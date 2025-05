China está ahogando el suministro de tierras raras y en seis semanas habrá una víctima: los coches eléctricos europeos

China ha detenido completamente la exportación de las tierras raras críticas. De hecho, durante el último año y medio este país asiático ha utilizado su dominio sobre las tierras raras como una herramienta de presión sobre sus rivales. El 21 de diciembre de 2023 la Administración liderada por Xi Jinping decidió restringir la exportación de algunas de sus tecnologías de procesado de las tierras raras, y esta era solo la punta del iceberg.

El último puntapié vinculado a estos metales tan importantes se lo dio China a EEUU el pasado 4 de abril. Apenas 24 horas después de que Donald Trump diese a conocer los impuestos que iba a aplicar a la importación de la mayor parte de los productos procedentes del extranjero, la Administración liderada por Xi Jinping respondió. Y lo hizo con contundencia. A principios de diciembre de 2024 optó por prohibir la exportación de algunos minerales críticos a EEUU, entre los que se encontraban tres metales esenciales: el galio, el germanio y el antimonio.

El coche eléctrico europeo puede sufrir si China sigue con el freno de mano echado

Esta historia no acaba aquí. A principios del pasado mes de abril el Gobierno chino añadió dos metales críticos más a su lista de restricciones de exportación: el escandio y el disprosio. Estos elementos químicos son probablemente menos conocidos que los metales prohibidos por China con anterioridad, como el galio o el germanio, pero son cuando menos tan importantes como estos últimos porque tienen un rol fundamental en las industrias de los circuitos integrados, las telecomunicaciones y la fabricación de dispositivos de almacenamiento.

Y apenas dos semanas después, a mediados de abril, la Administración liderada por Xi Jinping no dudó en dar otro paso más hacia delante con el propósito de poner en jaque, además de las industrias que acabo de mencionar, las de los coches eléctricos, la aeronáutica y el armamento avanzado. Y es que, según The New York Times, ha suspendido de forma efectiva, además de la exportación de las tierras raras más valiosas, la de los elementos que intervienen en la fabricación de los imanes de alta potencia que tienen un rol crítico en las industrias que he citado en este mismo párrafo.

Las autoridades chinas están reteniendo en los puertos de todo el país los imanes de alta potencia adquiridos por los fabricantes de coches eléctricos

Las autoridades chinas están reteniendo en los puertos de todo el país no solo las tierras raras, sino también los imanes de alta potencia adquiridos por los fabricantes de coches eléctricos de todo el planeta, las compañías aeroespaciales, las fábricas de chips y las empresas de armamento. Muchas de estas organizaciones tienen reservas de imanes de alta potencia elaborados con tierras raras, pero posiblemente solo les permitirán subsistir unos pocos meses.

Durante muchos años China ha producido más del 90% de las tierras raras. Australia, Vietnam, Myanmar, Canadá, Brasil, Tanzania o EEUU, entre otros países, también producen estos metales, pero los mayores depósitos localizados hasta ahora de estos elementos residen en China. Y, curiosamente, el país liderado por Xi Jinping también domina la industria del procesado al que es necesario someter las tierras raras para que puedan ser utilizadas. Tanto es así que su cuota si nos ceñimos a la industria global de procesado asciende al 90%.

Los controles de exportación de China están dirigidos sobre todo a EEUU, pero Europa no permanece indemne. Al menos por el momento. De hecho, en Alemania, que como todos sabemos es el corazón de la industria europea del coche, ya hay expertos que aseguran que si China sigue reteniendo las tierras raras y los motores eléctricos algunas partes esenciales de la cadena de producción de los coches eléctricos se detendrán en no más de seis semanas. Para la industria automovilística europea este golpe sería muy difícil de encajar. No obstante, mientras aún tenga algunas reservas Europa tiene la oportunidad de negociar con China para evitar que se dé esta dificilísima situación. Aún no está todo perdido.

Imagen | Xataka

Más información | Automobilwoche

En Xataka | China está a punto de tener la capacidad de fabricar chips de 5 nm, aunque se enfrenta a un problema de difícil solución