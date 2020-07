El OnePlus Nord ya tiene fecha de presentación oficial: la firma nos cita el 21 de julio para un evento en realidad aumentada

Hace un par de semanas OnePlus confirmó tener en el horno un nuevo dispositivo más asequible. Se habló de OnePlus Z, OnePlus Lite y OnePlus Nord, siendo este último el nombre que finalmente, tendrá el terminal. Por las filtraciones, el terminal apunta a ser un dispositivo de gama media con 5G, pero no nos queda mucho para salir de dudas, ya que la compañía acaba de confirmar el 21 de julio como fecha oficial para su presentación.

El evento tendrá lugar el próximo 21 de julio a las 16:00 y, para anunciarlo, OnePlus hará algo parecido a lo que hizo con el OnePlus 2: usar la realidad aumentada. Los usuarios que quieran seguir el lanzamiento del dispositivo podrán hacerlo a través de las aplicaciones desarrolladas a tales efectos, disponibles desde ya en Google Play y App Store.

Desde OnePlus aseguran que este nuevo dispositivo "supone un nuevo comienzo" para la firma, en tanto que les dará la oportunidad de "compartir nuestra tecnología con un mayor número de personas a nivel mundial". La idea de hacerlo en realidad aumentada es que los usuarios puedan experimentar el dispositivo desde su casa.

No es la primera vez que un fabricante hace algo de este estilo. OnePlus, sin ir más lejos, hizo algo similar con el OnePlus 2. Samsung, de hecho, permitió a los asistentes de su Unpacked en 2018 ver el Galaxy S9 en realidad virtual usando la cámara del móvil y una tarjeta de visita personalizada para la ocasión.

Excited to be working with @OnePlus as they embark on #NewBeginnings powered by the Qualcomm Snapdragon 765G 5G mobile platform #OnePlusNord https://t.co/1Eitm4GJSI