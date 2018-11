Android tendrá soporte oficial para dispositivos plegables: el arma secreta de Google para anticiparse a todos

Antes de que Samsung hiciera oficial su dispositivo plegable y su nuevo panel 'Infinity Flex Display', hace unos días surgió el rumor de que Google estaba trabajando de la mano con los coreanos para desarrollar una versión de Android creada especialmente para este nuevo tipo de gadgets. Pues hoy Google lo ha hecho oficial, la diferencia es que no se trata de una nueva versión, sino de soporte a la versión actual del operativo móvil.

Hoy, mientras se celebraba el arranque de la Conferencia de Desarrolladores de Samsung (SDC 2018), Google inauguró su Android Developer Summit, donde confirmó que Android añadirá soporte oficial a aquellos dispositivos conocidos como 'Foldables', o plegables. Con esto, la compañía trata de anticiparse ante una posible explosión en este nuevo diseño que ocasionaría un nuevo caos en el ecosistema, ya que cada fabricante buscaría desarrollar su propia interfaz para el operativo.

Dave Burke, vicepresidente de ingeniería en Android, confirmó que han añadido a la actual versión de Android Pie soporte a este nuevo factor de forma, que permitirá a los desarrolladores adaptar sus aplicaciones de una forma sencilla y que sería compatible con una amplia variedad de dispositivos.

De hecho, durante la keynote de la SDC 2018 Google tuvo una pequeña participación donde mencionó esta colaboración con Samsung, lo que hará que el dispositivo plegable con 'Infinity Flex Display' apunte a ser el primero en aprovechar este soporte. Durante la presentación, Samsung nos mostró cómo se adaptan un máximo de tres aplicaciones a la pantalla desplegada, pudiendo ajustar la ubicación y el tamaño, todo en tiempo real y sin perder el contenido.

