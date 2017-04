Nunca sin datos: las tarifas móviles y convergentes con más gigas de 2017

Las aplicaciones de los servicios de vídeo bajo demanda más conocidos ofrecen ya la posibilidad de descargarnos nuestras series o películas favoritas para verlas en cualquier momento pero ¿y si no te has acordado de descargar esos capítulos? Toca tirar de datos móviles y no son precisamente pocos los megas que necesitaremos para ver aunque sea un capítulo de 20 minutos.

Las tarifas móviles y de ADSL o fibra más móvil no paran de crecer en el lado de los datos, aunque por desgracia también son habituales las subidas de precios. De unos meses para aquí prácticamente todos los operadores españoles han renovado su oferta, por lo que puede que tu tarifa ya no sea la que mejores condiciones ofrece. Por ello, a continuación vamos a ver las tarifas que más gigas ofrecen a día de hoy.

Tarifas de contrato

Abrimos nuestro repaso a las tarifas de solo móvil con más gigas con las tarifas de contrato. En la siguiente tabla hemos reunido las tarifas de cinco gigas o más, ordenadas de mayor a menor cantidad de datos incluidos, destacando qué ocurre si consumimos la totalidad de datos y qué cobertura ofrece cada una de ellas, además de si incluyen llamadas y por supuesto, las cuotas mensuales a pagar.

Operador Datos incluidos Exceso de datos Cobertura Llamadas Cuota mensual MásMóvil 50 GB 1,5 euros / 100 MB Orange 4G 10 cénts/min 89,90 euros Yoigo 25 GB Reduce a 128 kbps Yoigo + Orange 4G Ilimitadas 32 euros telecable 20 GB Reduce a 64 kbps Vodafone 3G Ilimitadas 30 euros MásMóvil 20 GB 1,5 euros / 100 MB Orange 4G 10 cénts/min 39,90 euros Movistar 20 GB Reduce a 16 kbps Movistar 4G Ilimitadas 45 euros DigiMobil 10 GB Reduce a 16 kbps Movistar 3G 2.000 minutos 20 euros telecable 10 GB Reduce a 64 kbps Vodafone 3G Ilimitadas 24 euros Pepephone 10 GB 3,63 cénts/MB Movistar 4G 0 cénts/min 24,90 euros Simyo 10 GB 3,63 cénts/MB Orange 4G 6 cénts/min 30 euros Movistar 10 GB Reduce a 16 kbps Movistar 4G Ilimitadas 34 euros Vodafone 10 GB Reduce a 16 kbps Vodafone 4G Ilimitadas 65 euros Lowi 8 GB Reduce a 32 kbps Vodafone 4G 0 cénts/min 24 euros Amena 8 GB Reduce a 16 kbps Orange 4G Ilimitadas 24,95 euros MásMóvil 8 GB 1,5 euros / 100 MB Orange 4G Ilimitadas 26,90 euros República Móvil 8 GB 3,63 cénts/MB Orange 4G Ilimitadas 26,90 euros Tuenti 7 GB 1,50 euros / 250 MB o 6 euros / 1 GB Movistar 4G 0 cénts/min 21 euros Movistar 6 GB Reduce a 16 kbps Movistar 4G Ilimitadas 26 euros Orange 6 GB Reduce a 16 kbps Orange 4G Ilimitadas 41,95 euros Vodafone 6 GB Reduce a 16 kbps Vodafone 4G Ilimitadas 45 euros DigiMobil 5 GB Reduce a 16 kbps Movistar 3G Sin llamadas 10 euros DigiMobil 5 GB Reduce a 16 kbps Movistar 3G 800 minutos 15 euros República Móvil 5 GB 3,63 cénts/MB o reduce a 16 kbps por un euro Orange 4G 0 cénts/min 16,90 euros Lowi 5 GB Reduce a 32 kbps Vodafone 4G 0 cénts/min 17 euros Simyo 5 GB 3,63 cénts/MB Orange 4G 6 cénts/min 17 euros Jazztel 5 GB Reduce a 16 kbps Orange 4G 100 minutos 18,95 euros Yoigo 5 GB Reduce a 128 kbps Yoigo + Orange 4G 100 minutos 19 euros telecable 5 GB Reduce a 64 kbps Vodafone 3G 200 minutos 19 euros

Abrimos el repaso a las opciones más interesantes por la parte alta. Como podéis comprobar existe una tarifa, de MásMóvil concretamente, con 50 GB, pero a su precio saldría más cuenta contratar dos líneas con la tarifa de 25 GB de Yoigo (64 euros en total). Las tarifas de 20 GB quedan ensombrecidas por las condiciones de la de Yoigo, por lo que daremos el salto a las tarifas de 10 GB.

