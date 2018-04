Moto G6 Play, Moto E5, Moto E5 Play y Moto E5 Plus: así es la gama de entrada más asequible de Lenovo

Divide y vencerás. Lenovo acudió a esa máxima desde la presentación de los Moto G4 en mayo de 2016, dividiendo su gama media en tres variantes para distintos perfiles de usuario, y ahora ha hecho lo propio con el lanzamiento de los Moto G6, cuya versión más económica es el Moto G6 Play que nos ocupa.

Como era de esperar, el terminal más económico de esa familia nos obliga a hacer ciertos sacrificios: perdemos sobre todo la cámara dual, en la resolución de la pantalla y algo de potencia interna, pero la apuesta resultante puede ser interesante para usuarios menos exigentes.

Ficha técnica del Moto G6 Play de Lenovo

La hoja de especificaciones del Moto G6 Plus demuestra cómo aun cuando se mantiene el formato físico, hay cambios sensibles en cuanto al hardware con el que contaremos.

Moto G6 Play Diseño 154,4 x 72,2 x 8,95 mm 173 gramos Lector de huellas trasero Pantalla 5,7 pulgadas IPS LCD 720p HD+ Formato 18:9 Max Vision Procesador Qualcomm Snapdragon 430 Octa-Core a 1,4 Ghz GPU Adreno 505 RAM 3 GB Almacenamiento 32 GB + microSD opcional hasta 128 GB Software Android Oreo 8.0 Cámara Trasera 13 MP, apertura f/2.0, flash LED, modo panorama, modo manual, vídeo 1080p 30fps, cámara lenta Cámara Frontal 8 MP, f/2.0, flash LED, modo belleza, modo manual, filtros para rostros, cámara lenta Conectividad 4G LTE, WiFi Dual a/b/g/n 2.4 + 5 GHz, Bluetooth 4.2, aGPS/Glonass, Micro USB, entrada de auriculares Batería 4.000 mAh Disponibilidad Mayo de 2018 Precio 199 euros

Como adelantábamos, pasamos a un solo sensor en la cámara trasera, algo que por ejemplo hace que no tengamos modo retrato nativo. Aún así el sensor de 13 Mpíxeles y con apertura focal f/2.0 y enfoque PDAF es una buena opción en este apartado.

La cámara frontal no cambia, pero sí lo hace la resolución de pantalla: esas 5,7 pulgadas ahora se hacen algo menos nítidas debido a la resolución 720p HD+ (1.440 x 720), un paso atrás frente a la resolución 1080p HD+ de sus hermanos mayores.

A la pérdida en resolución se le suma la del sonido: el altavoz frontal no cuenta con soporte Dolby, algo que por ejemplo sí está presente en el Moto G6. Aún asíno todo son malas noticias: Lenovo mantiene el conector de auriculares en este modelo. No hay resistencia al agua, pero al menos contamos con la tradicional capa contra salpicaduras (p2i).

También bajamos ligeramente el nivel del procesador, un Snapdragon 430 quad-core con sus núcleos a 1,4 GHz, que además están acompañados por un binomio decente pero no notable: 3 GB de RAM y 32 GB de capacidad ampliables vía microSD.

Diseño con diferencias relevantes

El modelo más modesto de la gama también se diferencia de sus hermanos mayores en su diseño. En lugar de aprovechar el cristal Lenovo se limita aquí a utilizar el plástico que era tan frecuente encontrar en el pasado en todo tipo de dispositivos.

Otra de las diferencias fundamentales es que el botón de inicio en el que se integra también el lector de huella dactilar pasa a la parte trasera, un cambio significativo frente al G6 y el G6 Plus que lo ofrecen en la parte frontal.

Eso hace que aunque el aspecto a primera vista sea muy similar al Moto G6 con el que comparte diagonal de pantalla, sea posible diferenciar este modelo por esa ausencia del botón de inicio en el frontal. En lugar de ese botón se muestra el logo de Motorola de forma clara en ese marco inferior.

Una batería 'gigante'

La sorpresa más agradable la tenemos en su batería de 4.000 mAh, que hace que el móvil sea más grueso (8,95 mm frente a los 8,3 y 8 del G6 y el G6 Plus respectivamente) que los otros dos integrantes de la familia.

Eso no debería preocuparnos, porque seguramente esta sea la propuesta más acertada para quienes tienen la autonomía de la batería como principal factor de compra.

De hecho todo ayuda a esa propuesta de eficiencia energética: la pantalla con menor resolución y el procesador menos potente contribuirán a que podamos contar probablemente con la autonomía más interesante de toda la gama, algo llamativo teniendo en cuenta el precio de este modelo.

