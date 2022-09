Si no es un iPhone nuevo, es un iPhone de segunda: así limita Apple las novedades de forma artificial

Apple es una compañía que nos tiene acostumbrados a actualizar sus iPhone durante muchos años a nuevas versiones de iOS. Sin embargo, a la vez que miman sus terminales antiguos, también es común que la nueva función que anuncian para el terminal de turno no llegue a modelos anteriores, o incluso a los de una gama inferior lanzados en ese mismo año.

Cada vez tiene menos sentido, sobre todo cuando un modelo como el iPhone 14 hereda casi todo el hardware del iPhone 13 Pro, pero no sus funciones exclusivas. O cuando el iPhone 14 cuenta con nuevas funciones por ser el último en llegar, pero dichas novedades no llegan al terminal casi idéntico de hace un año.

Antes de diferenciar tan claramente, por ejemplo, el iPhone 4 no recibió Siri, pero sí le llegó HDR con iOS 4.1. Es decir, Apple no se lo guardó para el 4S. Lo que en principio se iba a reservar para un modelo nuevo era el modo panorámico estrenado en el iPhone 5, pero con iOS 6, los usuarios del terminal de 3,5" descubrieron que el 4S sí era capaz de coser muchas imágenes para montar una enorme de 28 megapíxeles.

Ahora cuesta pensar en algo así. Veamos la doble segmentación que está llevando a cabo la compañía, por año y por gamas. Las funciones que llevan Pro en el nombre son una línea que de momento Apple reserva a los Pro, como su nombre indica. Técnicamente no hay explicación posible.

Las funciones Pro se quedan en Pro, pero no por incapacidad del resto

ProRAW

Con el iPhone 12 Pro, Apple lanzó ProRAW, que la compañía define como una tecnología que "combina la información de un formato RAW estándar con el procesamiento de imágenes del iPhone, lo que te da más flexibilidad a la hora de editar la exposición, el color y el balance de blancos de tus fotos". Como para sacar todo el partido se trata de algo que requiere procesamiento posterior con aplicaciones como Adobe Lightroom, diríamos que no es una función que el usuario medio eche de menos, ni por la que vaya a gastar más dinero.

La llegada de ProRAW fue exclusiva a los iPhone 12 Pro . Es decir, no llegó a modelos anteriores ni a los iPhone 12 y 12 mini. ¿El motivo? Apple nunca lo explicó, pero el iPhone 12 Pro contaba con 6 GB de RAM, mientras que sus hermanos de entrada contaban con 4 GB, y dado lo dependiente que es la app de cámara de iOS de RAM (es frecuente que al usarse se cierren otras apps, y modelos como el 7 Plus ya llegaron con más RAM para, en teoría, gestionar el modo retrato), probablemente es una tesis correcta asumir que Apple estudió que el hardware no era suficiente.

El iPhone 14 comparte chip, RAM y sensor con el iPhone 13 Pro, pero sigue sin varias de sus funciones

El año pasado, con 13 Pro y 13 volvió a ocurrir lo mismo. El 13 Pro llegó con ProRAW, mientras que el 13 no. De nuevo, la explicación técnica podían ser los 6 vs 4 GB de RAM. Lo realmente extraño ha llegado este año. Aunque aún desconocemos la RAM de ambos modelos, los rumores han sido bastante fiables este año, y más si vienen de alguien como Ming-Chi Kuo. Y según él, ambos modelos contarán con 6 GB de RAM, aunque la del 14 sería LPDDR4 y la del 14 Pro LPDDR5.

Hay que recordar que el iPhone 14 tendrá, en ese caso, el hardware exacto del iPhone 13 Pro: chip Apple A15 mejorado con 5 núcleos de GPU, junto a 6 GB de RAM LPDDR4. Esto es, que debería poder lidiar con ProRAW, pues los iPhone 12 Pro, con menos recursos, ya podían. El argumento también podría ser que el sensor del iPhone 14 no sea capaz de gestionar ProRAW, pero lo que anunció ayer Apple respecto a la cámara del iPhone 14 es exactamente lo que ya tenía la del iPhone 13 Pro, como vemos en la imagen.

Ahora ambos comparten una cámara. Con sensor con estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de 12 megapíxeles, con apertura f/1.5. Aunque en la web Apple no lo explica, ayer sí que explicó que el sensor del 14 ha crecido desde el 13, hasta lograr un tamaño de pixel de 1,9um. Todo esto lleva a pensar que la cámara principal del iPhone 14 es exactamente la misma del 13 Pro. Y aun así, y sumando misma RAM y mismo chip, ni rastro de ProRAW.

ProRes

Este botón seguirá sin verse en los iPhone 14.

