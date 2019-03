Vsmart Active 1+, primeras impresiones: Android limpio y un diseño premium son las armas de la "nueva BQ"

A finales de 2018, la empresa vietnamita Vingroup anunció que había adquirido el 51% de la compañía española BQ convirtiéndose en socio mayoritario. Hoy, la marca Vsmart, propiedad de Vingroup, ha iniciado su expansión internacional y ha desembarcado en el mercado español de la mano de BQ con cuatro smartphones: Active 1+, Active 1, Joy 1+ y Joy 1.

Tras la presentación de los terminales, en la que han participado tanto Vsmart y BQ, como Qualcomm y Media Markt en su papel de socios, hemos tenido la oportunidad de probar el modelo más alto, el Active 1+, un terminal de 6,18 pulgadas que presume de un atractivo diseño y cuenta con un procesador Snapdragon 660, carga rápida, lector de huellas y doble cámara trasera, entre otras prestaciones.

Ficha técnica del Vsmart Active 1+

VSMART ACTIVE 1+ PANTALLA LCD 6,18 pulgadas (18:9) FullHD+ (2.246 x 1.080 píxeles) PROCESADOR Snapdragon 660 RAM 6 GB ALMACENAMIENTO 64 GB más MicroSD hasta 256 GB SOFTWARE Android 8.1 Oreo CÁMARA TRASERA 12 MP + 24 MP f/1.8 Flash de cuatro LEDs Vídeo 4K a 30fps CÁMARA FRONTAL 20 MP f/2.0 Flash LED Vídeo FullHD a 30fps BATERÍA 3.650 mAh Quick Charge 4+ CONECTIVIDAD Dual 4G, WiFi ac, Bluetooth 5.0, GPS, Radio FM, USB-C, jack 3,5 mm OTROS Lector de huellas, radio FM, audio Qualcomm aptX DIMENSIONES Y PESO 156,1 x 76 x 7,95 mm 180 g PRECIO 349,90 euros

Diseño premium de cristal y con notch

Basta con sostenerlo un instante en la mano, para darse cuenta de que el diseño es uno de los puntos fuertes del Vsmart Active 1+. La compañía ha optado por el cristal Corning Gorilla Glass 5 tanto para el frontal como para la parte trasera con detalles en aluminio anodizado, lo que, además de aumentar su resistencia frente a arañazos, le otorga cierto aspecto premium. Eso sí, como suele suceder en estos casos, es un imán para las huellas.

La marca asegura que ha empleado titanio pulverizado para dotar al teléfono de un mayor brillo y la verdad es que el resultado es agradable a la vista en cualquiera de los tres colores disponibles (Milan Black, Blush Gold y Sapphire Cyan). En la mano, también transmite buenas sensaciones, con un grosor fino, un peso relativamente ligero y unos bordes redondeados que facilitan el agarre.

La parte trasera queda reservada para la doble cámara, alineada verticalmente junto al flash, y el lector de huellas, justo encima del logo de Vsmart. En el marco inferior, encontramos el altavoz, la toma de auriculares y el puerto USB-C (detalle que se agradece), mientras la ranura para las tarjetas (dos nanoSIM y una MicroSD) se ubica en el lateral izquierdo.

Por delante, la pantalla presenta unos marcos ajustados en los laterales, pero tiene un borde inferior bastante ancho y un notch alargado que sirve de alojamiento para la cámara frontal, el flash y el altavoz. En este caso, el tratamiento anti huellas sí que cumple bien su función y no hemos observado que la pantalla se ensucie demasiado.

Visualización óptima

En el modelo Active 1+, Vsmart apuesta por un panel LTPS de 6,18 pulgadas con relación de aspecto 18:9, resolución FullHD+ (2.246 x 1.080 píxeles), brillo 500 nits y tecnología Quantum Color +. Durante la toma de contacto, sin llegar a la calidad que ofrece un panel OLED, nos ha dado una buena impresión, con niveles óptimos de brillo, de contraste y tonos, así como una respuesta táctil correcta.

Hemos de reconocer, no obstante, que los reflejos son excesivos bajo la luz directa de los focos, habrá que ver cómo se comporta bajo el sol. Entre los ajustes que ofrece, destaca la posibilidad de activar la iluminación o brillo nocturno, que da un tono ámbar a la pantalla para no fatigar tanto la vista.

Aquí, nos ha llamado la atención la opción de personalizar la luz de notificaciones para, por ejemplo, definir si queremos que luzca en rojo cuando queda poca batería o en morado cuando haya una llamada perdida.

