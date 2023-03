Tenemos un problema con el tamaño de los sensores tal y como nos los "venden" los fabricantes de móviles

En el ámbito de la fotografía el tamaño de los sensores es muy importante. La superficie del captador condiciona profundamente su capacidad de recoger luz, por lo que si comparamos dos sensores con la misma tecnología y distinto tamaño el mayor siempre conseguirá recabar más luz. Cuando las circunstancias son desfavorables y este recurso escasea tener un sensor grande puede ayudarnos a tomar fotografías con menos ruido y más detalle.

Este es nuestro punto de partida, y es fácil interiorizarlo, pero a la hora de evaluar el tamaño del sensor de una cámara de fotos o un teléfono móvil los usuarios tropezamos a menudo con un problema: la nomenclatura que nos proponen las marcas no es nada intuitiva. Y no lo es debido a que reflejan el tamaño del sensor en pulgadas, y los usuarios que no estamos integrados en la cultura anglosajona apenas utilizamos esta unidad de longitud.

No obstante, esto no es todo. Hay otra dificultad añadida: a menudo el tamaño de un captador se expresa bajo la forma de un cociente en el que interviene un número no entero. Esto provoca que cuando queremos comparar dos sensores de distinto tamaño y ambos están descritos de esta manera es natural que muchos usuarios tengan dificultades para identificar cuál es el más grande y qué diferencia de tamaño real hay entre ellos. Afortunadamente, este problema tiene solución.

Las marcas tienen una deuda pendiente con los usuarios

Algunos medios de comunicación, como DP Review, proponen prescindir de las pulgadas para no obstaculizar la correcta apreciación de la superficie del sensor por los usuarios. Y sí, tiene sentido, sobre todo si tenemos presente que la cifra que acompaña a esta unidad suele confundirnos porque no refleja con precisión cuál es el tamaño real del captador. De hecho, esta forma de identificar su tamaño forma parte de una herencia que bien podríamos dejar atrás para acabar de una vez por todas con esta complejidad en gran medida innecesaria.

El tamaño de los sensores más pequeños se establece tomando como referencia el diámetro del menor tubo de cámara que puede circunscribirlos

Curiosamente el tamaño de los sensores más pequeños, que son los que solemos encontrar en los smartphones y las cámaras fotográficas compactas, no queda descrito por sus medidas reales; se establece tomando como referencia el diámetro del menor tubo de cámara que puede circunscribirlos. Los tubos de cámara son unos dispositivos eléctricos con un aspecto similar al de una válvula termoiónica o de vacío que se utilizaban en las cámaras de grabación de vídeo analógicas empleadas en el albor de la televisión, entre otros dispositivos. Estaban inspirados en los tubos de rayos catódicos utilizados en los televisores.

En esta fotografía de detalle podemos ver qué aspecto tenía un tubo de cámara fotoconductor de tipo Vidicon fabricado por la compañía RCA en la década de los 50.

Puede parecer que este sistema de designación está cogido por los pelos, y sí, desde nuestra perspectiva actual es razonable verlo así. Sin embargo, en un principio esta estrategia tenía sentido debido a que los tubos de cámara son los precursores desde un punto de vista funcional de los sensores CCD y CMOS con los que podemos toparnos en tantos dispositivos electrónicos hoy en día. No en vano el propósito de estos tubos era esencialmente el mismo de los sensores de imagen modernos: transformar la luz en valores de tensión.

Sin embargo, es evidente que debido a su imprecisión y formato esta manera de describir el tamaño de los sensores más pequeños es muy confusa. Lo ideal es que los fabricantes de móviles y cámaras nos indiquen con claridad las medidas reales de sus sensores, pero pocos lo hacen. Por esta razón en la siguiente tabla hemos recogido algunos de los captadores más utilizados en los smartphones y las cámaras fotográficas actuales. Para comparar su tamaño con facilidad solo tenemos que fijarnos en sus dimensiones reales o su área.



dimensiones área diagonal factor de recorte 1/3,4" 4 x 3 mm 12 mm² 5 mm 8,6 1/2,3" 6,3 x 4,7 mm 29,6 mm² 7,8 mm 5,5 1/1,28" 10 x 7,5 mm 75 mm² 12,5 mm 3,46 1" (4:3) 13,1 x 9,8 mm 128,4 mm² 15,9 mm 2,65 1" (3:2) 13,2 x 8,8 mm 116,1 mm² 15,86 mm 2,72 Cuatro tercios 17,4 x 13,1 mm 228 mm² 21,77 mm 2 aps-c 23,6 x 15,7 mm 370,5 mm² 28,4 mm 1,52 full frame 36 x 24 mm 864 mm² 43,3 mm 1 formato medio 44 x 33 mm 1.452 mm² 55 mm 0,79

En la tabla podemos ver que los sensores de mayor tamaño prescinden de la nomenclatura confusa utilizada para describir los captadores más pequeños. Los mayores sensores que podemos encontrar actualmente en los teléfonos móviles son los de una pulgada (aunque por el momento no consiguen aprovecharlos al 100%), mientras que los Full Frame o de formato completo han encontrado su lugar en las cámaras profesionales o para entusiastas. Los más grandes, los de formato medio, son idóneos para fotografía artística con vocación profesional.

