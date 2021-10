El móvil más pequeño del mundo pesa 14 gramos y es poco más grande que una moneda

Que el mercado nos ha acostumbrado a que los móviles sean enormes no es ningún secreto. Ahí tenemos al Galaxy S21 Ultra con sus 6,8 pulgadas, el OnePlus 9 Pro o los plegables como el Z Fold 3, sin ir más lejos. Móviles enormes donde los haya, sin duda, que evidentemente tienen su contrapartida. Y no, no hablamos del iPhone 13 mini, sino del Zanco Tiny T1.

El Zanco Tiny T1 es considerado el móvil más pequeño del mundo. Es un cacharrito poco más grande que un dedal, que pesa solo 14 gramos y que sirve para hacer llamadas, mandar mensajes y poco más. En este artículo vamos a conocer mejor su historia.

Ficha técnica del Zanco Tiny T1



ZANCO TINY T1 DIMENSIONES Y PESO 46,7 x 21 x 12 mm 14 gramos PANTALLA OLED de 0,49 pulgadas Resolución 64 x 32 píxeles PROCESADOR MTK6261D MEMORIA RAM 32 MB ALMACENAMIENTO INTERNO 32 MB 300 contactos 50 SMS 50 registros de llamadas CONECTIVIDAD 2G Bluetooth NanoSIM BATERÍA 300 mAh CÁMARA No PRECIO Unos 40 euros

Envuelto en polémica

Para conocer la historia de este dispositivo tenemos que remontarnos al 14 de diciembre de 2017, cuando Clubit New Media Limited (en una discutida colaboración con Zini Mobiles Ltd, que es la que produce el teléfono) publica en Kickstarter un proyecto para financiar colectivamente la creación de este peculiar dispositivo. Objetivo: 25.000 libras esterlinas para financiar el Zanco Tiny T1. ¿Resultado? 128.247 libras esterlinas recaudadas (más o menos).

En tres días la empresa había conseguido financiar la mitad del desarrollo y en seis días ya había conseguido las 25.000 libras solicitadas. No sin polémica, por supuesto. No se tardó en asociar este tipo de dispositivos al uso criminal e ilegal en prisiones, sobre todo en Reino Unido, algo que la empresa condenó públicamente. En España también ha habido alguna polémica con esto.

También hubo polémica por su conectividad. El dispositivo solo admite 2G y las redes 2G están condenadas a desaparecer en 2025 (al menos en Europa), mientras que en países como Japón y Australia ya se han apagado. En definitiva, es un teléfono con cierta fecha de caducidad. A largo plazo, pero la tiene.

En cualquier caso, el Kickstarter no llegó a buen puerto. Los problemas con Zini Mobile, los retrasos y otros obstáculos terminaron con Clubit New Media haciendo un reembolso a todos los mecenas y diciendo que estaban decepciones con cómo había terminado la cosa. El 17 de diciembre se publicó la última actualización en Kickstarter y desde entonces, silencio. El teléfono, sin embargo, sí parece poder comprarse en ciertos retailers.

Tras el fiasco de este Kickstarter, Zanco (esta vez sin Clubit New Media) creó otro Kickstarter el 7 de enero de 2020 para lanzar el Zanco Tiny T2. Un éxito rotundo: la financiación (10.000 dólares) se consiguió en solo un día para terminar recaudando al final de la campaña 61.024 dólares. Es parecido, pero algo más elegante y compatible con redes 3G. Por ello es considerado como el móvil 3G más pequeño del mundo.