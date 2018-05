Nokia 7 plus, análisis: puro por dentro, grande por fuera

Cuando se vuelve tras un tiempo buscando recuperar un trono no se suele encontrar una alfombra roja ni un camino de rosas precisamente, ni es fácil aunque se haya sido un titán y un precedente como Nokia. El logo es el mismo, pero las propuestas tienen aires renovados y Android puro como motor, y lo hemos vuelto a experimentar en el análisis del Nokia 7 plus.

Al terminal lo conocimos durante el MWC 2018, junto al Nokia 1, el nuevo Nokia 6, el Nokia 8 Sirocco y el rescatado Nokia 8110. Una propuesta para la gama media con marcos de metal, la firma de Zeiss entre las dos cámaras y ese Android puro que mantienen marcado a fuego, ¿son armas suficientes para competir con el resto? Lo vemos en profundidad.

Ficha técnica del Nokia 7 Plus

Nokia 7 plus Pantalla 6 pulgadas IPS LCD con resolución FullHD+ (2.160 x 1.080 px)Ratio 18:9, relación de contraste 1500:1 Corning® Gorilla Glass 3 laminado y polarizado Procesador Qualcomm Snapdragon 660 Tarjeta gráfica Adreno 512 RAM 4 GB Memoria 64 GB+ microSD (hasta 256 GB) Sistema operativo Android 8 Oreo Conectividad LTE Cat. 6, 2CA, 300 Mbps DL/50 Mbps UL, WiFi 802.11 a/b/g/n/acBluetooth® 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, NFC Batería 3800 mAh Cámara trasera Dual: 12 megapíxeles (1,4 um) con apertura f/1.75 2 PD y ópticas ZEISS + 13 megapíxeles (1 um) con f/2.6 y ópticas ZEISS, flash bitono Cámara frontal 6 megapíxeles con ópticas ZEISS Otros Sensor de huellas trasero, audio Nokia OZO, USB tipo-C, jack 3,5 milímetros Dimensiones y peso 158,38 x 75,64 x 9,55 milímetros (con cámara)183 gramos Precio Desde 358 euros

Diseño: La elegancia importa y el tamaño también

En su vuelta a los smartphones, tras dejar atrás su periplo bajo el timón de Microsoft y volver de la mano de HMD, la expectación estaba por las nubes. Y quienes nos "criamos" con los móviles de Nokia (cuando no eran más que teléfono con juegos) no podíamos evitar pensar en aquel plástico Nokia y en esos diseños que caracterizaron la primera era de la marca.

La duda se disipó el año pasado, con teléfonos sin poco más característico que el logo de la marca finlandesa, con esa sencilla y representativa tipografía que ha aguantado estoica y sin cambios tantos años. El factor forma tipo barra, el metal en su construcción y la sencillez y sobriedad de los Nokia 3, Nokia 5 y Nokia 6 que nos recordaban al Lumia 650 y esos otros últimos terminales bajo el sello de los de Redmond.

Ese nuevo ADN es el que también predomina en este Nokia 7 plus, que mantiene las líneas de diseño que vimos en el Nokia 6 de 2017 paro haciendo honor a ese apellido "plus", y llevándolo a unas dimensiones considerables. Tanto que nos produce déjà vu con aquel caduco término que se ha ido degradando con la generalización de lo paneles de más de 5,5 pulgadas: phablet.

Es un terminal grande, nada contenido y macizo

El Nokia 7 plus es un terminal muy grande, nada contenido y macizo. Son 183 gramos de teléfono que albergan una pantalla de 6 pulgadas y una batería de 3.800 mAh, pero cuya sensación en mano se aleja de la que dan terminales con más diagonal o batería como el Samsung Galaxy S9+ (de 6,2 pulgadas) o el Huawei P20 Pro (4.000 mAh), siendo más cercana a la que nos dio el Sony Xperia XZ2, también alejado de la compactación de lo otros.

