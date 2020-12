OPPO muestra un diseño bastante loco de móvil plegable: con dos bisagras y más posibilidades de pantalla

La línea X de OPPO nació como más arriesgada y experimental con el OPPO Find X, aunque los posteriores (la serie Find X2) fueron más convencionales. La marca anunció un conceptual OPPO X 2021 que no sabemos si predeterminará los que serían los Find X3, pero en la misma línea de diseños locos está este móvil "triple" plegable.

El fabricante ha trabajado con el estudio japonés Nendo para crear lo que llaman un "slide-phone", que en apariencia no tiene una sola bisagra como el Samsung Galaxy Z Flip o el Motorola RAZR, sino que ofrece distintos formatos al plegarse por dos sitios.

Dos pliegues y tres móviles en uno

Pensamos que la marca había dejado de lado este formato tras presentar el OPPO X 2021, pero aunque aún no lo ha lanzado comercialmente OPPO muestra que al menos lo está considerando más allá de algún boceto. De finalizar este producto, OPPO se subiría al vagón de los móviles plegables y de una manera algo distinta a la competencia.

Al desplegarlo de una sola parte se obtienen** 40 milímetros de pantalla**, para según OPPO "con funciones simples que no necesitan una pantalla completa", como consultar el historial de llamadas, las notificaciones o el control de reproducción. Sería un equivalente a la pantalla externa del Moto RAZR 5G, si bien 4 centímetros de pantalla es difícil que den para mucho más.

Desplegando una parte más queda una pantalla de 80 milímetros (3,15 pulgadas de diagonal) que ya permite alguna acción más, según OPPO "ideal para tomar fotos o incluso adaptarse a juegos en particular" usando un control lateral. De este modo lo que vemos es que las cámaras quedan en la parte frontal, por lo que debería servir para tomar selfies (salvo que hubiese una cuarta cámara trasera).

Desplegado del todo ofrece una pantalla de 7 pulgadas, más cercano a lo que vemos en diagonal en el Samsung Galaxy Z Fold 2, pero mucho más alargado. De esta manera ofrecería un modo horizontal en tres partes 1:1, de manera similar a lo que un móvil actual a partir de 18:9 ofrece en dos mitades cuadradas.

Los exteriores parecen pensados para que sea un plástico con acabado mate, con una cubierta de lo que podría ser cuero (o imitación del mismo) en la parte externa de las bisagras. Al ser un diseño lo que no hay es información sobre posibles especificaciones, lo que sí han mostrado es un stylus que estaría dentro del móvil, como en los Note de Samsung.

¿Es realista el "slide-phone"? No nos lo parece, la verdad, sobre todo por la delgadez que muestran los renders y que no han representado el hueco que se produce de manera natural e inevitable en los pliegues (y que los fabricantes de momento están solucionando para que quede tapado y no expuesto a la entrada de polvo, que se lo digan a Samsung). Además, si lograsen hacerlo tan delgado habría que ver qué tamaño tiene la batería (es una pantalla de 7'2 pulgadas) y qué hardware tienen las cámaras, dado que normalmente una cámara potente es algo más gruesa y aquí ni siquiera sobresalen.

Todo un catálogo de posibles innovaciones... Que no sabemos para cuándo

Además del móvil, los diseños conceptuales con Nendo incluyen unos auriculares completamente inalámbricos (TWS), un smartwatch, un altavoz con inteligencia artificial y un cargador de carga inalámbrica. Un conjunto de conceptos que han llamado "music link" y que se basa en unas líneas de diseño modernas, sencillas y con acabados en blanco. Quizás lo menos llamativo sería el altavoz y el cargador, dado que el smartwatch parece bastante grueso y los auriculares sí supondrían cierta brisa de aire fresco entre los formatos que estamos viendo hoy en día, con permiso de los Samsung Galaxy Buds Live.

Habrá que ver qué trecho va del dicho al hecho, porque como hemos puntualizado desde el principio esto son diseños conceptuales. No hay fechas, por mucho que se rumoree que OPPO y otros fabricantes presentarán en 2021 un móvil plegable (entre ellos Google y Xiaomi, se dice). Y aunque viésemos un OPPO plegable en 2021 es poco probable que sea éste al menos de la manera que lo han presentado con lo que estamos viendo hoy en día.

Toda la información | OPPO