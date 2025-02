La Pensión Bienestar 2025 abre su registro: todo lo que debes saber para que no se te pasen los plazos

Año nuevo, Pensión del Bienestar actualizada. El Gobierno de México ha anunciado el primer periodo de registro para los programas sociales, un conjunto que conforman la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Personas con Discapacidad. Un proceso bimensual que se llevará a cabo en febrero, con fechas, requisitos y módulos de inscripción ya definidos.

De cuánto estamos hablando. De acuerdo con la información oficial de Programas Sociales del Bienestar, las cantidades asignadas para estos programas en 2025 son los siguientes:

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: Dirigida a hombres y mujeres de 65 años en adelante. Otorga 6.200 pesos bimestrales.

Dirigida a hombres y mujeres de 65 años en adelante. Otorga 6.200 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: Dirigida a mujeres de 63 años. Otorga 3.000 pesos bimestrales.

Dirigida a mujeres de 63 años. Otorga 3.000 pesos bimestrales. Pensión para Personas con Discapacidad: Disponible para personas con una condición permanente sin importar la edad. Otorga 3.200 pesos bimestrales.

Las nuevas fechas de registro. El proceso de inscripción se llevará a cabo del 17 al 28 de febrero de 2025, en horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado. Como en registros anteriores, el trámite se realiza por orden alfabético, conforme a la primera letra del apellido paterno, y sería el siguiente:

A, B y C el lunes 17 y 24

el lunes 17 y 24 D, E, F, G y H el martes 18 y 25

el martes 18 y 25 I, J, K, L y M el miñercoles 19 y 26

el miñercoles 19 y 26 N, Ñ, O, P, Q y R el jueves 20 y 27

el jueves 20 y 27 S, T, U, V, W, X, Y y Z el viernes 21 y 28

el viernes 21 y 28 Todas las letras el sábado 22

Recordatorio: requisitos. Para acceder a cualquiera de las Pensiones del Bienestar, los interesados deben presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP en formato reciente.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto (móvil y/o fijo).

Certificado de discapacidad (en caso de aplicar), expedido por una institución pública de salud.

Ubicación. Los interesados deben acudir personalmente a un Módulo del Bienestar con todos los documentos solicitados. Para encontrar el más cercano, se puede consultar la plataforma oficial "Ubica tu módulo Bienestar", donde basta con seleccionar la entidad y el municipio para obtener la dirección exacta.

One more thing. Recordar que los pagos se realizan únicamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, que no hay intermediarios ni gestores externos para el trámite, y que las fechas y cantidades son oficiales y pueden consultarse en la página de Programas Sociales del Bienestar.

Con esta información, los beneficiarios pueden prepararse para completar su registro dentro de las fechas establecidas y acceder al apoyo económico correspondiente.

Imagen | Víctor Ulises

En Xataka | Trump renombró el Golfo de México como ‘Golfo de América’: ahora Claudia Sheinbaum amenaza con demandar a Google por sus mapas

En Xataka | Hace años México apostó por ofrecer jornadas escolares más largas para los niños. Provocó un aumento de los divorcios