Comparando dimensiones, se queda más cerca el Sony Xperia XA2 Ultra en cuanto a volumen, si bien pesa bastante menos y está por debajo de los 200 gramos a diferencia de éste y del iPhone 8 Plus. De hecho, llega a pesar menos que el S9+, pero éste es menos voluminoso, como el P20 Pro que además de pesar menos que el Nokia 7 plus logra incluir una batería más grande en menos volumen.

Nokia 7 plus Sony Xperia XA2 Ultra Samsung Galaxy S9+ Moto G6 Plus Huawei P20 Pro iPhone 8 Plus ASUS ZenFone 5z Dimensiones (mm) 158,38 x 75,64 x 9,55 163 x 80 x 9,5 158 x 73,8 x 8,5 160 x 75,5 x 8 155 x 73,9 x 7,8 158,4 x 78,1 x 7,5 153 x 75,7 x 7,9 Peso (gramos) 183 221 189 167 180 202 155 Pulgadas 6 6 6,2 5,9 6,1 5,5 6,2 Batería (mAh) 3.800 3.580 3.500 3.200 4.000 2.691 3.300 Volumen (cc) 114,41 123,88 99,11 96,64 96,01 92,78 91,5

Eso sí, el dato del grosor puede dar la impresión de que es un terminal grueso al sobrepasar los 9 milímetros, pero esto sólo ocurre en la protuberancia de la cámara; el grosor "real" (el que agarramos al fin y al cabo) es de 7,99 milímetros. Números a parte, no nos parece un terminal grueso, pero al ser tan ancho y tener los bordes con biselado y ángulo (con la única curvatura de la carcasa trasera) no acaba de resultar cómodo del todo.

Además están los acabados, con su lado positivo y su lado negativo. Nokia ha decidido introducir los detalles en cobrizo en este móvil y en el nuevo Nokia 6, lo cual nos podrá gustar más o menos, pero lo cierto es esos bordes que hacen más evidente la presencia metálica dan un toque de estilo sofisticado y moderno a la vez.

Da la sensación de que se trata de materiales de calidad y la construcción es buena, de esto no cabe duda. Pero lo que también resulta evidente (demasiado) son las huellas dactilares, que quedan con extrema facilidad sobre la trasera.

Como reza la web del producto, la sensación al tacto desde luego no es de aluminio y sí es cierto que se acerca a lo que notaríamos ante una trasera de cerámica. Pero la pega de esto es que nos recuerda a aquel Lumia 650 al que nos referíamos antes también en este aspecto (nos era imposible mantener sin una huella en su espalda).

De la pantalla hablaremos en detalle en el siguiente apartado, pero cabe comentar también en cuanto al diseño que las 6 pulgadas del panel de Gorilla Glass 3 del Nokia 7 plus campan en el frontal manteniendo el ratio de moda, 18:9, con un aprovechamiento del frontal del 77,2%. Quizás la superficie total del terminal penalice en este sentido porque no tenemos la sensación de "pantalla infinita" que sí nos daban otros, pero no es tampoco un mal porcentaje y de hecho mejora la cifra de los Nokia 6 y del Nokia 8 (no del 8 Sirocco, que se erige ganador con un 81,1%).

De izquierda a derecha: Nokia 7 plus, nokia 6 2018, Nokia 8 Sirocco, Moto G6 Plus, ASUS ZenFone 5, Xiaomi Mi 6X.

En resumen, podemos decir que este Nokia 7 Plus es un terminal muy bien acabado y al menos en negro es bastante elegante incluso con lo matices cobrizos, pero es grande y no apto para maniáticos de una trasera sin una huella dactilar. Por otro lado, comentar que la posición del lector de huellas es acertada, siendo cómoda y evitando poner el dedo accidentalmente sobre las lentes.

Pantalla: 6 pulgadas bien aprovechadas sin necesidad de muescas

Como hemos dicho en el primer apartado, pantalla tenemos y para rato. Viendo las diferencias con anteriores móviles o coetáneos de menor escala, aumenta pulgadas y resolución con respecto al Nokia 7 y al Nokia 6 de 2018, con un panel IPS de 6 pulgadas y 2.160 x 1.080 píxeles.

