantes, no comprendemos que se considere a un ciudadano cualquiera, con experiencia, pero sin habilidades formativas (...) y menos en un vehículo sin doble pedal. ¿Si hay un siniestro, quién de los dos se va a lacer responsable?, ¿quién de los dos, tendrá las herramientas y el control sara evitarlo? y ¿quién nos garantiza que ese tutor no va a trasladar al aspirante sus malos hábitos y costumbres al volante?

¿Qué sucede en Estados Unidos? Dependiendo del Estado, las cosas son ligeramente diferentes en cada lugar del país. Sin embargo, en líneas generales, podemos decir que en Estados Unidos es posible conducir desde los 14 o 16 años (dependiendo del lugar) acompañados de un tutor. Dicho tutor ofrece su experiencia y alecciona al futuro conductor. Cuando éste se siente preparado, acude a hacer el examen para obtener una licencia que le permitirá conducir sin estar acompañado.

Paso a paso. Además de este cambio, en España también hace tiempo que se rumorea la posibilidad de introducir la licencia B1. Ésta ya está activa en algunos países de nuestro entorno y permitiría a un adolescente de 16 años acceder a vehículos que no superen los 90 km/h, una masa que no supere los 450 kg y una potencia que no exceda los 20 CV.

Los defensores de la medida señalan que es una evolución de la licencia AM, que está disponible desde los 15 años y permite conducir los conocidos como "coches sin carné". Señalan que el conductor estará más familiarizado cuando pueda coger un coche con licencia B, que no tiene límite de potencia o velocidad máxima y puede pesar hasta 3.500 kg.

