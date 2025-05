La conducción autónoma fue la gran ausente en la presentación del Xiaomi YU7 y hay un motivo: el Gobierno chino

El 22 de mayo será un día para la particular historia de Xiaomi como marca. Aprovechando su decimoquinto aniversario, la compañía celebró un evento en el que hizo diversos anuncios pero, sobre todo, hizo hincapié en dos nuevo productos: un chip propio y su segundo coche eléctrico, el Xioami YU7.

La presentación del segundo coche eléctrico de Xiaomi y su primer SUV tuvo todo lo que esperábamos. El despliegue de fuerza fue total. La compañía confirmó que un año después de lanzar su primer coche al mercado ya han puesto en la calle casi 300.000 vehículos.

Le siguió una presentación donde no se dejaron un solo detalle por comentar. Detalles lujosos como pinturas de varias capas, tiradores retráctiles en las puertas (que se cierran por sí mismas), asientos pensados para descansar en ellos y, por supuesto, un arsenal de comparaciones con Tesla, Porsche y Mercedes, a quienes apuntan como grandes rivales.

La otra gran estrella de la tarde fue el HyperVision Hud, un Head-Up Display que cruza todo el ancho del parabrisas para proyectar sobre él todo tipo de información, segmentando ésta por zonas y lanzando la más relevante para cada uno de los pasajeros. Una solución que BMW avanzó hace dos años pero que todavía no ha puesto en práctica.

Tuvimos de todo en una presentación del coche que se extendió durante casi una hora entera. ¿De todo? Casi, casi de todo. Porque tuvimos un gran ausente: la conducción autónoma.

Sin rastros de la conducción autónoma

Durante la presentación del Xiaomi SU7, la compañía china hizo mucho hincapié en las capacidades de conducción autónoma de sus vehículos. Mostró en un vídeo cómo se movía el coche pero también cómo el conductor se bajaba del vehículo antes de entrar en un parking y, de manera autónoma, el coche se movía por un entorno de varias plantas y estacionaba en un espacio realmente ajustado.

La apuesta por esta faceta fue tal que la primera vez que de manera oficial se veía al vehículo en movimiento era haciéndolo por sí mismo. En los últimos años, la conducción automatizada ha sido uno de los grandes tableros de juego donde se desarrolla la batalla por el coche eléctrico en China.

De hecho, los rivales de la compañía también han hecho hincapié en ello en los últimos años. NIO ha basado parte de su estrategia en este ámbito y BYD dio un golpe en la mesa recientemente anunciando que su "Ojo de Dios" llegará a todos los coches, independientemente de su precio. Era, sin duda, un dardo a Tesla que se ha trabajado mucho para poder operar como un vehículo con capacidades de conducción autónoma.

Entonces, ¿por qué se pasó por alto en la presentación del Xiaomi YU7? Durante la misma, lo poco que se dijo sobre este tipo de funciones es que el coche contará con un nuevo chipset que le ayudará a visualizar mejor los obstáculos o los peatones.

Y ya está.

El mensaje en relación a la seguridad fue por otro lado. La compañía se centró en los buenos resultados de su chasis y en la presentación de un nuevo armazón del habitáculo, destacando los materiales con los que estaba hecho y las presiones que puede soportar. ¿Por qué pasaron tanto tiempo hablando de algo tan técnico?

Lei Jun presentando la estructura del Xiaomi YU7

Bien, hace unas semanas tres personas fallecieron a bordo de un Xiaomi SU7. Y hay una sospecha que está flotando en el aire: tenían activas las funciones más avanzadas de ayuda a la conducción. Un accidente mortal es algo por lo que han pasado todas las marcas que quieren ahondar en este mercado pero el Gobierno chino ha dado una orden: no se habla de conducción autónoma.

Explican los compañeros de Mundo Xiaomi que desde el fatídico accidente hay una preocupación generalizada en el país. Tanto es así que desde el Gobierno del país han puesto en marcha una nueva normativa y han dado un importante aviso a los fabricantes, según ha podido saber Reuters.

Las nuevas regulaciones obligarán a que las posibles mejoras en los sistemas ADAS de ayuda a la conducción pasen un examen. Sólo después de superar el mismo podrán actualizarse en los coches vía OTA. Anteriormente no hacía falta este paso previo antes de poner los coches al día.

El aviso es duro: quienes anuncien funciones de conducción autónoma que no puedan cumplir podrán ser castigados con una multa que multiplicará entre cinco y diez veces el precio de tarifa del vehículo publicitado. Esto ha provocado que Xiaomi ya no hable de conducción autónoma y sí de conducción asistida.

Las ayudas a la conducción son un tema controvertido en China pero también en Occidente. De hecho, en Estados Unidos los organismos han recalcado que términos como Full Self Driving y Autopilot de Tesla apuntan a promesas que en estos momentos no pueden cumplir. Pero la compañía no es la única señalada, el Drive Pilot de Mercedes también ha sido calificado como tal.

De momento, apenas hay fabricantes tradicionales que puedan ofrecer sistemas completamente autónomos de conducción con tráfico abierto. Los sistemas de nivel 2 y 2+ todavía requieren la atención del conductor. Incluso Ford, que ofrece un sistema para viajar sin manos y sin pies también obliga a esto. Mercedes sí lo ofrece pero en lugares muy concretos, con buen clima y hasta 60 km/h.

