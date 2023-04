BYD Atto 3, primeras impresiones: la demostración de que el coche eléctrico chino es mucho más que un precio atractivo

BYD ha llegado a España. Lo ha hecho con tres eléctricos que, cada uno en lo suyo, lucen espectaculares. La firma china asegura que quiere abrir hueco en el mercado del coche eléctrico y ha comenzado con el lanzamiento de sus modelos premium: dos SUV (uno compacto y otro de siete plazas) y una enorme berlina.

Y aunque lo más llamativo de la oferta de BYD sean el SUV Tang (SUV de gran tamaño) y el SUV Han (berlina eléctrica), la compañía ha hecho su primera apuesta por el BYD Atto 3, un SUV compacto con el que aspiran a darse a conocer entre el gran público.

Ficha técnica del BYD Atto 3



BYD ATto 3 TIPO DE CARROCERÍA. SUV de cinco plazas MEDIDAS Y PESO. 4,455 metros de largo, 1,875 metros de ancho, 1,615 metros de alto y 2,720 metros de distancia entre ejes. 2.160 kg de peso. MALETERO. 440 litros. POTENCIA MÁXIMA. 150 kW (204 CV) CONSUMO WLTP. 15,6 kWh/100 km. 420 kilómetros de autonomía. DISTINTIVO AMBIENTAL. .Cero emisiones AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). Control de crucero adaptativo con frenada de emergencia, mantenimiento en el carril, asistencia de cambio del mismo, sensor de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado trasero, reconocimiento de señales, cámara trasera y proyección 360º. otros. Pantalla central rotativa de 12,8 o 15,6 pulgadas. Software propio con aplicación de Spotify incluida, tomas USB C y A, toma de tarjeta micro SD, carga inalámbrica del teléfono móvil. Compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. HÍBRIDO ELÉCTRICO. No. HÍBRIDO enchufable. No. ELÉCTRICO. Sí. Motor delantero de 150 kW (204 CV) y batería de 60,48 kWh de capacidad. Precio y lanzamiento Ya disponible desde 41.200 euros.

Una decisión inteligente

Afrontar la llegada a España con el BYD Atto 3 como bandera parece, sin duda, la decisión más inteligente de la compañía china. Como comentamos al final de nuestro artículo en el que tratábamos la llegada de la firma a nuestro país (enlazado más arriba), BYD tiene el reto de convencer a quienes se gastan 70.000 euros en un coche de que su producto es mejor que los vehículos premium germanos.

Esto es más complicado si antes no consiguen hacerse un nombre. Para conseguirlo, su arma es el BYD Atto 3, un SUV compacto que peleará en, probablemente, el segmento del coche eléctrico más reñido en estos momentos. Si consiguen sentar a los potenciales clientes en sus coches, tienen mucho ganado.

Y es que el BYD Atto 3 presume de equipamiento y tecnología. Las diferencias entre el acabado Comfort y el Design son mínimas. Se resumen en cuatro puntos:

El Design cuenta con carga bidireccional

El Design cuenta con luz ambiental reactiva a la música en los tiradores de las puertas.

El Design cuenta con un sistema de purificación del aire

La pantalla central del Design es de 15,6 pulgadas, en lugar de la de serie (Comfort) de 12,8 pulgadas.

Por lo demás, el equipamiento de serie podría llamarse "obligatorio" porque no hay opcionales disponibles. Eso sí, lo incluido absolutamente apabullante. Quienes opten por cualquiera de las dos opciones tendrán entre manos control de crucero adaptativo, mantenimiento en el carril, reconocimiento de señales, detección de vehículos en el ángulo muerto, frenada de emergencia, control de tráfico cruzado, asistente de cambio de carril, cámara trasera, alerta de vehículos cuando abrimos la puerta, bomba de calor... entre otros.

Con esta carga tecnológica, los 41.200 euros de su versión Comfort y los 42.900 euros no parecen tantos, sobre todo si tenemos en cuenta que un Kia e-Niro cuesta 49.965 euros si lo igualamos en equipamiento. Y que un Mercedes EQA parte de 53.870 euros o que un Volvo XC40 Recharge hace lo propio desde 48.275 euros. Eso sí, el sueco ya iguala equipamiento por ese precio y cualquiera de los anteriores tienen baterías ligeramente superiores.