Con esta resolución, 403 píxeles por pulgada y hablando de un móvil de gama media (e incluso más altas), es más que suficiente para dar una buena experiencia a nivel de detalle y nitidez, con la ventaja a nivel de consumo que supone frente a mayores resoluciones. Bien también en cuanto a contraste y brillo máximo, aunque el ajuste automático del brillo tiene margen de mejora al quedar en ocasiones por debajo de lo adecuado (bastante molesto cuando ocurre con la cámara).

La sensibilidad táctil es correcta y teniendo un IPS no tenemos las degradaciones de las que suelen pecar los AMOLED (aunque tampoco sus negros). Bien en cuanto a ángulos de visión, teniendo las pérdidas habituales de brillo al inclinar hacia los 45 grados, nada que no veamos de manera habitual y sin que esto impida la lectura.

Ningún problema de visualización tampoco cuando los haces de luz solar inciden directamente sobre el panel, con unos 500 nits de brillo máximo según la marca. Como hemos dicho faltaría afinar el ajuste automático, pero por parte de hardware nada que objetar en éste u otro sentido.

Faltaría afinar el ajuste automático, pero el brillo máximo es más que suficiente

Por la parte del software sí hay algo que añadir, aunque tratándose de Android stock las explicaciones las deberíamos de esperar de Google y no de Nokia. Tenemos algunos ajustes interesantes como el de la pantalla ambiente y el doble toque para activar pantalla, que siempre se agradece cuando se usa el móvil apoyado sobre una superficie más que sosteniéndolo, pero echamos en falta las herramientas de personalización que vemos en capas como EMUI para regular los colores o la temperatura.

La opción de luz nocturna puede resultar interesante si nos molesta la intensidad de los blancos en ambientes oscuros o si queremos que éstos queden algo más cálidos, aunque el ámbar que tiñe el panel al activarla es intenso y probablemente nos baste con el mínimo (hacia el 10% de la intensidad posible).

En general es una buena pantalla que da una experiencia satisfactoria, sea cual sea la visualización de contenido, solamente empobrecida muy ligeramente por ese brillo que queda bajo en ocasiones. Los 18:9 y el ancho hacen que se disfrute particularmente el visionado de contenido multimedia, si bien jugar es algo más incómodo por las dimensiones totales del terminal.

Rendimiento: la combinación de hardware del momento para moverlo todo

Este año toca ver en muchos de los terminales de gama media los Snapdragon 630 y 660, que teóricamente mejoran en potencia, consumo y rendimiento con respecto a sus predecesores. Entre ellos un Snapdragon 625 que fue muy popular y acertado, como detallaron en Xataka Móvil. El Nokia 7 plus integra el Snapdragon 660 acompañado con 4 GB de RAM, por lo que en cuanto caldera va bien preparado, casi lo mejor posible en este rango.

En cuanto a la leña que le echa al fuego tenemos Android puro, sin una capa de software que lo disfrace, y aunque de esto hablaremos en detalle como de costumbre en un apartado específico cabe mencionarlo ahora, dado que así recalcamos que lo único que han de mover los componentes citados es el sistema de fábrica y las apps que podamos instalar, y nada más. Es por esto que en general tenemos fluidez en transiciones y aperturas/cierres, sin experimentar apenas lags, cargas a golpes o arrastres/enganchones en transiciones o apps de tipo timeline.

Juegos como el Asphalt 8 o el PUBG mobile se mueven bien durante las sesiones, con algún parón cuando se le exige más a nivel de gráficos (sobre todo menús y preload) pero nada fuera de lo habitual cuando se trata de estas apps. El despliegue de la multitarea no es una bala pero se abre y funciona sin problemas, con fluidez en la transición del carrusel de aplicaciones abiertas.

Lo inevitable es el calentamiento, y éste se percibe especialmente en móviles construidos en metal. No es nada alarmante, pero dado que se da cuando más se le exige al terminal y esto suele ser cuando jugamos o vemos contenido multimedia, si sumamos la (posible) incomodidad al aumento de temperatura puede que prefiramos dejar de sostenerlo o dejarlo descansar unos minutos.

