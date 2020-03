La historia del Escobar Fold 2: intentan ridiculizar a Samsung vendiendo su propio móvil plegable y sale mal

Prueba a escribir en Google el dominio ripsamsung.com. Por extraño que parezca, ahora estás dentro de la página web de Escobar Inc (aunque puede que a estas alturas ya no puedas ver su contenido). Según hemos podido leer en el 'sobre nosotros' la empresa tiene la propiedad intelectual de todo lo relacionado con Pablo Escobar, como derechos de autor, marcas comerciales y demás derechos. Tanto es así que desde la propia página anunciaron el Escobar Fold 1, el primer móvil plegable de la compañía (con muchos matices en que sea suyo, como veremos más adelante).

A este le siguió el Escobar Fold 2, un smartphone sobre el que está saltando el escándalo, tras descubrirse lo que ya se esperaba: se trata de un Galaxy Fold con pegatinas. ¿Cómo logra la compañía vender este terminal a precio de derribo? ¿Por qué es todo tan opaco? Tratemos de buscar respuesta.

En febrero de 2020 se hacía público el Escobar Fold 2, un terminal con las mismas especificaciones y diseño del Samsung Galaxy Fold. Se llegaba a apuntar incluso a que era un trabajo de Photoshop, ya que la compañía ofrecía este teléfono por 399 dólares, cuando el precio oficial de un Fold es de 2.020 euros. No fueron pocos los usuarios y youtubers que trataron de hacerse con él. Incluso desde esta casa tratamos de contactar con la empresa, pero no hubo respuesta.

Como ha mostrado en vídeo Marques Brownlee, uno de los pocos "afortunados" en recibir el teléfono, se trata de un Galaxy Fold con, literalmente, unas pegatinas por encima. Basta con sacar la pegatina trasera y lateral del dispositivo para que se dejen ver los logos de Samsung. El caso de Brownlee es curioso ya que intentó hacerse con el Escobar 1 comprándolo, pero nunca recibió el teléfono. Con el lanzamiento del Fold 2 la compañía le envió una unidad de prueba aunque, de nuevo, no le llegó una segunda unidad, pagada con su bolsillo.

Más curioso aún es que el youtuber apunta que el teléfono le llegó horas después de quejarse en Twitter sobre la compañía, tras conocer que otros usuarios habían recibido el teléfono. Pero, ¿qué usuarios? Uno de ellos fue Unbox Therapy, youtuber con más de 16 millones de seguidores en la red social. Por otro lado, lo recibió Mrwhosetheboss, otro canal con más de 3 millones de seguidores.

Con una búsqueda en YouTube, llama la atención que tan solo unos pocos canales con ingentes cantidades de seguidores hayan recibido el teléfono, sin un solo caso de un usuario que lo haya pagado con su bolsillo y recibido posteriormente. De hecho, algunos usuarios han mostrado capturas del proceso de compra en internet. Tras realizar el pago, llega un correo avisando de que la orden ha sido completada, pero que el teléfono está actualmente en producción, por lo que no hay fecha de llegada ni noticias sobre la misma.

La misma historia sucedió con el Escobar Fold 1, del que tan solo hay un análisis en YouTube. El "análisis" viene a manos de Laura Tagle, una youtuber mejicana con un canal... de belleza. Para complicar aún más el asunto, ella ni siquiera toca el teléfono, sino que hace una videollamada con otra persona que, a través de la pantalla, hace un unboxing del teléfono.

Michael Kan fue otro de los usuarios que denunció el caso del Fold 1, que cuenta la rocambolesca historia de un canal de YouTube con cuatro seguidores que, sin que nadie supiera cómo, tenía el teléfono.

De Escobar Inc. llaman la atención varios puntos, bastando solo con 13 vídeos en su canal de YouTube para escandalizar a cualquiera. Sus anuncios están hiper sexualizados, protagonizados por exhuberantes modelos y con contenidos tales cómo poner a un par de chicas a destrozar un Samsung Galaxy Fold con un mazo.

La fijación en Samsung es constante, bajo el foco de "Ripsamsung", un punto curioso cuanto menos, teniendo en cuenta que la empresa anuncia y "vende" los propios terminales de Samsung con un par de pegatinas por encima.

Respecto a la página web, encontramos nombres como el de Olof Kyros Gustafsson, CEO de la compañía con tan solo 26 años y Roberto de Jesús Escobar Gaviria, fundador de la compañía, hermano mayor del propio Pablo Escobar y jefe de asesinatos, según indica la web.

Looks like Escobar Inc recently privated and deleted all of their celebrity endorsement videos on YouTube. Not suspicious at all 😅 pic.twitter.com/WP5OVc5rPe