En ese grupo encontramos precios y coberturas para todos los gustos. DigiMobil acaba de renovar sus tarifas y por 20 euros ofrece 10 GB con cobertura Movistar 3G sin cobrar por el exceso de datos. Ahora, sí queremos una mayor velocidad Pepephone ofrece los mismos 10 GB con cobertura 3G y 4G de Movistar por 24,90 euros. Y con esos precios, los 8 GB de otros operadores también quedan en mal lugar, salvo si queremos acceder al 4G de Vodafone, ofrecido por Lowi por 24 euros.

De nuevo nos vuelve a interesar obviar parte de las tarifas, salvo circunstancias personales concretas, para saltar a las tarifas de 5 GB. De nuevo nos encontramos con tarifas de DigiMobil a precios muy interesantes pero que no ofrecen 4G. Si queremos 4G podemos recurrir a República Móvil, Lowi o Simyo, todos con opciones por 17 euros.

Tarifas prepago

Es el turno para las tarifas prepago, aquellas a las que pueden recurrir fácilmente aquellos usuarios que tienen necesidades puntuales y no quieren cambiar de operador su línea principal. Las opciones son más reducidas, es más difícil encontrar tarifas con una buena cantidad de gigas en la modalidad de tarjeta, por lo que en esta ocasión hemos decidido incorporar tarifas de a partir de cuatro gigas.

Operador Datos incluidos Exceso de datos Cobertura Llamadas Cuota mensual MásMóvil 50 GB 1,5 euros / 100 MB Orange 4G 10 cénts/min 89,90 euros MásMóvil 20 GB 1,5 euros / 100 MB Orange 4G 10 cénts/min 39,90 euros DigiMobil 10 GB Reduce a 16 kbps Movistar 3G 2.000 minutos 20 euros MásMóvil 10 GB 1,5 euros / 100 MB Orange 4G 10 cénts/min 29,90 euros Simyo 10 GB 3,63 cénts/MB Orange 4G 6 cénts/min 30 euros República Móvil 8 GB 3,63 cénts/MB o reduce a 16 kbps por un euro Orange 4G Ilimitadas 26,90 euros Lebara 6 GB Reduce a 16 kbps Vodafone 3G 0 cénts/min 19 euros DigiMobil 5 GB Reduce a 16 kbps Movistar 3G Sin llamadas 10 euros DigiMobil 5 GB Reduce a 16 kbps Movistar 3G 800 minutos 15 euros República Móvil 5 GB 3,63 cénts/MB o reduce a 16 kbps por un euro Orange 4G 0 cénts/min 16,90 euros Simyo 5 GB 3,63 cénts/MB Orange 4G 6 cénts/min 17 euros MásMóvil 5 GB 1,5 euros / 100 MB Orange 4G 0 cénts/min 19,90 euros Tuenti 4 GB 1,50 euros / 250 MB o 6 euros / 1 GB Movistar 4G 0 cénts/min 14 euros Lebara 4 GB Reduce a 16 kbps Vodafone 3G 0 cénts/min 14 euros MásMóvil 4 GB 1,5 euros / 100 MB Orange 4G 10 cénts/min 14,90 euros

Las opciones por encima de 10 GB son muy escasas y están en manos de un solo operador, MásMóvil, que replica las tarifas de 20 y 50 GB que ofrece en contrato. Lo mismo ocurre con DigiMobil, Simyo y República Móvil, que ofrecen las mismas tarifas en contrato y prepago, no ofreciendo ninguno de los grandes operadores tarifas de 4 GB o más en prepago.

Por tanto, en la cota de los 10 GB DigiMobil sigue siendo la opción más económica con 3G y MásMóvil y Simyo en caso de que queramos acceder a 4G. En el caso de los 5 GB, DigiMobil sigue siendo la más competitiva si solo buscamos precio, mientras que República Móvil y Simyo ofrecen los bonos de 5 GB más baratos con 4G. Si buscamos concretamente cobertura 4G de Movistar podemos recurrir a los 4 GB por 14 euros de Tuenti.

