En 2022, un solo coche eléctrico hundió todo un barco y 500 millones de dólares. Todas las miradas apuntan a Volkswagen

Era febrero de 2022. El nuevo año no traía buenas noticias para Volkswagen. El Felicity Ace, un barco que transportaba miles de coches de alta gama, entre los que se encontraban modelos de Porsche, Audi, Lamborghini o Bentley, se incendiaba en mitad del océano.

Los 22 tripulantes del barco fueron rápidamente evacuados en botes salvavidas y un helicóptero pero el barco y sus casi 4.000 automóviles quedaba a la deriva. Tras unos intentos para remolcar el barco, la embarcación se hundía irremediablemente junto a las Islas Azores unos días más tarde.

Entonces, todos los ojos apuntaron a un mismo lugar y los dedos índices señalaron un culpable: el coche eléctrico. Desde el primer momento se apuntó a que las baterías de alguno de los coches eléctricos que se transportaban en el interior habían sido las causantes del accidente.

La naviera, casualidad o no, no tardó en rechazar el envío de más vehículos eléctricos Alegaban que el incidente no tenía nada que ver pero, al mismo tiempo, aseguraban que las comprobaciones rutinarias a las que se someten los vehículos que se transportan son mucho más complicadas en los coches eléctricos y que un problema en uno de ellos puede dar al traste con todo el envío, como sucedió hace dos años. Algunas empresas, por ejemplo, no transportan coches eléctricos que se hayan accidentado previamente.

Vuelve la pesadilla

Según las cuentas que se publicaron aquellos días, Volkswagen perdió unos 155 millones de dólares en los coches que se perdieron en el fondo del mar. Nada comparado con los 500 millones de pérdidas que, se calcula, perdió la naviera con el hundimiento del barco.

Ahora, Volkswagen se enfrenta a dos demandas relacionadas con aquel hundimiento. Las investigaciones han demostrado que el origen de la pérdida del barco y los casi 4.000 vehículos transportados tiene su origen en una batería de un Porsche Taycan que entró en autocombustión.

Con el objetivo de paliar los daños, hasta seis compañías, entre ellos Mitsui OSK Lines, la naviera, y Allianz, su aseguradora principal, presentaron una demanda en Alemania el año pasado contra Volkswagen, con la intención de que se haga cargo de los daños.

Según han confirmado algunas fuentes a Bloomberg, los demandantes reclaman al conglomerado alemán que no informó con claridad de los riesgos de transportar este tipo de vehículos, que no comprobó correctamente el estado de las batería de los coches y que no dio instrucciones precisas sobre cómo actuar en caso de incendio, como así se produjo.

Desde entonces, demandantes y demandados están conversando para solucionar el asunto sin pasar por los tribunales pero Volkswagen también se enfrenta a una segunda demanda presentada, de nuevo, en Alemania. En esta segunda demanda, el juez ha pedido que se mantengan conversaciones con la compañía antes de ir a juicio y, como consecuencia, las primeras negociaciones se han suspendido.

Ya antes de que el barco se hundiera, las navieras empezaban a estudiar cuál es la mejor manera de transportar vehículos completamente eléctricos en sus barcos. Está claro que es un mercado en alza y que sus coches necesitan ser transportados pero el daño que puede provocar una sola batería ha puesto en aviso a las compañías.

Por eso, desde hace tiempo trabajan con nuevos protocolos para tener claro cómo actuar en caso de que un coche eléctrico se incendie. Es una situación que, realmente, se produce muy excepcionalmente pero los daños provocados son tan graves que las navieras tratan de cubrirse las espaldas, pues es realmente complicado apagarlos.

Ya entonces, desde la Junta de Investigación del Transporte de EE.UU de que el tratamiento de vehículos con baterías de litio no estaba siendo el correcto y, por tanto, se debían buscar soluciones para garantizar un transporte de estos automóviles de forma mucho más segura.

Imagen | Porsche