A la izquierda la temperatura tomada cuando no se percibe ningún aumento desde el exterior y se están ejecutando tareas de exigencia media, a la derecha la temperatura cuando notamos el calentamiento exterior (al jugar).

Sin pegas tampoco cuando abrimos simultáneamente varias de estas app más pesadas y exigentes (únicamente un ligero lag ocasional al abrir la cámara desde el icono y curiosamente no haciendo doble clic en el botón de encendido con el teléfono inactivo), por lo que podemos decir que este Nokia 7 plus es bastante todo terreno. Pero para quienes valoréis los resultados en los tests de rendimiento, os ponemos aquí los benchmarks habituales de este móvil junto los que serían parte de sus rivales más directos por características.

Nokia 7 plus Elephone U Pro OnePlus 5T Honor 9 Xperia XZ1 Procesador Snapdragon 660 Snapdragon 660 Snapdragon 835 Kirin 960 Snapdragon 835 RAM 4 GB 6 GB 8 GB 4 GB 4 GB AnTuTu 141.522 133.147 171.310 121.708 140.805 GeekBench (Single/multi) 1.645 / 5.909 1.611 / 5.630 1.981 / 6.531 1.842 / 4.669 1.833 / 5.718 3D Mark (Icestorm Unlimited) 26.348 25.350 40.368 22.128 38.805 PCMark (Work 2.0) 6.177 5.919 6.778 5.998 6.886

Software: Android puro por bandera

Os lo anticipábamos en la sección sobre el rendimiento y lo ondea la nueva Nokia como bandera, así que pocas sorpresas en cuanto al software que lleva este 7 plus. Tenemos Android 8.0 tal cual, sin añadidos a nivel estético y con la única adición a nivel de software de la app de cámara del fabricante (que desgranaremos posteriormente).

Por tanto, no nos vemos con bloatware o duplicidad de apps con respecto a las que Google obliga a instalar a los fabricantes. Apps que si no interesa podemos eliminar, sin tener que inhabilitar ni buscar opciones en los ajustes.

Así viene el Nokia 7 Plus de fábrica. Las apps de Google, además, pueden eliminarse (derecha).

Como solemos comentar, el hecho de optar por Android puro tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Normalmente las capas de software tienen "su peso" y requieren más recursos a nivel de rendimiento, dando en ocasiones algún lag o que las transiciones no vayan fluidas, o bien pudiendo añadir una estética muy cargada y/o esas apps que no siempre podemos desinstalar.

Por otra parte, proveen de opciones que Google no ha tenido a bien implementar por ahora, como la posibilidad de ajustar más a nuestro gusto la pantalla o el sonido, o dar la opción de tener cajón de apps o no. Normalmente la personalización es mayor cuando Android se viste con las galas de otro fabricante, tanto a nivel estético como funcional.

De este modo, en este Nokia 7 plus poco hay que añadir en cuanto a particularidades del software más allá de las novedades con respecto a la anterior versión que vimos en su momento y que hemos experimentado aquí en su mayoría. La fluidez y la ligereza del Material Design imperan y se agradece que vayamos viendo más opciones a la hora de sacar jugo a la pantalla, mejorar el consumo energético (como la "lista negra" de apps que se pasan de la raya) o que el menú de ajustes nos muestre en forma de notificación interna el estado de alguno servicios.

La lectura de huellas se registra de manera particularmente rápida y eficiente, y el desempeño del lector es correcto (sin tener opción de reconocimiento facial). La información que da de la autonomía es menor que la que vemos en otros software como EMUI, pero poco a poco Android va proveyendo de más detalles del consumo (como veremos en el apartado de la autonomía).

No hay bugs apreciables ni cortes en actividades en segundo plano, lo único anómalo que hemos observado es que en ocasiones la conexión por Bluetooth parece no reconocerse por parte de las apps (aunque sí aparezca como dispositivo conectado en los ajustes) o bien falla puntualmente.

