La administración española está obsesionada con la IA. Granada y su monitorización de calles rotas es la última prueba

Granada acaba de abrazar un nuevo sistema para monitorizar en tiempo real el estado de sus elementos urbanos. Uno basado, cómo no, en inteligencia artificial. Un coche, sensores LiDAR, GPS de alta precisión y una plataforma de gestión municipal encargada de recopilar estos datos para su posterior tratamiento.

La noticia llega pocas semanas después de la implementación de semáforos con IA para regular el estado del tráfico en una de las rotondas más caóticas de la ciudad. Son evidencias de una obsesión de la administración española de un tiempo a esta parte: automatizar procesos con IA.

Esa carretera está rota. Los desperfectos en la vía pública son inevitables. Y es obligación del Estado encargarse de repararlos con inmediatez. De hecho, si sufres un accidente por mal estado de alguna vía, estás amparado por el artículo 106 de la Constitución española.

Este establece que cualquier particular tendrá derecho a ser indemnizado por toda lesión que sufra tanto él como sus bienes siempre que la lesión sea “consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

El plan. Granada quiere estar al corriente de los desperfectos en su entorno urbano, tanto en carreteras como en el resto de elementos de sus calles: pintadas, infraestructura en mal estado, desperfectos de todo tipo.

Para ello, en colaboración con Innovasur, va a implementar un coche equipado con hardware capaz de captar en tiempo real el estado del entorno urbano (mediante cámaras, LiDAR y GPS), enviando estos datos a una plataforma de gestión encargada de monitorizar la información.

El objetivo es lograr monitorizar grandes superficies en poco tiempo, y proporcionar información completa a la ciudad para agilizar la eficiencia operativa.

IA, IA y más IA. El plan de Granada se suma a la amplia lista de la ciudades española usando la IA para cosas. Córdoba ya regula alguno de sus semáforos con IA para detectar peatones con discapacidad, Santander cuenta con una de las mayores infraestructuras urbanas relacionadas con IA en el mundo, y Valencia ya prueba funciones de inteligencia artificial para prevenir desastres naturales.

España no está a la vanguardia en IA, aunque no dejamos de ver nuevos proyectos relacionados con la misma. ¿La principal duda? La que tenemos siempre con la IA: no es de fiar.

Los traspiés españoles con la IA. El caso Ábalos es uno de los más recientes y sonados en esta nube de "IA mal". Algunas de las transcripciones de las declaraciones del juez Leopoldo Puente o del exministro José Luis Ábalos se hicieron con herramientas de IA. Los resultados fueron absolutamente terribles.

Algo aún más grave sucedió recientemente con la Policía Nacional: llevaba seis años usando una IA para detectar denuncias falsas. Una IA cuya fiabilidad ahora sabemos que era bastante discutible.

Modernizar la administración es útil y necesario. Siempre y cuando basemos estas herramientas en métodos fiables.

Imagen | Martin Masson, Waymo