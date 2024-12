El Cybertruck logra su primera victoria en China, pero Tesla aún no puede echar las campanas al vuelo

La historia del Cybertruck en China está siendo una montaña rusa. De Tesla, en general. Hace unos meses hablamos sobre la reducción de jornada en la Gigafactoría de Tesla en Shanghai, la mayor del mundo debido a que Tesla ya no tenía tan fácil como antes el colocar sus coches. Nuevos jugadores como BYD o Huawei estaban comiendo terreno, y eso que no había llegado Xiaomi.

El Cybertruck podría haber sido una buena nueva puerta de entrada en territorio chino, pero la 'camioneta' de la compañía sólo se vende en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora bien, puede que pronto también recorra las calles del gigante asiático, ya que el Cybertruck acaba de recibir la etiqueta de consumo de energía por parte de las autoridades chinas, según el medio local CnEVPost.

Rumores, dimes y diretes. La historia tiene miga. Hace unos días surgió el rumor de que Tesla iba a intentar paliar los problemas de venta del Cybertruck lanzando el vehículo en China. Se trata de un mercado muy prometedor, pero fue el propio equipo chino de Tesla el que negó esa posibilidad. Directamente, salieron a la palestra para comentar que no tenían planes de vender el Cybertruck en China.

Un paso adelante. El Cybertruck sí está listado en la web china de la compañía, pero es el único coche que no ofrece la opción de pedido. Esto no dejaba de ser una curiosidad, ya que lo mismo sucede en España, donde no podemos comprar un Cybertruck (en Europa, de hecho), pero ya hemos podido verlo en directo y en la web también aparece.

Puede deberse a que, simplemente, estén esperando el conseguir los permisos adecuados y, precisamente, eso es lo que acaba de ocurrir en China. Según el medio chino CnEVPost, tras la petición de Tesla ante el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China -MIIT-, el Cybertruck ha conseguido la etiqueta de consumo de energía.

Cautela. El propio medio asegura que, aunque la consecución de esta homologación es un punto de partida interesante para la venta del Cybertruck en China, se trata sólo de uno de los trámites que las compañías necesitan gestionar antes de lanzar un vehículo en ese mercado.

Además, otro medio llamado Yiche afirma que ahora Tesla está realizando mejoras estructurales en el Cybertruck para cumplir con los requisitos de acceso al mercado, como la protección de los peatones ante una colisión. Precisamente es uno de los motivos que lo ha alejado de Europa.

No lo llames "camioneta" El organismo lo ha clasificado como un coche de pasajeros M1 con un alcance de 618 kilómetros y cuenta con tres motores eléctricos con una potencia máxima de 206, 222 y 222 kW. Además, consume 22,6 kWh cada 100 kilómetros y se da una estimación de la autonomía en entornos en los que haya aire acondicionado para refrigerar o calentar el interior del vehículo.

No hay más información al respecto, pero lo que se sabe es que Tesla no ha promocionado el Cybertruck en China como una pickup, sino como un crossover o todoterreno. El motivo, como apuntan desde CnEVPost, es que en Estados Unidos ven bien los coches tipo pickup, pero en China ocurre todo lo contrario.

Las camionetas están obligadas a conducir en el carril derecho -más lento-, no se les permite superar los 100 km/h y a los 15 años tienen que desguazarse. Tampoco pueden entrar en algunas zonas urbanas.

Una oportunidad: no es tan occidental. Es por eso que Tesla tendrá como objetivo que el Cybertruck no entre en la categoría de las camionetas en el mercado chino y, además, es posible que un coche como este cuaje bien en el mercado asiático. China es un mercado complicado para los coches occidentales no tanto por funcionalidades, sino por diseños muy simples en los interiores de los occidentales, que rompen con la estética de la nueva ola de coches que salen de las fábricas de los productores del gigante asiático.

Ahí es donde Tesla, con un interior diáfano en el que únicamente se encuentran pantallas, tiene una oportunidad para triunfar donde otros coches occidentales se encuentran con un obstáculo. Pero, evidentemente, lo primero es poder entrar legalmente en el país, aunque con la homologación de consumo, está un paso más cerca de conseguirlo.

Y, además, si Tesla consigue vender el Cybertruck en China, un mercado tan masivo podría dar un impulso a las ventas de la pickup. Si acogen con buenos ojos un vehículo tan mastodóntico, claro.

Imagen | Tesla

En Xataka | Pese a los memes, los retrasos y las llamadas a revisión, el Tesla Cybertruck es todo un éxito: ya es el coche de lujo favorito