Estados Unidos y Corea del Sur se unen para superar un gran reto: la impresión 3D de baterías para coches eléctricos

Cualquier innovación o tecnología que ayude a producir más y mejores baterías para coches eléctricos tendrá la atención de muchas grandes empresas. En esta carrera por agilizar los procesos la impresión 3D es probablemente la más interesante, ya que permite automatizar gran parte de la tarea y dejarlo en manos de las máquinas.

Sakuu y su plataforma de impresión para baterías. Hay una empresa estadounidense, Sakuu, que ha desarrollado lo que ellos proclaman como la "primera plataforma de fabricación para imprimir electrodos de baterías".

Esta compañía ubicada en Silicon Valley cuenta con una tecnología patentada que ya les ha permitido fabricar distintas baterías de litio en múltiples formas. La plataforma se denomina Kavian 3D y promete que pueden reducir el coste de producción de las baterías a la mitad.

SK On, el gigante surcoreano que se ha fijado en ellos. El quinto mayor fabricante de baterías del mundo, el surcoreano SK On, ha anunciado una alianza con Sakuu para aprovechar la plataforma Kavian y expandirla en sus propias fábricas.

El eje EE.UU-Corea del Sur. SK On de hecho ya dispone de dos fábricas en Georgia y planea ampliar su presencia en los Estados Unidos con alianzas con fabricantes como Ford y Hyundai. Recientemente, SK On ha anunciado su intención de ampliar la producción de baterías en suelo estadounidense y ha llegado a un acuerdo con ExxonMobil para obtener 100.000 toneladas de litio.

La fabricación en seco se expande. "Juntos, SK On y Sakuu están dando comienzo a una nueva era de tecnologías de fabricación de baterías. Estamos resolviendo problemas fundamentales a los que se enfrentan los fabricantes de baterías en la actualidad", explica Robert Bagheri, fundador y CEO de Sakuu.

Esta nueva era se refiere a la impresión de electrodos, un proceso que entra dentro de la categoría de "procesos en seco". Este tipo de fabricación no utiliza químicos y promete una gran reducción de costes. SK On no es el único gran fabricante en apostar por ello. También lo hemos visto en Volkswagen y más recientemente en LG, que además se atreve a poner una fecha.

