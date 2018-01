El SMS del terror: así fue como Hawái creyó durante 38 agobiantes minutos que iba a ser atacada con un misil

El sábado 13 de enero los habitantes de Hawái recibieron un mensaje SMS aterrador en sus moviles. "AMENAZA DE MISILES BALÍSTICOS LLEGANDO A HAWÁI. BUSQUEN REFUGIO INMEDIATO. ESTO NO ES UN SIMULACRO".

El problema es que el mensaje sí formaba parte de un simulacro, y un error humano al operar con una prueba del sistema de emergencias causó el pánico entre la población, que durante 38 minutos creyó en efecto que habría un ataque con misiles a este archipilélago.

En una conferencia de prensa el mismo sábado tras el incidente, el gobernador de Hawái, David Ige, explicó que todo había sido un desafortunado error. El llamado Hawaii Emergency Management Agency (HI-EMA) es el sistema que permite enviar mensajes de emergencia a la población, y uno de los operadores envió un mensaje que pretendía ser una prueba y acabó mandándose a todos los ciudadanos de este estado de los Estados Unidos.

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs

El problema fue que el empleado configuró el mensaje como un "suceso" en lugar de una "prueba" en el software que envía las notificaciones. Lo curioso es que el HI-EMA no dispone de forma automatizada para cancelar el envío de esos mensajes, y se tuvo que enviar uno manualmente, lo que causó un retraso a la hora de corregir esa notificación inicial.

No sirvió de mucho que tanto en Twitter como en Facebook se aclarara el incidente de forma casi inmediata: la falta de una corrección rápida al sistema original hizo que hubiera confusión sobre qué era verdad y qué no en esa alerta. A esto se sumaron los rumores sobre que ese ataque procedía de Corea del Norte, sobre todo tras el anuncio de la nueva capacidad de ataque de los misiles balísticos Hwasong-15 de este país.

There is no missile threat. It was a false alarm based on a human error. There is nothing more important to Hawai‘i than professionalizing and fool-proofing this process.