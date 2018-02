Por qué hay gente dispuesta a pagar un Lexus por una tarjeta SIM en Iraq

Todos alguna vez hemos querido o tratado de obtener un número telefónico fácil de recodar, ya sea por comodidad o simplemente porque se ve bien. Pero lo que pasa ahora mismo en Iraq con este tema, es una verdadera locura, ya que hay gente dispuesta a pagar miles de dólares, e incluso coches, con tal de tener una tarjeta SIM con un número "distinguido".

Lo que sucede en Iraq es que no es sólo un número de teléfono, sino un símbolo de estatus y hasta poder, ya que un número donde se destaquen ciertos patrones repetitivos, harán que el propietario pueda ser reconocido en ciertos círculos de poder, e incluso sea determinante para cerrar negocios o proyectar una imagen de éxito.

Desde hace más de una década la demanda por tarjetas SIM "especiales" se ha disparado de una forma absurda e increíble. Los interesados son en su mayoría aspirantes a ejecutivos de negocios, empresarios, políticos e incluso jóvenes que buscan "ser alguien importante" en el país.

El negocio de la venta de tarjetas SIM "distinguidas" es tan popular, que se ha hecho oficial en muchas de las compañías de telecomunicaciones en Iraq. Una tarjeta SIM "normal" cuesta no más de 3 dólares, pero si buscamos una bajo nivel "Silver" su precio se eleva hasta los 30 dólares al contar con pares consecutivos, como 4455. Y si queremos algo mejor, entonces debemos optar por las SIM nivel "Diamond Plus", cuyos últimos cinco dígitos son iguales y se llegan a cotizar entre 1.300 y 1.500 dólares.

Pero eso no es todo, ya que incluso existen los llamados "números presidenciales", los cuales no están a la venta en las tiendas y sólo se consiguen por medio de subastas o ventas especiales en internet. Estas tarjetas presentan más de seis dígitos iguales y se llegan a cotizar en más de 50.000 dólares.

De acuerdo a una investigación del Washington Post, de estas tarjetas SIM depende el éxito de una persona, ya que los números hablan por él al mostrar que tiene algo exclusivo y difícil de conseguir, además de que posee buen gusto. Una forma de tener seguridad y prestigio, ya que una SIM con uno de estos números le abrirá casi todas las puertas, "incluso las del amor", según comenta Haider Mohamed, quien es un vendedor de móviles en Bagdad.

Esto ha llegado a tal nivel, que un hombre de negocios estuvo dispuesto a dar su Lexus de 60.000 dólares a cambio de una tarjeta SIM con un número "particularmente hermoso".

Esta extraña tendencia no es exclusiva de Iraq, está presente en otros países de Medio Oriente, Europa, América e incluso España, pero vamos, lo que sucede en Iraq es una barbaridad.

Durante varios años, los iraquíes estuvieron aislados debido a la dictadura de Saddam Hussein, lo que provocó que varios países los castigaran con sanciones y los excluyeran como opción comercial para vender sus productos. Después del derrocamiento de Hussein en 2003, Iraq comenzó a abrirse a los negocios internaciones, lo que significó que tanto la tecnología como los productos extranjeros comenzaron a llegar poco después de 2007.

Los teléfonos móviles se convirtieron rápidamente en los objetos más codiciados, así como la ropa y los automóviles, ya que se trataba de artículos de lujo al alcance de todos los habitantes. Artículos que por muchos años estuvieron limitados al círculo gubernamental de Hussein.

Ante esto, los iraquíes encontraron en los productos de marcas reconocidas una forma de expresar su individualidad y poder adquisitivo. Esto sirvió para proyectar estilo y sofisticación, herramientas que ayudaron a crear gente de negocios, emprendedores y aspirantes al poder. Por lo que un número telefónico impresionante se volvió indispensable para destacarse en esta nueva sociedad.

Según los iraquíes, el número de teléfono no es simple vanidad, es un elemento primordial para proyectar profesionalismo. Essa Sultan, un contratista de 47 años, asegura que pagó 1.200 dólares en 2009 para hacerse con una tarjeta SIM cuyo número termina con seis sietes. A día de hoy le han ofrecido 10.000 dólares por él pero no tiene planes de venderlo.

"Este número da la impresión de que soy alguien distinguido, algo que me ayuda a hacer negocios, especialmente entre los funcionarios de los ministerios del estado con los que me relaciono. Si los llamo desde un número normal, no responderían mi llamada, pero cuando ven este número, no pueden ignorarlo porque saben que una persona VIP los está llamando. Siempre estoy interesado en tener el último iPhone y el último Land Cruiser. El número de teléfono complementa mi prestigio."