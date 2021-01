Samsung Galaxy A32 5G: una trasera única en un modesto gama media con 5G

Samsung presentaba discretamente el Samsung Galaxy A42 5G como su móvil 5G más económico, con unas prestaciones no demasiado ambiciosas pero buscando precisamente competir en ese sector, cada vez más hacinado. Pero parece que no iba a llegar solo, porque ahora han presentado el Samsung Galaxy A32 5G, al que se parece en algo más que en su nomenclatura.

Se trata igualmente de un móvil de gama media con los mínimos (muy mínimos) de RAM y pantalla que cabe esperar de los móviles más modestos de dicho rango. Aunque en lo que parece desmarcarse, además de por el 5G, es por un diseño particular.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A32 5G

SAMSUNG GALAXY A32 5G DIMENSIONES Y PESO 76.1 x 164.2 x 9.1mm

205g PANTALLA 6.5 pulgadas

TFT

HD+ PROCESADOR Octa-Core MEMORIA ROM 4 GB

6 GB

8 GB MEMORIA RAM 128 GB ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 1TB SISTEMA OPERATIVO Android 10

One UI CÁMARA TRASERA 48 MP

8 MP UGA

2 MP macro

2 MP profundidad CÁMARA DELANTERA 13 MP BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida 15W CONECTIVIDAD 5G SA/NSA PRECIO No disponible

Siendo uno más por delante, desmarcándose de las modas por detrás

No, no se trata de una estética rompedora o de un factor forma llamativo a lo LG Wing pero sí han usado una táctica similar a la del LG Velvet: diferenciarse en la trasera y desmarcarse de la era de los módulos. El A53 5G cuenta con cuatro cámaras traseras que después comentaremos, pero lo que llama la atención en un primer vistazo es que** no, no vemos módulo** para ellas.

Así logra ser algo distinto de la mayoría de móviles actuales, dando además un aire más minimalista al no tener más elementos ahí (el lector de huellas queda en un lateral). Las cámaras se colocan en dos tiras (tres y dos, contando el flash), viendo que el frontal es mucho más estándar, recurriendo a notch y marcos sin adelgazar demasiado.

Esta pantalla es, como la del A42 5G, modesta en resolución. Cuando ya es muy habitual ver móviles con resolución FullHD+ (quizás por ello demasiado en los gama alta), la pantalla del A32 5G tiene una diagonal de 6,5 pulgadas, una resolución HD+ y tecnología TFT.

Una batería considerable y el "tradicional" misterio en cuanto al procesador

Samsung es un fabricante de procesadores y de costumbres, e irónicamente no es raro que al presentar un nuevo móvil no se especifiquen los detalles del SoC. En este caso sabemos que integra un procesador de ocho núcleos con soporte a 5G y por las frecuencias máximas (2 GHz + 2 GHz) podría ser el Snapdragon 690 o un MediaTek Dimensity 720, pero tendremos que esperar a que faciliten esa información.

En cuanto a memorias, las opciones de RAM son de 4, 6 u 8 GB y el almacenamiento es de 128 GB de ampliables mediante tarjetas microSD. Cuenta con audio Dolby Atmos y una batería de 5.000 mAh, con carga rápida de 15 W.

Hablando de esas cámaras desprovistas de módulo, dado el resto de las características cabría pensar que tampoco iba a haber sorpresa en este área y efectivamente el A32 5G presenta la habitual configuración más bien conformista en triples y cuádruples cámaras. En este caso son cuatro traseras, quedando junto a la frontal de la siguiente manera:

Cámara principal con sensor de 48 megapíxeles.

Lente ultra gran angular con sensor de 8 megapíxeles

Sensor de 2 megapíxeles con lente macro.

Sensor de 2 megapíxeles para profundidad.

Cámara frontal con sensor de 13 megapíxeles y lente con apertura f/2.2.

Versiones y precio del Samsung Galaxy A32 5G

Junto con el misterio del procesador Samsung también se ha llevado la información sobre el precio y disponibilidad de este modelo. Salvo cambios sabemos que habrá una única opción de almacenamiento interno a elegir con 4, 6 u 8 GB de RAM.

Estará disponible en cuatro colores: lila, blanco, azul claro y negro, si bien a veces esto también está sujeto a los mercados. Actualizaremos este artículo en cuanto conozcamos esta información.