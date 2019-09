Xiaomi Mi 9 Lite, primeras impresiones: la gama Lite eleva el listón en precio y prestaciones

Tal y como estaba previsto, hoy se ha presentado en Madrid el nuevo miembro de la familia Mi 9, el Xiaomi Mi 9 Lite, que llega como la versión internacional del CC9 anunciado hace unos meses. Respecto a su antecesor, el Mi 8 Lite, ha crecido en pantalla, procesador, gigas de RAM, número de sensores, resolución de ambas cámaras, capacidad de la batería…

En definitiva, el Mi 9 Lite puede presumir de una gran evolución si lo comparamos con su antecesor. Y no solo sobre el papel, sino que, durante la toma de contacto que hemos tenido con él, también nos ha parecido que esta nueva generación sí que supone un gran salto. Aquí están las primeras impresiones que nos ha transmitido el último integrante de la gama Mi 9.

Ficha técnica del Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite Pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas

Ratio 19.5:9

FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) Procesador Snapdragon 710 Versiones 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB Cámara trasera 48 MP (1,2") Super Pixel

8 MP Ultra gran angular 118º (f/2.2)

2 MP profundidad Cámara frontal 32 MP Super Pixel (f/2.0) Software Android 9 Pie

MIUI 10.3.1 Dimensiones y peso 156,8 x 74,5 x 8,67 milímetros

179 gramos Batería 4.030 mAh con carga rápida de 18 W Conectividad Dual 4G, Bluetooth 5.0, NFC, dual SIM Otros Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, jack 3,5 mm, sonido Hi-res Precio 6 GB/64 GB: 319 euros 6 GB/128 GB: 349 euros

Atractivo por sus cuatro costados

El Xiaomi Mi 9 Lite presume de unos buenos acabados y una construcción en cristal, con las esquinas redondeadas y una trasera curvada en los laterales. Tiene un peso de 179 gramos (ligeramente superior a los 169 gramos de su antecesor) y un grosor de 8,67 milímetros que, teniendo en cuenta su tamaño de pantalla y su batería, no son exagerados. No esperes usarlo con una sola mano, pero en conjunto, transmite una sensación de comodidad y firmeza.

Está disponible en tres colores diferentes, blanco perla, azul aurora y negro onyx, y todos ellos, en función de cómo incide la luz en la trasera, producen unos reflejos bastante resultones. Eso sí, como es habitual en este tipo de acabados, la presencia de las huellas de los dedos es inevitable (especialmente, en el negro).

Si miramos la parte trasera de un Mi 8 Lite y un Mi 9 Lite, las diferencias saltan a la vista: el módulo horizontal de la doble cámara ha dado paso a un módulo con tres sensores dispuestos verticalmente en la esquina superior izquierda. Además, el lector de huellas ahora está integrado en la pantalla y el logo de MI que había en el centro del Mi 8 Lite se ha trasladado a un lateral y se ha convertido en un logo de Xiaomi.

Precisamente en ese logo es donde tenemos una de las grandes novedades del Mi 9 Lite, pues integra luz LED multicolor, de manera que, además de actuar como un LED de notificación, también emite efectos de luz según lo que estemos haciendo con el móvil: azul si hay una notificación, verde si hay una llamada, amarillo si lo estamos cargando y multicolor si estamos jugando o escuchando música.

En cuanto a los bordes, en la parte inferior tenemos el puerto USB-C y el altavoz, mientras que en la superior, es donde está ubicados el puerto de infrarrojos, el micrófono de cancelación de ruido y algo que echamos de menos en la generación anterior: la toma jack de auriculares. En el lateral izquierdo, está la ranura para tarjetas, y en el derecho, el control de volumen y el botón de encendido.

Al darle la vuelta al teléfono, nos encontramos un panel AMOLED de 6,39 pulgadas con resolución FullHD+ y notch en forma de gota. Los bordes son relativamente finos, de forma que el aprovechamiento del frontal ha aumentado bastante (concretamente, hasta el 91%, según Xiaomi).

A falta de probarla en exteriores (bajo la luz directa del sol), la pantalla ofrece una buena calidad de visualización en términos generales, con un brillo automático que funciona correctamente, un buen nivel de detalle y los negros propios de los paneles AMOLED. Destacan también las numerosas opciones de personalización que ofrece la capa MIUI en este sentido, como el modo de lectura 2.0 o la posibilidad de eliminar el parpadeo en entornos con poca luz.

