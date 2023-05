Los 48 megapíxeles del iPhone 15 serán agridulces si Apple sigue siendo Apple

Rumores, rumores. El iPhone 15 y sus posibles especificaciones llevan resonando desde hace meses. Si bien los modelos Pro (y un previsible Ultra) captarían todas las miradas, los iPhone 15 base (modelos no Pro) también llegarán con cambios relevantes, según las últimas informaciones filtradas.

El último dato al respecto apunta a un salto en resolución: el adiós a los 12 megapíxeles. Apple lleva manteniendo los 12 megapíxeles desde el iPhone 6s, aunque ha ido aumentando el tamaño de sensor. No fue hasta el iPhone 14 Pro cuando rompió con esta tradición y, ahora, todo apunta a que los iPhone 15 heredarán este sensor. No servirá de mucho si Apple hace lo más previsible.

Los 48 megapíxeles tienen un fin, y no es el más popular

Apple introdujo los 12 megapíxeles en el año 2015, con el lanzamiento del iPhone 6s. Siete años después, con la llegada de los iPhone 14 Pro y Pro Max. Pese al incremento en resolución y tamaño de sensor, en nuestra review notamos que los cambios no eran tan notables al disparar en modo automático. Había más detalle, un mejor rango dinámico gracias en parte a la información extra que capta el sensor y la principal bondad de contar con un zoom 2x sin pérdida de calidad al no ser 100% digital, sino un recorte de la zona central del sensor.

Ni detalle ni rango dinámico. La razón de ser de los sensores de alta resolución es el RAW

Pese a ello, el mayor salto que han traído los 48 megapíxeles al iPhone 14 Pro no es nada de esto: son las nuevas posibilidades de ProRAW. Con ProRAW en 12 megapíxeles, los iPhone 12 Pro y 13 Pro no brillaban en absoluto. Era necesario recurrir a apps como Halide para obtener un RAW de mayor calidad.

ProRAW sin revelar a la izquierda.

ProRAW revelado a JPEG 24 MP | DNG (Canon EOS 77D) relevado a JPEG 24 MP.

Esto cambió con el iPhone 14 Pro y su modo ProRAW en 48 megapíxeles. Este RAW, actualmente, es el más completo a nivel de información (perfil de Lighrtoom incluido), con una cantidad de detalle impresionante al exportar en JPEG tras editar (sobre todo si lo hacemos a 24 MP).

Y así, llegamos al punto clave de esta pieza: de poco servirán los 48 megapíxeles de los iPhone 15 si no tienen ProRAW. Como su propio nombre indica, esta es una función dedicada en exclusiva a las variantes Pro de Apple. Nada impide a la compañía dotar a sus modelos base de este modo aunque, visto el histórico de Apple, es harto improbable.

Apple lleva años limitando funciones de forma artificial en sus modelos base. Los iPhone 14 podían procesar ProRAW, pero no lo hacen. También podrían grabar en ProRes, pero no lo hacen, así como los modelos del año pasado no reciben funciones que, por hardware, podrían ejecutar. Es el ejemplo de los iPhone 13 Pro sin grabación 4K HDR en modo cine, pese a tener el mismo procesador de los iPhone 14.

Los 48 MP van más allá de ProRAW, sí. Los iPhone 15 tendrán una mejor cámara y un mejor zoom pero, salvo sorpresa, la mejor función para aprovecharlos seguirá limitada.