Cámaras: el Yin y el Yang de apostar por lo sencillo en fotografía

La radiografía de la espalda del Nokia 7 plus nos muestra dos ópticas de 12 y 13 megapíxeles con aperturas f/1.75 y f/2.6, la del frontal una de 16 megapíxeles y todas ellas presentan en sus vestiduras la firma de Zeiss, recordando que la alianza entre el fabricante de móviles y el de equipos ópticos trabajan juntos para sacar jugo a la parte fotográfica. Nokia salpimenta esto con una app propia de cámara que también nos recuerda viejos tiempos al integrar la interfaz de aros (actualizada) para ajustar el disparo manual que tan llamativa fue en su momento, con el Nokia Lumia 1020 y otros de aquel momento.

De este modo, el terminal de Nokia cumple con lo que se va consolidando con las exigencias mínimas a nivel de fotografía ya para la gama media: la doble cámara y el modo retrato, que en este caso han denominado bokeh. Modo que tenemos en ambas cámaras como en los Pixel, por lo que de una u otra manera al final también se trata de tirar de software, como ya vimos de pasada en el Nokia 8 Sirocco.

Antes de meternos a analizar las fotografías en detalle, nos pasearemos por la app como de costumbre para repasar justo esto que estamos ya comentando y todo lo que podemos hacer con estas cámaras. Veamos cómo entiende Nokia la fotografía actualmente.

App de cámara

Lo que ocurre con las capa de software con respecto a Android puro también lo vemos en la app de cámara: perdemos opciones y personalización y ganamos en sencillez. La app de cámara Android es, junto a la de iOS, una de las más escuetas como vimos en la última comparativa fotográfica, y quizás por eso Nokia opta por la suya con algún añadido interesante, aunque sin soltar la mano de la sencillez.

Interfaz en modo auto, manual, vídeo (izquierda, de arriba a abajo) y las opciones para las cámaras traseras.

El HDR tiene su acceso directo (a diferencia que la app de EMUI, Sony o Samsung Experience) y en este caso figura en el borde opuesto al obturador, junto con el flash, el cambio de cámara o las opciones de pantalla dividida (PiP) para poder sacar una fotografía simultánea con las dos cámaras. El modo de bokeh, tanto en la frontal como en las traseras, está en el menú de hamburguesa.

Podemos combinar disparos con pantalla dividida o PiP (Picture in picture).

La navegación es sencilla y intuitiva y uno no se pierde entre modos de opciones. Tenemos además modo manual, que no permite el guardado en RAW para el posterior procesado a la carta, pero veremos que puede sernos de ayuda en algunas circunstancias y es algo que de momento Google no incluye.

Menos opciones también a nivel de los ajustes de la app, pudiendo desactivar el sonido o añadir cuadrícula. Aquí tendremos que venir si deseamos seleccionar la calidad de fotos y vídeo, que por defecto viene seleccionado al máximo.

La cámara frontal tiene alguna opción menos (como las panorámicas), pero tiene HDR, modo manual y modo bokeh. La interfaz se organiza del mismo modo que la trasera.

Cámara trasera

Zeiss, Zeiss y más Zeiss. Las pretensiones de Nokia con este móvil quedan en matizar esta colaboración y en el zoom óptico 2x, nada de reinventar la cámara. Y esto a los usuarios potenciales nos acaba cuajando en la esperanza de encontrar un desempeño correcto, sin esperar milagros ni que quede por debajo de la competencia.

¿Es correcto pues el resultado? En general no queda mal, logrando sobre todo unos colores muy realistas tanto con luz abundante como con luz media y baja y buenas macro. Si es cierto que en ocasiones nos da cielos demasiado saturados, pero esto puede rebajarse tirando de HDR.

Colores muy realistas y destaca en macro, pero el disparo es lento

No obstante, el HDR puede ser un buen aliado o todo lo contrario. Puede normalizar el cyan en cuanto a saturación y en ciertas tomas lograr algo más de detalle al ayudar a definir bordes con la combinación de disparos, pero lo habitual es que obtengamos imágenes sobreexpuestas tanto en interiores como en exteriores, además de ser un disparo considerablemente lento.

El HDR suele sobreexponer, pero también ayuda a sacar algo más de detalle sin exagerar los bordes en la mayoría de ocasiones.

En realidad, el disparo es lento en general. Esto está reñido directamente con la poca paciencia del usuario a la hora de mantener quieto el móvil hasta que la fotografía se ha tomado realmente y no moverlo antes, cosa que hará que obtengamos fotografías movidas tanto en automático como en HDR.

Si la exposición no nos convence o si queremos ser dueños del enfoque tenemos el modo manual, que no permite ajustar ISO, velocidad de obturación, enfoque, balance de blancos y exposición. Mencionamos el enfoque porque el automático suele ser rápido y actuar bien, pero para las macro (sobre todo en interiores) en ocasiones podemos mejorarlo tirando del modo manual.

Eso sí, aquí nos ha venido algo de déjà vu con respecto a la velocidad de obturación, pero siendo peor de lo que recordamos en la app de Huawei. La previsualización de la velocidad de obturación no se ve en ningún rango, de modo que tenemos que disparar calculando qué nos conviene y no según veamos mejor, dado que no cambia por mucho que nuestro dedo se deslice a un lado y a otro del semicírculo.

El aro para regular la velocidad de obturación se despliega, pero la previsualización no muestra el cambio.

El zoom 2x tiene su botón en la interfaz y es cómodo disparar con él. El resultado no es espectacular, pero sí hay mayor definición de la esperada incluso cuando la luz no acompaña demasiado.

La noche es siempre un reto para las cámaras y la del Nokia 7 plus no escapa a esta condena, pero no da unos malos resultados y tirando de manual (e incluso de HDR en algún caso) podemos mejorar el disparo en automático, o bien jugar con los tiempos de exposición (a ciegas). Cabe matizar que el disparo en automático suele ser bastante cauto on la ISO y no hay mucha diferencia de lo que hemos configurado en manual con respecto a lo automático en este sentido, por lo que no suele compensar tirar de manual para reducir ruido (sí para ajustar enfoque y exposición).

El HDR de nuevo sobreexpone algo más que el automático, pero en este caso compensa a nivel de detalle también (aunque requiere pulso).

El modo retrato no es perfecto y probablemente no sea diferencial con lo que estamos viendo en la competencia, como el Moto G6 Plus, pero en general da buen resultado y salva bien los bordes salvo zonas puntuales. Mejor cuanta más luz hay, de hecho de noche podemos olvidarnos de que se active el bokeh aunque haya aún cierta cantidad de luz.

Modo retrato.

Si no respetamos la distancia mínima o no hay cierta cantidad de luz, el modo de desenfoque no se activará.

En ocasiones disparar con este modo da disparos demasiado cálidos y saturados (sin ser un efecto adrede dado que no ocurre siempre), también deberemos situarnos a cierta distancia del sujeto (nos lo indicará al hacer tap sobre él, también si hay suficiente luz). El resultado además puede editarse a posteriori, aunque tampoco hay mucho margen y el desenfoque pierde naturalidad.

Desde la galería podremos acceder a la herramienta de edición del desenfoque.

La diferencia cuando editamos, no obstante, no es tan grande y se nota poco en el desenfoque.

Cámara frontal

En la era de la autofoto, del selfie, del groupfie y de todos los términos posibles para definir los disparos desde la cámara frontal, ésta no debe descuidarse en la evolución de los terminales. El Nokia 7 plus cumple con esto y la cámara delantera recibe 16 megapíxeles y también tiene el toque Zeiss, no hay discriminación en este sentido (ni en el bokeh).

Muy buenos resultados con la frontal, que también tiene modo retrato

En general el resultado es muy bueno, sobre todo a nivel de colores realistas y detalle. Incluso en interiores y tirando de modo retrato la nitidez es destacable.

El HDR es una fotocopia del que se realiza con la cámara trasera, encontrando disparos sobreexpuestos aunque en menor grado. De hecho, de noche es un buen aliado también para rescatar el detalle que se pierde en una piscina de ruido y acuarelas inevitable.