A esa batería de gran capacidad se le suma el sistema de carga rápida TurboPower que se obtiene con el cargador de 15 W incluido entre los accesorios de la caja. El puerto Micro USB —nada de USB-C en este caso— de carga de hecho soporta potencias de hasta 30 W para una carga aún más rápida, aunque para ello tendríamos que adquirir el cargador opcional que suministra esa potencia adicional.

Moto E5, una extraña versión 'lite' del Moto G6 Play

Acompañando a ese modelo están los nuevos integrantes de la familia Moto E, que se renueva en primer lugar con el Moto E5 en el que encontramos una curiosa combinación de características.

El chasis es el mismo que el del Moto G6 Play, pero curiosamente la pantalla, que cuenta con la misma diagonal que este último (5,7 pulgadas, formato 18:9) cuenta con resolución 2.160 x 1.080 (283 ppp), superior a la de su teórico hermano mayor.

En sus características técnicas vemos cómo las desventajas vienen en el procesador, memoria, almacenamiento y cámara frontal: contamos con un Snapdragon 425, 2 GB de RAM y 16 GB de capacidad ampliables hasta 128 GB adicionales vía Micro SD.

La cámara trasera es idéntica con un sensor de 13 Mpíxeles y apertura f/2.0, mientras que en la frontal contamos con un sensor de 5 Mpíxeles con apertura f/2.2.

Lo demás se mantiene, de modo que nos encontramos con el conector Micro USB y el conector de auriculares y sobre todo con la batería de 4.000 mAh que vuelve a ser uno de los puntos clave de este terminal, el más económico de los presentados en el evento de Motorola.

Moto E5 Plus destaca con una batería de 5.000 mAh

La familia Moto E se completa con la llegada del Moto E5 Plus, un modelo que mantiene algunas similitudes con el Moto G6 Play pero que tiene una orientación ligeramente distinta.

De hecho si uno tiene una preferencia especial por pantallas aún más grandes y más batería, este es el modelo que debería considerar en la gama de entrada.

Las características hardware de hecho lo dejan muy claro: perdemos en muchos apartados con respecto al Moto G6 Play: procesador menos potente, menos RAM, menos almacenamiento o cámara con menor resolución tanto en la trasera como en la frontal son los principales sacrificios.

Frente a ellos, no obstante, un diseño más voluminoso en el que se repite la pantalla con formato 18:9, pero en esta ocasión con una diagonal de 5,99 pulgadas y la misma resolución (1.440 x 720).

Eso permite también aumentar la batería, que llega a los 5.000 mAh en este dispositivo. La cifra es realmente sorprendente y permite que gracias a esos componentes aún menos "glotones" en cuanto a consumo energético estemos ante un potencial campeón de la autonomía de batería en móviles.

En el resto de parámetros nos encontramos con las mismas opciones (Micro USB con carga rápida, lector de huella en la trasera, entrada de auriculares), por lo que aquí la decisión es clara: si quieres algo más de potencia y mejor cámara deberías optar por el G6 Play, mientras que si lo que más te importa es la batería —que ya es destacable en el G6 Play— el Moto E5 Plus se convierte en un interesante modelo.

Moto E5 Play, aún más asequible

El último de los componentes de esa gama básica es el Moto E5 Play, que es el único con un formato "tradicional": pantalla de 5,2 pulgadas con resolución 720p, procesador Snapdragon 425, 2 GB de RAM y 16 GB de capacidad.

En el ámbito de las cámaras tenemos la trasera de 8 Mpíxeles con apertura f/2.0 y la frontal de 5 Mpíxeles. Volvemos a contar con conector Micro USB para la carga, pero también con el conector de auriculares.

Otro de los apartados en los que hay diferencias es el de la batería, que en este caso se queda en unos 2.800 mAh mucho más cortos que los de sus hermanos de familia. El modelo es todo un legado a los móviles del pasado por especificaciones y formato, desde luego.

Precio y disponibilidad del Moto G6 Play y el Moto E5 Plus

Los Moto G6 Play estarán disponibles en dos colores ('dorado' e 'índigo') la primera semana de mayo, y tendrán un precio de 199 euros para esa configuración con 3 GB de RAM y 32 GB de capacidad de almacenamiento.

Los Moto E5 tendrán un precio de 149 euros, mientras que los Moto E5 Plus se venderán a 169 euros. No tenemos aún el precio del Moto E5 Play, que por ejemplo no se ha citado en el evento de Brasil pero que sí estará disponible en Estados Unidos y Canadá.

Más información | Lenovo / Motorola