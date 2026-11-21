Un fin de semana más entra en operación el calendario del Hoy No Circula sabatino, la estrategia ambiental mediante la cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) restringe el tránsito de determinados automóviles para reducir los niveles de polución en el Valle de México.

Como cada sábado, todo conductor que tenga previsto utilizar su vehículo deberá comprobar atentamente el último dígito de su placa y su holograma de verificación antes de ponerse en marcha. El alcance de esta normativa no se limita exclusivamente a las 16 alcaldías de la CDMX, sino que también abarca a múltiples municipios conurbados del Estado de México. Así, la medida rige de igual manera en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Ten en cuenta, asimismo, que si tu ruta contempla cruzar por cualquiera de estas demarcaciones, las disposiciones del Hoy No Circula sabatino también resultan obligatorias.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo de esta regulación es disminuir la cantidad de vehículos en las calles para contener las emisiones contaminantes, aunque los sábados funcionan bajo criterios propios que complementan las reglas habituales de lunes a viernes. Y es que la restricción no recae sobre los mismos automovilistas cada fin de semana: el tipo de holograma, la terminación de la placa y el hecho de que la fecha corresponda a semana par o impar determinan qué coches deben quedarse aparcados y cuáles tienen vía libre.

También conviene subrayar que el Hoy No Circula sabatino no se mantiene activo durante las 24 horas. Está activo estrictamente de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que fuera de ese lapso —es decir, durante la noche y la madrugada— la normativa no impide el tránsito vehicular, siempre que las autoridades no activen una contingencia ambiental ni emitan otra orden extraordinaria que fije límites adicionales.

En lo que respecta al 21 de noviembre de 2026, el calendario señala que corresponde al tercer sábado del mes, por lo que se cataloga como “semana impar”. Con esta regla en vigor, los vehículos con holograma 1 y placas cuya terminación sea un número impar tendrán que permanecer sin circular a lo largo del horario establecido por el programa.

En cambio, los coches identificados con holograma 0 y 00 mantienen su autorización para circular libremente dentro de las reglas del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los automóviles con holograma 2 carecen de permiso para circular cualquier sábado del año.

Además de las restricciones expuestas, cabe recordar que existe un grupo de vehículos exentos que pueden rodar sin verse condicionados por estos límites. En esta lista se incluyen:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Armands Brants

En Xataka | Los países que más contaminan del mundo, reunidos en un detallado gráfico