Con los iPhone 13 Pro, Apple anunció la capacidad de grabar vídeo en formato ProRes. Apple lo define como un formato que "proporciona un rendimiento de edición en tiempo real multicanal y ofrece al mismo tiempo calidad de imagen profesional". Es decir, genera vídeos menos comprimidos que los típicos que grabamos en HEVC o H.265, ideales para trabajr profesionalmente con ellos, a costa de ocupar mucho más trabajo.

El año pasado, ya hubo polémica, porque incluso el iPhone 13 Pro de 128 GB no tenía soporte para grabar ProRes en 4K a 30 fps (sí en 1080p). Podría ser por una memoria de almacenamiento más lenta en el modelo de 128 GB, o deberse a una decisión tomada por el hecho de que 128 GB no da para grabar mucho. Este año, por cierto, sigue ocurriendo lo mismo en el iPhone 14 Pro.

Pero lo que nos interesa es qué pasa con el vídeo ProRes en los iPhone 14 y iPhone 14 Plus. Respuesta: ni rastro de él, pese a que como hemos repasado, el hardware de cámara, el chip y la RAM son, a priori, idénticos a los del 13 Pro, que sí grababa ProRes. Hay una posible explicación, y es que aunque hay dos modelos de iPhone 14 superiores a 128 GB, quizá el almacenamiento interno sea más lento que el de los 13 Pro y 14 Pro, pero Apple siempre ha usado almacenamiento muy rápido y cuesta pensar que este no lo sea (dramas con los SSD en el M2 aparte).

Al menos en lo que respecta a grabar ProRes con la cámara principal, de nuevo no parece haber más motivo para carecer de él en los iPhone 14 que la mera segmentación.

Un iPhone 13 Pro con el mismo hardware del 14 base ahora es un iPhone de segunda

Photonic Engine no llega a los iPhone 13 Pro.

Hasta ahora hemos repasado lo que el iPhone 14 no ha recibido de los iPhone 13 Pro o de sus hermanos mayores. Pero hay que hacer dos menciones especiales que extrañan en el contexto de lo que hemos repasado. El iPhone 14, como los nuevos iPhone 14 Pro Max, cuenta con capacidad para grabar en Modo Cine en 4K HDR a hasta 30 fps. Es un salto para todos los modelos nuevos, porque el año pasado el límite estaba en 1080p a 30 fps sin HDR.

Celebramos que ahí Apple no haya segmentado, pero volviendo a las cosas que podría hacer... Si el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 son idénticos, o bajo la lógica de Apple el 13 Pro es incluso superior, y por eso le concede ProRAW y ProRes, ¿por qué no activa el modo cine a 4K 30 fps con HDR en el 13 Pro vía software? Técnicamente debería ser posible, y podría haber sorpresa en iOS 16 como hubo con el modo panorámico en el 4S en iOS 6, pero de momento la web no lo refleja.

Decisiones que no entendemos en cada producto.

Algo que tampoco llega al iPhone 13 Pro, pero sí a los iPhone 14 y 14 Pro es el Photonic Engine, un componentes de software de la cámara que, como mi compañero Juan Carlos López explica "trabaja codo con codo con el motor de procesado Deep Fusion" y "recibe la información que ha sido recogida por el sensor de la cámara que estamos utilizando antes de que intervenga el algoritmo de compresión", para tratar de mejorar el rendimiento en baja luz.

Anteriormente, por los avances que había en el chip en cuanto a potencia de CPU, GPU, ISP y Motor Neuronal, entendíamos que un iPhone antiguo no recibiera Deep Fusion o HDR. Pero justo esta generación, en la que el iPhone 14 ha heredado tanto del iPhone 13 Pro, las cuentas ya no cuadran hacia atrás, y no entendemos que Photonic Engine no llegue vía actualización al 13 Pro, como tampoco entendemos la ausencia del modo acción de la cámara de vídeo, que sí está en los 14 y 14 Pro, pues la estabilización del sensor del 13 Pro es de primera generación, como la del 14.

El modo Cine mejora, pero no para quienes tienen iPhone 13 Pro.

Nuestra impresión es que Apple no solo segmenta entre gamas de un mismo año, sino que segmenta entre novedades de modelos de un año para otro. Aunque adquirieras un iPhone Pro, generalmente tienes que olvidarte de recibir nuevas funciones más allá de las que incorpore el nuevo iOS que llegue hasta a modelos de hace seis años.

El problema ya no es que los iPhone 14 no reciban funciones para las que están en teoría capacitados, sino que el 13 Pro no reciba las nuevas que recibe el 14, compartiendo hardware

La industria ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas, y un gran ejemplo es Google. Con los Pixel 3 estrenó su fantástico modo noche en sus cámaras, que llamaron "Visión Nocturna". Sin embargo, en poco tiempo, Pixel 1 y Pixel 2 también contaban con esa maravilla, pese a tener chips bastante menos capaces que el del Pixel 3. Después incluso lo mejoraron, llevando hasta el Pixel 2 el modo Astrofotografía estrenado con el Pixel 4.