Huawei Mate 40 Pro, Mate 40E y Mate X2 4G: los nuevos gama alta de Huawei son iguales que sus hermanos 5G, pero sin 5G

Si al Huawei P40 5G le salió un hermano 4G y a los P30 Pro y P30 Lite les sucedieron los P30 Pro y P30 Lite New Edition, ahora le llega el turno a los últimos smartphones de la compañía. Y es que Huawei ha lanzado en China, de nuevo, los Mate 40 Pro, Mate 40E y Mate X2 (el último plegable). La ficha técnica es exactamente igual, salvo por un matiz: no son compatibles con redes 5G, sino que solo son compatibles con redes 4G.

Por lo demás, son exactamente los mismos dispositivos. Literalmente, no hay el más mínimo cambio en sus fichas técnicas, incluso el procesador es el mismo en los tres modelos. La única diferencia es, por lo tanto, que no se podrán conectar a las redes 5G. Por lo demás, los mismos móviles. Huawei todavía no ha desvelado el precio de los mismos, pero si nos ceñimos a lo visto con los P40 5G y 4G, cabe esperar que haya una ligera reducción.

Ficha técnica de los Huawei Mate 40 Pro, Mate 40E y Mate X2 4G

HUAWEI MATE 40 PRO 4G HUAWEI MATE 40E 4G HUAWEI MATE X2 4G DIMENSIONES Y PESO 162,9 x 75,5 x 9,1 mm

212 gramos 158,6 x 72,5 x 8,8 mm

188 gramos Plegado: 161,8 x 74,6 x 13,6/14,7 mm

Desplegado: 161,8 x 145,8 x 4,4/8,2 mm

295 gramos PANTALLA OLED 6,76 pulgadas

FHD+

90Hz

OLED 6,5 pulgadas

Full HD+

90 Hz

Respuesta táctil de 240 Hz Interna:

OLED de 8 pulgadas

Resolución 2.480 x 2.200 píxeles

413 ppp

90 Hz

180 Hz de muestreo táctil



Externa:

OLED de 6,45 pulgadas

Resolución 2.700 x 1.160 píxeles

456 ppp

90 Hz

240 Hz de tasa de muestreo PROCESADOR Kirin 9000 Kirin 990E Kirin 9000 MEMORIA RAM 8 GB 8 GB 8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB 128/256 GB 256/512 GB CÁMARA TRASERA 50 MP f/1.9

20 MP f/1.8 UGA

12 MP f/3.4, OIS, tele 64 MP f/1.9

16 MP f/2.2 UGA

8 MP f/2.4 tele 50 MP f/1.9, OIS

16 MP f/2.2 UGA

2 MP f/2.4 tele x3

8 MP f/4.4, OIS, tele x10 CÁMARA DELANTERA 13 MP f/2.4 13 MP f/2.4 16 MP f/2.2 BATERÍA 4.400 mAh

SuperCharge 66W

Carga inalámbrica 50W 4.200 mAh

Carga rápida de 40W

Carga inalámbrica de 40W 4.500 mAh

Carga rápida 55W SISTEMA OPERATIVO EMUI 11.0

Android 10 EMUI 11.0

Android 10 EMUI 11

Android 10 CONECTIVIDAD WiFi ac 2x2 MIMO

Bluetooth 5.2

GPS

USB-C 3.1 Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

USB-C

Minijack

NFC

Dual GPS

Infrarrojos Dual nanoSIM

4G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

USB tipo C

NFC

GPS dual OTROS Altavoces estéreo

Resistencia al agua IP68 Lector de huellas en la pantalla

IP53 Plegable

Lector de huellas lateral PRECIO N/D N/D N/D

Los mismos móviles, pero sin 4G

Como decíamos anteriormente, los nuevos terminales de Huawei son exactamente iguales que sus antecesores. El primero en ver la luz fue el Mate 40 Pro, luego le siguió el Mate X2 y luego vino el Mate 40E, que es un dispositivo de gama alta a caballo entre el Mate 40 y el Mate 40 Pro. Son tres dispositivos ya conocidos en el mercado asiático, puesto que ninguno de ellos ha saltado al mercado español, al menos por ahora.

Huawei Mate 40 Pro 4G.

Así pues, en el Mate 40 Pro 4G seguimos teniendo una pantalla OLED de 6,76 pulgadas con 90 Hz de refresco, 8 GB de memoria RAM, hasta 512 GB de almacenamiento interno, una triple cámara trasera de 50+20+12 megapíxeles con zoom de cinco aumentos óptico y el procesador Kirin 9000. ¿Diferencias con el Kirin 9000 del Mate 40 Pro 5G? Que no tiene un módem 5G y que solo se conecta a la red 4G. Literalmente el mismo smartphone.

Huawei Mate 40E 4G.

Esto mismo se aplica al Mate 40E, que apuesta por una pantalla OLED de 6,5 pulgadas con 90 Hz de tasa de refresco, 8 GB de memoria RAM, hasta 256 GB de almacenamiento, tres cámaras de 64+16+8 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos y el procesador Kirin 990E. De nuevo, la diferencia está en la conectividad, pero el resto de parámetros permanecen inmutables.

Huawei Mate X2 4G.

Y en lo que respecta al terminal plegable, los cambios son exactamente los mismos. Es curioso, desde luego, que la empresa haya lanzado este modelo cuando el Mate X2 5G apenas tiene unos meses de vida. Así pues, tenemos un terminal 4G plegable con una pantalla OLED interna de ocho pulgadas y 90 Hz, una pantalla delantera de 6,45 pulgadas, también OLED, con 90 Hz; cuatro cámaras de 50+16+12+8 megapíxeles (los dos últimos telefotos con zoom óptico de tres y diez aumentos) y el procesador Kirin 9000.

Versiones y precio de los Huawei Mate 40 Pro, Mate 40E y Mate X2 4G

Como indicábamos anteriormente, los nuevos smartphones se han anunciado en China y, por ahora, no hay precio oficial. De hecho, tampoco aparecen listados en VMall, que es la tienda online de Huawei en China. Lo que sabemos es que el Mate X2 4G estará disponible en color azul, rosa, blanco y negro; que el Mate 40E 4G estará en multicolor, blanco y negro; y que el Mate 40 Pro 4G estará en multicolor, blanco, negro, verde y naranja.

Vía | HDBlog.it