Apenas hay cambios en el cielo de un modo a otro, pero ganamos algo de detalle en el rostro.

El modo retrato suele salvar bastante bien el resultado. Es prácticamente inevitable que no se obtenga algún borde borroso (sobre todo cuando se trata del pelo), pero suele discriminar bien entre objeto principal y fondo incluso cuando no hay apenas contraste.

Modo retrato.

De noche ocurre como en la cámara trasera y directamente no se activa, pero en interiores y con plena luz va sin poner impedimentos en relación a la distancia o a si estamos a contraluz. El resultado es quizás menos natural que el que vimos en el Xiaomi Mi A1, pero el desempeño en general es aceptable.

Vídeo

No tenemos estabilización óptica, sí algo por software de lo que hablaremos, pero podemos grabar vídeo a varias resoluciones llegando al 4K. Si buscamos el máximo detalle nos compensará optar por ésta, ya que en este caso no sacrificamos ninguna opción específica (estabilización, mejora, etc.) como vemos en algunas apps de cámara y tendremos mejor definición.

La característica estrella, según nos dice Nokia, es el sonido OZO. Pero en la práctica no notamos diferencia al activarlo o no, lo cual puede hacerse durante el mismo vídeo (no hay que detenerlo). De hecho, la captación de sonido no tiene esa claridad que se espera, aunque sí son micrófonos bastante sensibles y capturan sonidos alejados.

La ligera estabilización se aprecia sobre todo en tomas diurnas, con algún tirón. Más acusados esos tirones de noche, donde apenas se aprecia nada de estabilización directamente y la perdida de nitidez también se acentúa, apareciendo ruido sobre todo al hacer zoom.

Sonido: ¿dónde está tu "Zeiss" para audiófilos, Nokia?

El panel el Nokia 7 plus nos llama bastante al uso para multimedia dada la superficie que supone, pero no todo es imagen a la hora de disfrutar de estos contenidos. Y la parte del audio quizás no compense lo que aporta esta pantalla y la experiencia pierde un poco a causa de esto.

Tenemos en este terminal un único altavoz para la salida del sonido y jack de audio. No hay por tanto sonido estéreo, pero sí tres micrófono para una captación de audio más precisa y el sonido OZO del que hemos hablado en la parte de vídeo.

Dado que no hay personalización en la parte del software (o, mejor dicho, la hay ligerísima), tampoco encontramos opciones para el sonido como el ecualizador o algún tipo de ajuste que permita obtener una mayor calidad o nitidez en auriculares. Lo que vemos son los habituales ajustes para sonidos del sistema, sin añadidos.

La experiencia, como decíamos, es más bien mediocre. No es mala tampoco, se puede escuchar cualquier tipo de contenido sin problemas ni carraspeos o similares, pero el espectro de audio sin pérdida de calidad por la subida del volumen queda casi por debajo del 60% de éste, cuando normalmente podemos quedarnos en torno al 70-75% sin apreciar el empobrecimiento.

Aunque lo que más se echa en falta es la nitidez que otros móviles de gama similar sí tienen (como el Moto G6 Plus), no todo es hardware y quizás podría mejorarse la experiencia con un ecualizador, por ejemplo aumentando los bajos. De potencia va bien, no obstante, con un máximo de uno 105 decibelios.

Con auriculares la experiencia es algo mejor, aunque sobre todo por el aislamiento que éstos de por sí proporcionan. Sonido algo más nítido pero igualmente algo plano, sin tener la pérdida de calidad por el aumento de volumen.

Autonomía: un notable que podría haber sido un sobresaliente

La ventaja de tener un mayor volumen es que éste puede rellenarse con una buena batería si el chasis y la electrónica lo permiten. Para alimentar las 6 pulgadas de panel, el motor que hemos comentado y todo lo demás el Nokia 7 plus ofrece una pila de 3.800 mAh, que no está nada mal viendo que últimamente incluso parece que cueste llegar a los 3.000 mAh.

