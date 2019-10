Adiós a los móviles con "pantalla holográfica" de RED: el fundador de la compañía de cámaras profesionales se retira y cancela el proyecto Hydrogen

Jim Jannard, fundador de la marca de gafas Oakley y RED Digital Cinema Camera Company ha decidido retirarse a la edad de 70 años. Esta última, reconocida por sus cámaras de cine profesionales, seguirá operativa bajo el mando de Jarred Land, su actual presidente, pero perderá a su fundador, rostro visible y actual presidente creativo de la compañía. Con su marcha, RED también anuncia la cancelación del Hydrogen Project, su división de móviles con "pantalla holográfica" que después de múltiples retrasos, a duras penas consiguió vender unidades de su primer modelo.

El RED Hydrogen One era un móvil con un coste de 1.295 dólares, una pantalla QuadHD de 5,7 pulgadas, doble cámara frontal de 8 megapíxeles, procesador Snapdragon 835 y la capacidad de reproducir contenido holográfico regular y el formato Hydrogen 4-View.

Las grandes compañías también tienen proyectos extraños (y fallidos)

Nuestros compañeros de Xataka México pudieron tener unas primeras impresiones del dispositivo y describían esa pantalla holográfico como una especie de tecnología 3D, salvo que no necesariamente teníamos que estar de frente para apreciar la profundidad de contenido, "una versión mejorada del efecto que tenemos en una Nintendo 3DS".

Pese a lo llamativo de la propuesta, el terminal seguía ofreciendo muchas dudas. El móvil se puso a la venta en EE.UU y México en agosto de 2018, aunque no fue hasta octubre de ese año cuando finalmente empezaron a llegar las unidades. Eso sí, con algunas faltas. Inicialmente iba a ser un dispositivo modular, pero nunca llegó a serlo. En su lugar, en marzo de este año la compañía anunció que trabajarían en una versión Pro con una mejor cámara además de reducir su precio a la mitad.

Promesas y más promesas. Jim Jannard, lejos de renunciar al proyecto, dejó entrever el pasado julio que la compañía trabajaba en un 'Hydrogen Two', diseñado desde cero con un nuevo fabricante. Un proyecto que como se deriva del comunicado no se llevará a cabo, no al menos bajo la marca Hydrogen.

Para los clientes que llegaran a adquirir un Hydrogen One, la compañía ha explicado que seguirá manteniendo soporte para ellos, sin especificar si recibirán nuevas actualizaciones. Se pone así fin a un misterioso terminal que como acostumbra a pasar en la industria de la telefonía móvil, cuanto más ambicioso es el dispositivo y menos detalles hay, más probabilidades existen que no llegue a un buen puerto.