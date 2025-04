En 2025 los híbridos enchufables contaminarán tres veces más. No es magia, es el cambio de homologación que ataca a los fabricantes

¿Cuánto consume un híbrido enchufable? Es casi imposible tenerlo claro. Es una tecnología que depende tanto del uso que se le dé que hacer cualquier tipo de estimación supone caer en un error.

Hasta ahora hemos visto híbridos enchufables que homologan consumos de entre uno y dos litros por cada 100 kilómetros. ¿Cómo de realista es esto? Depende, como decíamos, de cómo utilicemos el coche. Si eres de los que le saca el máximo provecho te encontrarás con estos datos en el ordenador del coche.

El problema es que, según los datos que manejan en la Unión Europea, pocos conductores hacen este uso ideal de un coche híbrido. Esto provoca que el consumo real estimado de estos automóviles sea muy superior a lo reflejado en las fichas técnicas.

Para solucionarlo, la Unión Europea cambia por completo el ciclo de homologación, lo que eleva los consumos y tiene un impacto directo en las cartera de emisiones que cada compañía tendrá que presentar en 2027.

El dolor de cabeza de los híbridos enchufables

Como decíamos, la Unión Europea no se cree las homologaciones que se han venido haciendo hasta ahora con los híbridos enchufables. No porque consideraban que éstas no reflejaran una cifra realista, más bien el problema es que no reflejaban el uso real que se ha extendido.

Si eres un usuario que realiza entre 50 y 100 kilómetros diarios por un entorno urbano y/o sus inmediaciones, un híbrido enchufable puede ser un coche perfecto si tienes dónde cargarlo cada noche. Con un consumo de 20 kWh/100 kilómetros en modo eléctrico, podemos esperar un coste de dos euros o menos cada día. Priorizando el uso de la batería la mayor parte del tiempo, el gasto de gasolina debería ser ridículo.

Sin embargo, la Comisión Europea cree que este tipo de coches no siempre se utilizan de la manera más eficiente. En un informe publicado en 2024 recogían que la media realista de consumo de un híbrido enchufable en Europa es de 5,94 l/100 km de combustible (de 5,97 l/100 km entre los híbridos enchufables de gasolina, los más habituales) por el tipo de conducción que se hace.

Y destacaban otro punto muy importante. Las emisiones de CO2 son de 139,4 gr/km de CO2, en lugar de los 39,6 gr/km de CO2 homologados de media.

Por ello, a partir de este año se están empezando a hacer otro tipo de ciclos durante la homologación de los nuevos automóviles. Hasta ahora, un híbrido enchufable era sometido a constantes ciclos en los que se iba incrementando la velocidad para agotar su batería. Terminado su almacén eléctrico, un último ciclo se realizaba solo con el motor de combustión. Era una manera de simular las condiciones de uso más eficientes de un PHEV: tirar en la medida de los posible del motor eléctrico hasta agotar la batería.

Pero desde el 1 de enero de 2025 se aplica Euro 6e bis. Ésta nueva manera de medir los híbridos enchufables es obligatoria para todos los coches homologados hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir de ahí, todos los coches vendidos por los fabricantes como nuevos tendrán que someterse a esta nueva prueba.

Con este nuevo protocolo, las condiciones son más duras. la prueba se extenderá hasta 2.200 kilómetros y el test se extenderá en el tiempo con la batería vacía. Las condiciones de temperatura serán más extremas. Y cuando entre en vigor Euro 6e bis-FCM, los coches enfrentarán peores circunstancias con test que se extenderán hasta 4.260 kilómetros.

Lo que sucede es que en muchos países se han entregado ayudas a la compra de un híbrido enchufable, pensando que sus propietarios harían un uso más eficiente de los mismos. Sin embargo, en Suiza ya les quitaron las ayudas en 2022 porque consideraban que con el uso que se les estaba dando contaminaban tanto como un diésel y se estaban aprovechando de ventajas propias de los vehículos más limpios.

Todo ello tiene unas consecuencias directas para los próximos años en materia de emisiones. El límite máximo permitido para cada marca es de 93,6 gr/km de CO2 de media en 2027. Para el cálculo se hará la media ponderada de las emisiones registradas en 2025, 2026 y 2027. La marca que se exceda tendrá que pagar 95 euros por cada gramo superado y coche vendido. Es decir, si ha vendido un millón de coches y registra 94,6 gr/km de CO2 de media, la multa será de 95 millones de euros.

Contar hasta finales de 2026 con híbridos enchufables que apenas homologan poco más de 30 gr/km de CO2 es una ventaja para los fabricantes que pueden priorizar sus ventas si sus coches eléctricos no están funcionando del todo bien. Hay que tener en cuenta que esos datos permiten matricular hasta tres coches híbridos enchufables por un gasolina sin sobrepasar la barrera máxima permitida.

El problema llegará con los nuevos modelos que están llegando al mercado y, sobre todo, a partir de 2027 que los fabricantes deberán retirar estos coches del mercado o asumir que el mismo vehículo ahora reflejará un volumen de emisiones que puede ser entre tres y cuatro veces superior.

Es decir, podrán utilizar el "truco" del híbrido enchufable pero no sumará de manera tan favorable como hasta ahora.