Tarifas de ADSL o fibra + móvil

Por último, la siguiente tabla recopila las tarifas convergentes con una sola línea móvil incluida con más gigas. Para esta recopilación hemos buscado las tarifas más generosas en datos, al menos cinco gigas, más económicas de operadores que cuenten con cobertura a nivel nacional.

Operador Conexión fija Móvil Extras Precio Yoigo Fibra 50/5 Mbps Llamadas ilimitadas

25 GB - 59 euros Vodafone Fibra 50/50 Mbps Llamadas ilimitadas

20 GB Roaming en UE y EEUU

TV Esencial 77 euros Vodafone Fibra 50/50 Mbps Llamadas ilimitadas

10 GB Roaming en UE y EEUU 64 euros MásMóvil Fibra 50/5 Mbps Llamadas ilimitadas

8 GB - 46,89 euros Jazztel Fibra 50/50 Mbps 200 minutos

8 GB - 55,95 euros Orange Fibra 50/50 Mbps Llamadas ilimitadas

8 GB MultiSIM gratis 60,95 euros Movistar Fibra 50/50 Mbps Llamadas ilimitadas

8 GB TV con fútbol o series 75 euros Vodafone Fibra 50/50 Mbps Llamadas ilimitadas

6 GB Roaming en UE y EEUU 53 euros Jazztel Fibra 50/50 Mbps Llamadas ilimitadas

6 GB - 59,23 euros Yoigo Fibra 50/5 Mbps 100 minutos

5 GB - 46 euros

Todos los operadores ofrecen ADSL (al mismo precio) en caso de no disponer de cobertura de fibra. MásMóvil y Yoigo usan parcialmente la cobertura de fibra de Orange.

Para los que más gigas necesitan para una sola línea móvil hay dos opciones a estudiar en profundidad, con sus importantes diferencias. Yoigo es la más generosa en datos, 25 GB, y a un precio bastante competitivo, 59 euros. Vodafone ofrece menos datos, 20 GB concretamente, y por 77 euros, pero a cambio ofrece roaming gratis en Europa y Estados Unidos. Puntos a valorar, junto con la velocidad de la conexión y la televisión incluida, según las necesidades de cada uno.

Si no necesitamos de un bono de datos tan generosa, hay una interesante pelea de ofertas en los 8 GB. Si solo miramos al precio MásMóvil tiene la oferta más económica, por menos de 50 euros mensuales, aunque su fibra para el hogar no es simétrica. En caso de querer esa simetría para la conexión fija Jazztel ofrece el pack más barato, por 55,95 euros mensuales.

La tarifa perfecta no existe

Las anteriores tablas y observaciones que hemos realizado las hemos enfocado a buscar las mejores tarifas para quienes quieren una buena dosis de datos para su móvil, independientemente de otros aspectos como las llamadas incluidas o los servicios incluidos en las tarifas convergentes. Para más opciones podéis consultar las completas comparativas de Xataka Móvil.

Pero al final lo cierto es que no existe la tarifa perfecta para cualquier tipo de usuario. Cada uno tenemos nuestras necesidades, navegamos o llamamos más o menos, pero la primera barrera que nos encontramos a la hora de elegir tarifa es la cobertura. De nada nos vale tener la tarifa con los gigas más baratos si luego la cobertura (sea fija o móvil) que nos ofrece no es la idónea para los lugares por donde nos movemos.

Antes de elegir una u otra tarifa nos deberíamos fijar siempre en nuestro consumo de anteriores meses, para intentar ajustarla al máximo posible

Otro punto importante a tener en cuenta es nuestro consumo real. A veces accedemos a una tarifa por una promoción o porque "es lo que había" pero quizás no se adapta realmente a nuestras necesidades. Por eso, antes de decantarse por una u otra opción es conveniente analizar nuestras últimas factura para ver cuántos datos necesitamos realmente, teniendo en cuenta qué ocurre en cada tarifa si consumimos más datos de los incluidos.

Y por último, todas las condiciones que hemos recogido reflejan los precios oficiales y definitivos, pero raro es el operador que no ofrece un descuento o datos extra gratis durante los primeros meses. Es por ello que es conveniente consultar las promociones en la web y tiendas del operador que elijamos para aprovecharnos siempre de la mejor oferta, teniendo siempre cuidado con las permanencias.

Foto de portada | James Cridland