Rendimiento dentro de lo esperado

En cuanto al rendimiento, el Vsmart Active 1+ llega con el Snapdragon 660 a bordo, junto a 6 GB de RAM, que nos ha ofrecido una fluidez adecuada en el rato que lo hemos probado. Apenas hemos experimentado un ligero retraso al abrir la multitarea en algunos casos, pero nada que resultara excesivo. La navegación por los menús y por Internet también es satisfactoria, no tanto en la cámara, donde sí que apreciamos algo de retardo al cambiar de un modo a otro. Pero como decimos, no es algo exagerado.

A nivel de software, este modelo llega con Android 8.1 Oreo en versión stock. Esto significa que, sin llegar a ser Android One, no hay ni rastro de la capa de personalización que Vsmart incorpora en las variantes del mercado vietnamita. ¿Y en qué se traduce esto? En una experiencia Android limpia, totalmente reconocible y sin bloatware ni apps duplicadas.

Este modelo llega Android 8.1 Oreo en versión stock, por lo que ofrece una experiencia Android limpia, totalmente reconocible y sin bloatware ni apps duplicadas

En cuanto a los sistemas de desbloqueo, hemos podido configurar el lector de huellas y ha respondido bien y rápido en la mayoría de casos (si no ha sido al primer intento, ha sido al segundo). Sin embargo, no esperes encontrar un sistema de reconocimiento facial más allá del que ofrece Google, porque el Vsmart Active 1+ no lo tiene (aunque figure en su ficha técnica).

Doble cámara trasera firmada por Samsung

Vamos ahora con el apartado fotográfico, donde el Active 1+ incluye una cámara dual con sensores Samsung de 12 MP y 24 MP, y apertura de f/1.8 junto a un flash con cuatro LEDs. La cámara frontal, por su parte, tiene un sensor de 20 MP con flash, tecnología SoftNeuro (que logra el efecto bokeh gracias a la Inteligencia Artificial). Respecto al vídeo, este modelo dispone de estabilizador de imagen y puede grabar en calidad 4K a 30 fps con la cámara trasera (Full HD en la frontal).

Ambas cámaras disponen de tecnología Tetracell, que combina cuatro píxeles en uno para conseguir un tamaño de píxel de 1.8 μm, de manera que, al entrar en los ajustes, observarás que la resolución máxima para foto es de 12 megapíxeles en la cámara trasera y de 5 megapíxeles en la frontal.

Al abrir la aplicación de la cámara, nos encontramos los habituales controles para disparar, cambiar a vídeo y conmutar entre la cámara trasera y la frontal, junto a los diferentes modos de disparo: Manual, Retrato, Automático, Belleza y Panorámica. También dispone de opción HDR y temporizador de 3 ó 10 segundos. El modo Manual ofrece, además, la posibilidad de ajustar el diafragma, la obturación, la sensibilidad, el balance de blancos y el enfoque. Eso sí, no está disponible a la hora de hacerse selfies.

En el Modo Retrato, el desenfoque del fondo no es todo lo preciso que debería, independientemente de si lo usamos con una persona o con un plato de comida

No hemos probar la cámara lo suficiente como para extraer unas conclusiones sólidas, pero a priori, el enfoque automático se muestra rápido y el rango dinámico es aceptable. Sí que hemos apreciado, no obstante, que en situaciones con objetos en movimiento, el enfoque no realiza un buen trabajo, y en el Modo Retrato, el desenfoque del fondo no es todo lo preciso que debería ser, independientemente de si lo usamos con una persona o con un plato de comida. Pero ojo, es probable que esto se deba a que la unidad que ha pasado por nuestras manos no disponía de un software definitivo, ya que también hemos apreciado otros errores a la hora, por ejemplo, de ajustar el brillo de la pantalla.

Fuerte compentencia para ese precio

A falta de probar a fondo su comportamiento en juegos y apps más pesadas, las virtudes y defectos de sus cámaras en diferentes escenas y el comportamiento de su batería a nivel de consumo y de velocidad de carga (recordemos que dispone de carga rápida Quick Charge 4+ de Qualcomm), estamos ante un terminal de gama media con un diseño muy atractivo, una experiencia Android limpia y un rendimiento correcto.

A ello se añaden detalles como el USB-C, cada vez más habitual en la gama media, o un modo Manual con grandes posibilidades fotográficas. Sin embargo, no podemos dejar de lado su precio: por 350 euros e incluso menos, hay ahora mismo terminales de otras marcas –especialmente chinas- que podrían atraer a sus posible compradores y acabar empañando el desembarco de Vsmart en el mercado internacional. Esperaremos a probarlo más a fondo para ver si, como se suele decir, “vale lo que cuesta”.