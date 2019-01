Un vídeo muestra un supuesto Google Pixel 3 Lite en todo su esplendor: adiós al 'notch' y hola al jack de audio

Lo de los teléfonos de Google con las filtraciones es un caso excepcional, cuando ya con los Pixel 3 tuvimos filtraciones con todo detalle antes de su presentación. Aunque en este caso lo especial en sí es que el supuesto teléfono que se ha dejado ver es el Google Pixel 3 Lite, un modelo que presentaría unas características similares a sus hermanos mayores pero recortando en algunos aspectos.

Habitualmente vemos el apellido "Lite" justamente para presentar alternativas más ligeras o sencillas de un smartphone con mayor potencia, mejores materiales o una fotografía superior. De ahí que lo filtrado anteriormente acerca de este posible terminal encaje con lo que vemos en el vídeo que ha salido a la luz y que muestra un prototipo con bastante detalle.

Luce, viste y suena a Pixel

Como decíamos, el móvil que vemos en las imágenes del vídeo que ha publicado Andro News (un canal de YouTube de cuna reciente) aparece con gran nivel de detalle y encaja con otras imágenes y filtraciones que se han vinculado a la existencia de un tercer Pixel 3. En este caso el frontal sería más parecido al Pixel 3 y no integraría el enorme notch que quedó en el Pixel 3 XL, aunque la pantalla que vemos es de unas nada despreciables 5,56 pulgadas.

El diseño de la parte trasera también es parecido al de los teléfonos de Google, con ese doble acabado con una parte superior en brillo. Pero eso sí, en vez de metal y cristal está construido en plástico y el color que vemos es blanco aunque no sabemos si con un tono lila o es cosa de la iluminación (con el botón amarillo fluorescente y no naranja).

Las especificaciones que muestran al final del vídeo también encajan con lo rumoreado anteriormente: se trata de un móvil con el Snapdragon 670, el mismo que integra el OPPO RX17, acompañado de 4 GB de RAM y con 32 GB de almacenamiento. La batería es de 2.915 miliamperios/hora y ojo, que traería el jack de audio de vuelta.

Manteniendo el esquema de una sola cámara trasera

Una de las partes más importantes para muchos usuarios, y siendo Pixel una de las que más atención puede reunir, es la de la fotografía. Google ha conseguido que durante dos años seguidos sus terminales queden muy bien al enfrentarse con otros teléfonos de alta gama teniendo una sola cámara, sacando pecho incluso en términos de desenfoque cuando en otros casos se integra una lente dedicado a ello.

¿Qué ocurre en este supuesto Pixel 3 Lite? Que según el autor del vídeo (y su tester) se pierde el autofocus y una cámara frontal con respecto al Pixel 3 XL (que lleva dos), pero la calidad fotográfica se mantendría con una cámara trasera con sensor de 12,2 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y apertura f/1.8 y una frontal de 8 megapíxeles.

Ficha técnica del Google Pixel 3 Lite según las filtraciones

Google Pixel 3 Lite Pantalla 6,56 pulgadas FullHD+ (1.080 x 2.160, 18:9, 434 ppp Procesador Snapdragon 670 RAM 4 GB Memoria 32 GB Cámaras Trasera: 12,2 megapíxeles f/1.8 + OISFrontal: 8 megapíxeles Batería 2.915 mAh Software Android Pie 9

Aún hay que ir con cautela

Aunque la unidad se muestra funcionando y encaja con lo que se ha filtrado, se trata de algo que Google aún no ha confirmado. En todo caso es además un prototipo (no vemos el logo de Google en la trasera), así que puede ser un modelo que no llegue a ver la luz finalmente aunque lo veamos funcionar aquí.

En Andro News, los autores, consideran que el Google Pixel 3 Lite se presentará en la próxima Google I/O, la conferencia grande de Google que se celebra en mayo y que suele reunir anuncios de software, aunque en alguna ocasión también ha habido hardware. Da que pensar que puede ser un Pixel de precio más contenido, pero son cábalas y especulaciones que no sabemos si podremos confirmar o no este año.