El lanzamiento de los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro será limitado: no llegarán a España hasta 2022

Acabamos de asistir al evento de presentación oficial de los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro, teléfonos con los que la compañía de Mountain View quiere volver a tener notoriedad en el mercado. Los dispositivos debutarán el 28 de octubre, pero en España no los vamos a ver hasta el año que viene.

Los países en los que el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro van a estar disponibles son los Estados Unidos, Reino Unido, Taiwán, Japón, Alemania, Francia, Canadá y Australia. En Países como Francia, además, habrá disponibilidad limitada de colores.

En otros países también habrá diferentes promociones, como los auriculares Bose 700 con cancelación de ruido activa; y los Pixel Buds Series A en determinadas tiendas estadounidenses. En cuanto a nuestro país, Google nos ha confirmado que los nuevos Pixel llegarán a España con el siguiente mensaje:

"Estamos encantados de poder traer ambos dispositivos a España en 2022"

Las existencias tampoco deben de ser demasiadas en los ocho países de lanzamiento inicial, porque ya hay gente en Twitter que no ha llegado a tiempo a finalizar su reserva en los Estados Unidos:

WHY.



IT'S SLIPPING RIGHT UNDER MY FINGER pic.twitter.com/r7JBVGEPYK