No, el BYD Atto 3 no es un coche barato y desde la compañía han hecho hincapié en que no siguen la estrategia de "tirar los precios" como algunos podían esperar de un fabricante chino. Pero, aunque no centren el tiro en este apartado, como sí hace el MG4 Electric, sí es cierto que ofrecen más por menos dinero que sus rivales tecnológicamente hablando.

Sentar para convencer

Cuando hemos hablado de BYD, hemos comentado la importancia que tendrá para la compañía que el cliente se siente en el coche. Si alguien está buscando un vehículo eléctrico de este tamaño, puede quedar gratamente sorprendido con el interior.

Las calidades de la inmensa mayoría de los materiales en este BYD Atto 3 es muy buena. Si bien los tiradores de las puertas podrían estar mejor rematados o, al menos, haber utilizado mejores plásticos, las superficies blandas se reparten por todo el habitáculo y todo ofrece una sensación de calidad bastante alta. Los remates están bien terminados y todo encaja bien.

Ayuda a apuntalar estas sensaciones que los asientos delanteros tienen ajuste eléctrico, son cómodos y están calefactados. A esto hay que sumar que el diseño ha sido uno de los aspectos más cuidados del interior del coche. Tiene detalles curiosos, como unas gomas que retienen los objetos en los huecos de las puertas o que la manilla de ésta queda sustituida por un objeto que se desliza con el juego de nuestra muñeca. Por lo demás, es muy espacioso, las plazas traseras son holgadas y las rodillas no quedan demasiado altas, como en otros eléctricos.

En el ámbito del infoentretenimiento, el cuadro de mandos es una pantalla muy pequeña en la que se muestra la información relativa a la conducción. Es una configuración muy similar a la que utiliza Volkswagen. En ella, apenas cambian los datos mostrados y, en este caso sí, se echa de menos una pantalla de mayor tamaño para localizar todo a golpe de vista.

Por el contrario, la pantalla central es enorme. Gigantesca. Quizás, hasta excesiva. Sus 15,6 pulgadas cobijan un software muy pulido que sigue la lógica propia de los teléfonos móviles. Es muy sencillo encontrar cualquier función. La pantalla se puede partir con algunas aplicaciones y hasta redimensionar cualquiera de sus lados, añade Spotify de serie y, sobre todo, la calidad es muy alta.

Interior con la pantalla de 15,6 pulgadas en formato horizontal.

La resolución es realmente buena y, probablemente, lo mejor que puedo decir del sistema es que no he echado de menos Apple CarPlay o Android Auto en este primer (y corto) trayecto que hemos podido realizar con el coche. Y, para mayor sorpresa, la pantalla gira. Se puede posicionar en formato vertical pero, eso sí, el tamaño es tan grande que llega a tapar un poco de la visión. Al menos en mi caso, que mido 1,68 metros. Esto no debería ser un problema con la pantalla pequeña.

Por último, su comportamiento. Poco podemos decir en este apartado, pues el trayecto fue corto y sin paso por la autopista, por lo que tampoco pudimos hacernos una idea clara del consumo. Sí podemos decir que, en nuestra unidad, la media de consumo era de unos 17 kWh/100 km, lo que llevaría a contar con alrededor de 330 kilómetros reales de autonomía. Nos quedamos con la duda de saber cómo de limitante es su batería (60,48 kW) y consumo a velocidades más altas.

Interior con la pantalla de 15,6 pulgadas en formato vertical.

Del comportamiento sí podemos decir que es un coche que ha sido pensado para, sobre todo, ser utilizado en un entorno urbano. La dirección es muy blanda y la misma sensación se puede replicar en los pedales. La puesta apunto de la suspensión también ha huido de cierta dureza hasta el extremo. Eso sí, su respuesta es tan ágil que se mueve con soltura cuando maniobramos en un entorno urbano o en un aparcamiento.

Del mismo modo, tampoco pudimos comprobar la eficacia de su control de crucero adaptativo y otras ayudas a la conducción. Circulamos por carreteras secundarias sin carriles (aunque de dos sentidos) y el vehículo leyó muy bien los límites exteriores de la carretera, interviniendo en el volante con cierta decisión (aunque sin brusquedad) cuando entendía que podíamos salirnos de la vía.

De momento, ha sido una pequeña pero interesante toma de contacto pero nos ha servido para comprobar que la apuesta de BYD por el mercado español es ambiciosa y que el Atto 3 tiene motivos suficientes para dar guerra en su segmento.

Fotos | Xataka