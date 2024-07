La UE quiere baterías extraíbles en 2027. Apple ya se ha puesto manos a la obra, según Kuo

La Unión Europea quiere cambios en 2027 referentes al remplazo de baterías. En concreto, se habla de que a partir de este año "las baterías portátiles incorporadas en los dispositivos deben ser extraíbles y reemplazables", una línea que no ha quedado muy bien delimitada.

Técnicamente, la batería de cualquier teléfono ya es "extraíble y remplazable", teme aparte es que el proceso sea más o menos accesible para el usuario medio. Pese a ello, como adelantábamos, todo apuntaba a que el nuevo objetivo de la UE tendría consecuencias directas en los fabricantes.

Apple ya está trabajando en ello. Con los iPhone 15 Pro Max y iPhone 15 Pro, Apple abrazó un nuevo material: el titanio. Dejó de lado el acero inoxidable que nos llevaba acompañando desde hace generaciones, pero este material estaría cerca de volver, según previsiones de Kuo.

Los cambios impuestos por la UE para 2027 hacen obligatorio que remplazar la batería sea más sencillo. ¿El plan de Apple? Según Kuo, implementar una carcasa de acero inoxidable con doble propósito. El primero, satisfacer las demandas de la UE y lograr que la batería sea más fácil de extraer.

El segundo, permitir que la densidad energética de la batería pueda crecer (entre un 5 y un 10%, según explica en Medium).

No es el único plan para remplazar la batería de forma sencilla. Según The Information, este no será el único plan de Apple para lograr cambios en la extracción de su batería.

La compañía estará trabajando en un sistema para sustituir las clásicas lengüetas adhesivas que sujetan la batería por un soporte metálico que se abre mediante corriente eléctrica. Se trataría de una nueva solución para hacer más sencillo el proceso.

Samsung debe seguir su camino. Apple no está sola con estos cambios: todos los fabricantes de teléfonos están obligados a hacer más sencilla la extracción de sus baterías. Samsung es una de las compañías que más difícil hace el proceso. Hasta tal punto que iFixit dejó de colaborar con la compañía por el alto grado de dificultad que suponía cambiar componentes en sus teléfonos.

En próximas generaciones Galaxy, tendrá que haber cambios para hacer que el sistema de remplazo de batería sea más sencillo. Lo mismo sucederá con el resto de fabricantes.

