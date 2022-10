La devastación de un huracán no termina hasta días después. El motivo: los coches eléctricos

El huracán Ian que la semana pasada arrasó la costa de Florida ha dejado imágenes devastadoras y una certeza: los coches eléctricos pueden ser un peligro a largo plazo en situaciones de emergencia climática. Pasados los días, los propios bomberos han confirmado el problema.

A las infraestructuras destrozadas por el huracán (el segundo que más daños económicos ha provocado en la historia de Estados Unidos, sólo superado por Katrina) se suma un problema inesperado. Al menos cuando los equipos de emergencia empezaban a controlar la situación. Algunos de los coches eléctricos afectados por las inundaciones han empezado a arder de forma inesperada.

El problema no es tanto el agua, que en una inundación incapacita cualquier tipo de vehículo, como del agua salada. La sal actúa sobre el ingente cableado de las baterías y los componentes de estas. Al secarse, comienza la corrosión e, inesperadamente, las baterías entran en combustión. Un problema que ha llevado a Jimmy Patronis, jefe de bomberos del estado de Florida, a pedir ayuda a la NHTSA, los responsables de tráfico estadounidenses.

I asked @NHTSAgov to provide guidance to Florida on how to handle EVs impacted by saltwater from Hurricane Ian. I’m concerned these cars may be ticking time bombs. MORE HERE: https://t.co/n0TkKZGSEo pic.twitter.com/BD5lePwQjV