Un paso al frente en prestaciones y rendimiento

Antes de pasar a hablar del rendimiento, y continuando con el apartado de la pantalla, hay que destacar que el Mi 9 Lite nos ofrece dos sistemas de autenticación biométrica: el reconocimiento facial y el lector de huellas integrado en el panel.

Hemos podido probar ambos y los dos se comportan correctamente, con una identificación rápida y precisa. Tendremos que comprobar cómo funcionan en el día a día, pero de momento, es de agradecer que Xiaomi haya incluido estas dos características que no tenía el modelo anterior.

Es de agradecer que Xiaomi haya incluido dos características que no tenía el modelo anterior: lector de huellas integrado en la pantalla y reconocimiento facial

Pasamos ahora al apartado del rendimiento, donde encontramos un salto tanto en el procesador como en la memoria RAM. Del Snapdragon 660 con 4 GB de RAM que teníamos en el Mi 8 Lite, hemos evolucionado a un Snapdragon 710 con 6 GB en este nuevo terminal. ¿En qué se traduce eso? Muy sencillo: si la experiencia ya era satisfactoria en el modelo anterior, ahora lo es mucho más.

En el análisis, tendremos que someterlo a los benchmarks correspondientes y ponerlo a prueba con juegos exigentes, pero durante el tiempo que hemos estado hoy con el Mi 9 Lite, hemos apreciado un rendimiento fluido, sin limitaciones a la hora de abrir o cargar aplicaciones en multitarea, ni cierres inesperados.

En cuanto al sistema operativo, el Xiaomi Mi 9 Lite llega con MIUI en su versión 10.3 sobre Android 9 Pie. Como decíamos antes, la capa que nos propone Xiaomi viene con numerosas opciones de personalización, ajustes y herramientas de optimización, pero por contra, trae multitud de aplicaciones preinstaladas. Eso supone que, de los 128 GB de almacenamiento interno que tenía el modelo que hemos probado, quedan libres de inicio 114,74 GB.

Entre las apps que trae preinstaladas, encontramos el paquete habitual que obliga a instalar Google, un cajón de herramientas con utilidades básicas y funciones añadidas (grabadora de pantalla, radio FM, brújula, escáner...), un cajón con dos juegos (Bost Shooter y Dust Last9 y un cajón con varias apps de terceros, como Amazon compras, Facebook, Aliexpress o Netflix.

A ello, hay que añadir la app de Opera y otras aplicaciones “marca Xiaomi”, como Mi Community y Mi Store. Tenemos, por tanto, un bloatware excesivo y un buen número de apps duplicadas. ¿Lo bueno? Que pueden desinstalarse sin problemas para liberar memoria interna, aunque siempre puedes recurrir a una tarjeta Micro SD para ampliarla.

Más sensores, más resolución, más posibilidades

Si hay un apartado en el que Xiaomi ha hecho especial en este teléfono, es el de la fotografía, Por un lado, ha dotado al Mi 9 Lite de una cámara trasera compuesta por tres sensores: uno Sony de 48 megapíxeles con apertura f/1.79, otro de 8 megapíxeles con gran angular (118 grados) y apertura f/2.2, y otro de 2 megapíxeles para las lecturas de profundidad.

Y por otra parte, tenemos un aumento de resolución en la cámara frontal, que sigue integrando un único sensor que ahora alcanza los 32 megapíxeles y mantiene la apertura f/2.0. Ambas cámaras se apoyan en la Inteligencia Artificial para la detección automática de escenas y en la tecnología Pixel Binning (que Xiaomi denomina Super Pixel) para combinar cuatro píxeles en uno más grande y obtener una imagen más luminosa.

Según Xiaomi, la función IA Skyscaping es capaz de detectar el cielo en la foto y, en caso de que las condiciones no sean las idóneas (que esté nublado, por ejemplo), “transformarlo” en uno bonito

Como novedad, la cámara del Xiaomi Mi 9 Lite incorpora una función denominada IA Skyscaping, que, según la compañía, es capaz de detectar el cielo en la foto y, en caso de que las condiciones no sean las idóneas (que esté nublado, por ejemplo), “transformarlo” en un cielo azul. Decimos “según Xiaomi” porque la unidad que hemos probado no traía la versión de software definitiva y no incluía esa opción. Habrá que esperar al análisis para probarla.

