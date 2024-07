Ni despidos ni sabotajes: la principal preocupación del responsable de la gigafactoría de Tesla en Berlín son unas tazas

Tesla se encuentra en uno de sus momentos más convulsos. Al ya complicado reto de la electrificación del sector del automóvil, se unen las distintas guerras de poder que han estallado en su seno entre los accionistas y su junta directiva a cuenta del bono salarial de Elon Musk. Sin embargo, el problema que más parece preocupar al máximo responsable de la factoría de Berlín es la desaparición un lote de 65.000 tazas de café.

Un momento complicado para Tesla. La marca liderada por Elon Musk se enfrenta a unos resultados de los últimos trimestres no están siendo favorables. Eso está obligando a Tesla a aplicar un plan de ajuste presupuestario. Este ajuste ha implicado el aplazamiento de proyectos como el coche eléctrico de menos de 25.000 dólares o una ronda de despidos que ha afectado al 10% de la plantilla mundial de Tesla.

Por si todo eso no fuera suficiente, hay un tema que preocupa especialmente a Andre Thierig, gerente de la gigafactoría de Tesla en Berlín: el paradero de 65.000 tazas.

El misterio de las 65.000 tazas. La gigafactoría de Tesla en Berlín está viviendo una tensa situación con su seguridad, tras varios ataques y sabotajes sufridos por grupos de extrema izquierda, y por el impacto de la ronda de despidos anunciada por Elon Musk entre la plantilla de la factoría. Sin embargo, según una grabación de audio filtrada por el medio alemán Handelsblatt, la principal preocupación de su gerente es el paradero de una partida de tazas de café que han desaparecido de los almacenes de Tesla.

“Hemos comprado 65.000 tazas de café desde que empezamos a producir aquí. ¡65.000! Estadísticamente hablando, cada uno de ustedes ya tiene cinco tazas de café de Ikea en casa”, dijo Andre Thierig a los trabajadores de la fábrica de Tesla en Alemania, según DW, que reaccionaron con estupor ante la trivialidad del asunto.

La factoría con más accidentes laborales, pero …tazas. Los representantes del sindicato IG Metall que participaron en la reunión en la que se grabó el audio filtrado, traían un orden del día en el que se abordaban problemas de seguridad y estabilidad laboral en la gigafactoría de Tesla en Grünheide, al sur de Berlín.

Según publicaba Reuters, la factoría había registrado el triple de accidentes laborales que la factoría de Audi en Ingolstadt, por los que los empleados reclamaban mejoras en la seguridad de los puestos de trabajo, bajo amenaza de convocar una huelga “como último recurso” si no se pone freno a los accidentes.

Ante ese problema de seguridad, el gerente de la factoría tomaba la palabra para afirmar “estoy realmente cansado de aprobar pedidos para comprar más tazas de café”, dijo Thierig. El gerente no se detuvo en su reclamación, prometiendo que no habría cubiertos en las salas de descanso si los robos no se detenían de inmediato.

Los problemas ambientales de Tesla en Berlín. La gerencia de la factoría de Tesla en Berlín sin duda tiene problemas más urgentes que solucionar que averiguar el paradero de 65.000 tazas de café. Como publicaba Electrek, los ambientalistas están en pie de guerra contra la factoría por la tala masiva de árboles que se realizó para ampliar la fábrica, así como el impacto de la planta en los acuíferos de la zona.

El pasado mes de marzo, un grupo de activistas incendiaron un transformador de alta tensión cercano a la planta, dejando sin electricidad a la fábrica y a 60.000 residentes de la zona. El ataque provocó la visita de Elon Musk a la factoría alemana para interesarse por lo sucedido. No es probable que la visita se repita por la desaparición de las 65.000 tazas de café.

