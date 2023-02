Apple prepara un iPhone SE de cuarta generación, según Ming-Chi Kuo: el salto respecto al anterior es enorme

El conocido analista Ming-Chi Kuo suele acertar de forma notable con sus predicciones sobre productos de Apple, y la última de ellas nos trae de vuelta a un viejo olvidado: el iPhone SE, que parece que volverá con fuerza después de todo.

Nuevo iPhone SE a la vista. En una serie de mensajes en Twitter, Kuo explicó cómo Apple ha reactivado los planes para desarrollar y fabricar una nueva versión de su smartphone "asequible". Según los datos que ha filtrado, el cambio respecto a anteriores generaciones será muy notable. Es curioso, pero este mismo analista había descartado que Apple fuera a lanzar este móvil en 2024.

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg