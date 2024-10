CATL quiere convertir los híbridos enchufables en verdaderos coches eléctricos con su última batería: 400 kilómetros de autonomía

Un híbrido enchufable con más autonomía que un eléctrico. O un eléctrico que tiene el motor de combustión como ultimísimo recurso. CATL ha presentado una batería que difumina los límites entre ambas tecnologías y que da una idea clara de hacia dónde apuntan los últimos avances en China.

Antes de nada, es bueno definir qué es un eléctrico de autonomía extendida. Estos coches son automóviles eléctricos en la teoría y un híbrido enchufable en la práctica. El caso más representativo es el de un Mazda MX-30.

En este tipo de vehículos la batería es grande y permite hacer la inmensa mayoría de los trayectos en modo completamente eléctrico. El coche prioriza siempre el modo eléctrico y no tira del motor de combustión hasta que carece de energía suficiente en la batería para mover el coche. En un híbrido, sin embargo, pueden combinar ambas tecnologías.

En el caso del MX-30, el coche es también un híbrido en serie. Esto quiere decir que cuando se agota su batería eléctrica, el motor de combustión no empuja directamente a las ruedas. El propulsor de gasolina actúa como generador y produce electricidad que se almacena en la batería. Esta energía eléctrica es la que finalmente se utiliza para empujar las ruedas.

De esta manera, el motor de combustión sirve como auxilio cuando nos quedamos sin batería pero el tacto sigue siendo el mismo que el de un coche eléctrico, en lo que a suavidad de marcha se refiere.

Ahora CATL ha presentado sus Freevoy, una batería que sirve para ambos usos pero que tiene una autonomía de 400 kilómetros y, sobre todo, carga rápida, lo que casi elimina la necesidad de tirar del motor de gasolina.

Un híbrido enchufable 2.0

Podríamos denominar de enorme evolución del concepto del híbrido enchufable o del eléctrico de autonomía extendida a lo que ha presentado CATL.

En su presentación, el fabricante chino se ha centrado en los 400 kilómetros de autonomía que puede aportar su batería (según el dudoso ciclo chino de homologación, por lo que podemos esperar un rendimiento peor en circunstancias reales de tráfico) y en su carga rápida.

Esta última parte es, sin duda, lo más interesante del nuevo componente. CATL habla de cargas 4C, es decir, las más avanzadas que existen. Con potencias que cumplan con este protocolo, la batería puede cargar el 70% de su capacidad en 10 minutos (unos 280 kilómetros).

Esto cambia por completo el tipo de uso que se le puede dar a un híbrido enchufable o un eléctrico de autonomía extendida. Primero porque son coches cuyas baterías más avanzadas suelen rondar los 100 kilómetros, por lo que su rango eléctrico se amplía considerablemente.

La nueva batería Freevoy de CATL

Pero, sobre todo, porque son coches que cargan muy despacio. Generalmente, los híbridos enchufables sólo pueden cargar con corriente alterna, quedando en 22 kW en el mejor de los casos y en 11 kW de máximo en la mayoría de ellos. El Mazda MX-30 sí puede cargar en corriente continua pero apenas queda en 36 kW de potencia máxima.

Estas limitaciones hacen que, una vez terminada la batería, el coche sólo pueda actuar como un híbrido al uso y tengamos que olvidarnos de cargar por completo el acumulador de energía hasta que paremos dos o tres horas para llenarla de nuevo por completo en la mayoría de los casos y, en el mejor, acercarnos a una hora si cargamos con corriente continua.

Conseguir una carga tan rápida en un híbrido enchufable o eléctrico de autonomía extendida permite utilizar el coche en modo completamente eléctrico, incluso, cuando realizamos un viaje de largo recorrido y sólo optar por el motor de combustión como último recurso.

Mirando al futuro en China

El movimiento de CATL tampoco es casual. China es el país que más vehículos enchufables compra. Los vehículos de "nueva energía", como califican a los híbridos enchufables y eléctricos, representan casi el 70% de los coches vendidos en cada mes.

El país es, sin duda, el mercado que más coches eléctricos compra pero en los últimos meses el cliente parece estar mostrando un mayor interés por el híbrido enchufable. Aunque siempre por debajo de los eléctricos, los híbridos enchufables superaron el pasado mes de agosto las 400.000 matriculaciones en China. Sumados a los más de 600.000 eléctricos, en ese mes se vendieron más de un millón de automóviles de automóviles de "nueva energía".

La tendencia es claramente alcista. En lo que llevamos de año, se ha pasado de 150.000 matriculaciones de híbridos enchufables a casi triplicar esa cifra el pasado mes de agosto.

En Bloomberg ya se recogía esta tendencia a principios de 2024. Los híbridos enchufables están ganando fuerza en el país asiático en las ciudades de menor tamaño y en las áreas rurales. Estos coches suelen ser más asequibles que los eléctricos y, al mismo tiempo, les ofrecen una alternativa en zonas menos densas de cargadores de coches eléctricos.

Apuntaban en el diario económico que eran buenas noticias para BYD y no tanto para firmas como Tesla o NIO que no tienen estas alternativas dentro de sus gamas. Esta última compañía, como también hará SAIC con MG, tienen en los híbridos enchufables una alternativa muy seria a los fabricantes europeos en nuestro continente, ya que aspiran a vender a este tipo de coches a un precio inferior a los rivales y, además, no estarán gravados por los aranceles que están a punto de definirse.

Foto | CATL

