Google tiene un plan para que el Pixel 9 sea un dardo al iPhone 16 Pro: usar su misma pantalla

No quiero entusiasmarme. Pero me estoy entusiasmando. Durante generaciones, los Google Pixel han estado en la segunda línea de la gama alta. Nunca han tenido el mejor procesador, ni la mejor pantalla, ni el hardware más puntero. Las filtraciones y rumores sobre los Pixel 9 dejan clara una nueva filosofía de Google: quieren competir directamente con los iPhone.

El último rumor llega desde Etnews y reafirma lo que ya creíamos saber: este año sí que estaremos ante un teléfono de primera línea. En concreto, se ha filtrado que Samsung Display será el encargado de distribuir el panel M14 en modelos de la serie Pixel 9. ¿La clave? Es el mismo nombre clave de los paneles de los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max.

La mejor pantalla en un Pixel. Desde el año pasado, Google empezó a tomarse más en serio el asunto de la pantalla. Los 2.000 nits de sus Pixel 8 Pro, Pixel 8 y 8a son la prueba. Sí, hay móviles que prometen muchos más nits, pero como analista que ha probado los tres, puedo asegurarte que los móviles con mejor pantalla no son los que prometen tantos nits.

Fuentes coreanas nos hablan de que "Samsung Display ha realizado pedidos a empresas de materiales M14 y ha comenzado los preparativos para la producción. Los teléfonos inteligentes de Google y Apple están sujetos a esta aplicación".

La serie M de Samsung hace referencia a los paneles de mayor calidad del fabricante coreano. Estos paneles son los que más destacan en términos de brillo máximo y vida útil.

Por qué es relevante (aunque puede que no suficiente). Un panel a la altura del iPhone 16 Pro Max y los propios Samsung Galaxy S25 Ultra (quienes se reservan, por el momento, la alianza con Corning para tener los paneles con menos reflejos de luz del mercado) es clave para que el mensaje se lance de forma completa: un Pixel que quiere competir de tú a tú con los móviles más caros del mercado.

No será la única novedad de estos teléfonos. Su procesador será el Google Tensor G4 si se cumplen las filtraciones, un SoC que apunta a ser más rápido, aunque no tanto como los Snapdragon. Las filtraciones apuntan a que no sería hasta 2025 cuando los Pixel dirían adiós al proceso de fabricación de Samsung para pasar a estar fabricados por TSMC.

Pese a ello, si este es el último año de Tensor fabricado por Samsung y Google apuesta por componentes top en el resto del conjunto, será un teléfono con muchos argumentos de peso en la gama alta.

Un cambio de estrategia. Un Pixel pequeño con specs recortadas, un Pixel de gama alta con todo y un Pixel de gama media. Esta es la estrategia que tiene Google actualmente con sus Pixel en España. Con los Pixel 9, la fotografía cambiaría.

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9

Estos son los modelos rumoreados para los Pixel 9: un modelo Pixel 9 más humilde y dos variantes Pro, diferenciadas únicamente por tamaño. Equivalentes a los iPhone 16, 16 Pro y 16 Pro Max.