La aplicación de la cámara es la que solemos ver en los teléfonos de Xiaomi, rápida, intuitiva y con acceso directo a las principales funciones (flash, filtros, HDR…) y los diferentes modos de disparo: Cámara Lenta (hasta 960 fps), Vídeo Corto, Vídeo, Foto, Retrato, Nocturno, Panorámica y Pro. En este último, podemos ajustar manualmente la velocidad de exposición, la apertura del diafragma, el balance de blancos, la sensibilidad y el tipo de lente: amplio o ultra amplio.

En esta primera toma de contacto, no hemos podido probar la cámara en diferentes escenas y en diversas condiciones de iluminación, por lo que no vamos a entrar a valorar la calidad de las fotos que nos ofrece. Lo que hemos podido constatar es que, al igual que ya hemos visto en otros modelos de la marca, las cámaras de este Xiaomi Mi 9 Lite son muy versátiles y ponen a nuestra disposición un elevado número de posibilidades.

De izda. a dcha.: 0,6X, 1X y 2X, todas en modo Foto

De izda. a dcha.: 0,6X, 1X y 2X, todas en modo Foto

Por ejemplo, en el modo Foto, podemos jugar con el gran angular disparando a 0,6x, 1x o 2x (dispone de una opción para corregir la distorsión), mientras que en el modo Retrato, disponemos de un embellecedor, filtros y la posibilidad de ajustar la profundidad de campo para desenfocar el fondo a nuestro gusto.

Desenfoque del fondo al mínimo vs. desenfoque del fondo al máximo

La cámara frontal solo dispone de un único sensor, por lo que se ve obligada a recurrir al software para lograr el efecto bokeh. En esta primera toma de contacto, hemos apreciado que no es tan preciso como en la cámara trasera y resulta algo artificial, pero también permite ajustar el desenfoque a nuestro gusto, y eso se agradece.

Modo Foto (izda.) vs. Modo Selfie Panorama (dcha.)

Además, en esta cámara delantera, nos encontramos ese modo Selfie Panorama que también hemos visto en otros teléfonos de Xiaomi y que nos permite girar la cámara a ambos lados mientras nos hacemos un selfie para ampliar el ángulo de visión e incluir más elementos en la foto. También tenemos varios efectos de iluminación para los autorretratos y numerosas opciones para embellecer nuestro rostro.

Un salto que tiene un precio

En esta primera toma de contacto, el Mi 9 Lite nos ha transmitido una impresión muy positiva en todos los aspectos. El diseño es atractivo y cómodo (se agradece el cristal Corning Gorilla Glass 5 tanto en la trasera como en la delantera), la pantalla ha crecido en tamaño y ofrece una buena experiencia en términos de visualización, el procesador ha mejorado, la RAM ha aumentado y las cámaras han crecido en resolución, número de sensores y versatilidad.

Estamos ante un móvil que ha evolucionado bastante respecto a su predecesor y en el que, a falta de someterlo al análisis, no echamos en falta ninguna prestación importante

Además, el Mi 9 Lite ha recuperado la toma de auriculares, ha añadido el desbloqueo facial y ha trasladado el lector de huellas a la pantalla, algo que empezó siendo una prestación reservada a la gama alta, pero se está extendiendo en la gama media. A ello hay que añadir el almacenamiento UFS 2.0, la conectividad NFC, la función Dual SIM, la ranura para tarjetas de memoria hasta 256 GB y una batería que ha aumentado su capacidad hasta los 4.030 mAh y es compatible con la carga rápida de 18W.

En definitiva, estamos ante un móvil que ha evolucionado bastante respecto a su predecesor y en el que, a falta de someterlo al análisis, no echamos en falta ninguna prestación importante. Sin embargo, mientras el Mi 8 Lite partía de los 249 euros, este nuevo modelo arranca en los 319 euros. Si está justificada o no esa diferencia de precio, lo veremos cuando lo probemos a fondo, pero no cabe duda que Xiaomi está elevando el nivel en todos los sentidos. Y eso, como todo en la vida, tiene un precio.