La autonomía que tenemos no es tampoco una barbaridad. Suele aguantar bien para completar una jornada, pero normalmente lo cargamos antes de llegar a las 24 horas y no nos sobra ese pico que sí que vemos en casos como el del Huawei P20 Pro, que ya sea por gestión por software o por miliamperios/hora da para más de un día.

La autonomía media es de unas 23 horas, con unas 4-5 horas de pantalla. Sin ser espectacular está bastante bien, y no nos obliga ni mucho menos a depender de enchufes o baterías externas en un día de uso más intensivo o predominio de la conexión de datos con respecto a la wifi.

La carga total con el cargador de 5V que se incluye es de aproximadamente 1 hora y 50 minutos. Y tenemos USB tipo-C, lo cual cabe matizar al verlo aún en terminales como el Moto G6 Play o el Honor 7A, si bien en Motorola nos explicaron que la decisión no se basaba en coste o antigüedad de hardware, sino en que aún había una mayoría de usuarios en este perfil acostumbrados al micro USB (según ellos).

Nokia 7 plus, la opinión de Xataka

De la vieja Nokia queda poco ya en estos móviles, ya lo decíamos al inicio. Quizás sólo ese implacable logo y el histórico tono de llamada, pero curiosamente para este análisis nos pasó que viéndonos con el 7 plus se dijo literalmente que "ese Nokia aparenta para nada ser un Nokia" o directamente se nos preguntó de qué marca era.

La nueva personalidad de los Nokia debe ser una razón de peso para comprarlos, peso literal porque las dimensiones y el diseño son parte de los rasgos diferenciales junto con Android puro. Serían buenos candidatos a chollo-móvil de moda con un precio más contenido y algo en lo que se posicionasen por encima del resto con diferencia, pero con precedentes como el Xiaomi Mi A1 es difícil competir.

La experiencia con el terminal es buena a nivel de software: funciona muy bien y no tiene nada que envidiar en cuanto a fluidez. Punto positivo si somos de software no maquillado, punto negativo si por el contrario preferimos los pluses que aporta una capa de personalización.

La cámara no destaca; se queda en correcta como la autonomía. Y con estas dimensiones que sí que llegan a cansar (aunque esto dependerá siempre en último termino del usuario y si se viene de terminales parecidos o más voluminosos probablemente no pase) dan la sensación de que nos vamos a encontrar con más horas de autonomía y/o actividad de pantalla, pero al menos está el USB tipo-C.

También tenemos jack de 3,5 milímetros, facilitando un poco más el uso de auriculares sin necesidad de tener dispositivos Bluetooth, adaptadores o tener que elegir entre escuchar o cargar el móvil. Y esto ayuda a mejorar un poco la experiencia con el audio, dado que el externo no acaba de estar a la altura.

El Nokia 7 plus es un buen móvil que nos gana por calidad de construcción y limpieza en el software y nos pierde por tamaño

En resumen, el Nokia 7 plus es un buen móvil que nos gana por calidad de construcción y limpieza en el software y nos pierde por tamaño, perdiendo la oportunidad de engancharnos con una cámara y batería que sin ser malas ni mucho menos podrían haber brillado algo más. Habrá que ver cómo va quedando con el resto de rivales y si quedan aún sorpresas de Nokia este año (que no parece).

8.3 Diseño8,5 Pantalla8,5 Rendimiento8,5 Cámara7,5 Software8,5 Autonomía8,5 A favor Materiales de calidad y diseño sobrio y llamativo a partes iguales.

La pantalla se porta en todas las situaciones y no necesita más resolución ni brillo.

La cámara es bastante versátil y la app no satura en opciones, incluyendo modos interesantes como el manual o el bokeh. En contra El sonido es mediocre: la experiencia mejora con auriculares pero se echa en falta calidad.

Es muy grande: al final cansa sobre todo si solemos jugar o ver contenido en horizontal.

El software puro tiene aún ciertas carencias (esto es asunto de Google), pero hay detalles que ajustar como el comportamiento del Bluetooth.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Nokia. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

En la realización del vídeo tenemos a Pedro Santamaría y a Dani Espla.