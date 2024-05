La DGT aprobó una señal en 2021 para las ZBE. Hay conductores ganando sus multas porque la señalización es incorrecta

Terminábamos 2022 y las ciudades debían estar a punto de activar sus zonas de bajas emisiones. Enero de 2023 debía haber sido un punto de inflexión en la circulación de los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, casi nadie cumplió la obligación de contar con su propia ZBE.

De momento, de los más de 150 municipios en los que debería haberse implementado esta medida, RACE cuenta menos de una veintena de urbes en las que se ha aprobado esta medida. Algunas, como Sevilla, han ido retrasando las multas por infringir las normas, lo que en la práctica elimina las restricciones.

Y en otras como Madrid, que llevan aplicando restricciones desde 2018, siguen recibiendo multas por algo tan sencillo como su señalización.

Una señalización seis años después

Según explican desde Dvuelta, asociación en defensa de los conductores, hasta cinco Tribunales diferentes han rechazado sanciones del Ayuntamiento de Madrid en relación a su zona de bajas emisiones.

Concretamente, cinco Juzgados distintos de lo Contencioso Administrativo de Madrid (los números 6, 29, 30, 31 y 32*) han condenado al consistorio de la ciudad a devolver el dinero a cinco conductores (y pagar las costas judiciales en dos de ellos) después de que les reclamaran diversas multas por entrar en su ZBE.

Los defendidos por Dvuelta alegaban que el Ayuntamiento de Madrid había empleado una señalización confusa en la entrada de las áreas de circulación restringida, lo que podía provocar confusión entre los conductores. Esto mismo ha sido confirmado en los diferentes juicios, que han dado la razón a los conductores.

En ellas se señala en la entrada de la calle Sinesio Delgado no se especifica que se está entrando en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro. Este espacio fue el que engloba todo el interior de la M-30 y desde 2022 no permite la entrada a todo coche que carezca del distintivo ambiental pertinente.

El año pasado ya se estableció la prohibición de circular a estos vehículos en el interior de la M-30 y por esta misma vía de circunvalación. En 2024 tampoco pueden hacerlo por todo el municipio de Madrid si el vehículo no está empadronado en la ciudad. En 2025 no podrá circular ningún coche sin etiqueta, independientemente de si está o no empadronado en la ciudad.

Lo que aseguran desde Dvuelta es que esta calle, a la que se accede desde la M-30 en uno de sus puntos, no estaba señalizada correctamente, por lo que los conductores no podían saber con seguridad si estaban infringiendo una norma que puede elevarse hasta los 200 euros.

Para evitar este tipo de situaciones, la DGT aprobó en 2021 una nueva señal que especifica qué vehículos pueden entrar o no a las zonas de bajas emisiones establecidas por cada municipio. Así se respondía a la queja de los ayuntamientos quienes aseguraban que necesitaban una armonización de la señalización.

Esta señal es obligatoria en todas y cada una de las entradas de las ZBE, como se explica en la Guía publicada por el propio Gobierno. En ella se incluye una imagen de un coche que expulsa sustancias contaminantes y en la zona inferior se deben establecer cuáles son las excepciones de paso, señalando el distintivo medioambiental específico para cada una de ellas.

Imagen | Jordi Moncasi y DGT

En Xataka | Llevar la pegatina de la DGT no sirve para nada. Eso sí: Madrid te multa con 90 euros si no la pones