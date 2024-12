Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 21 de diciembre

Penúltimo sábado del año. Pero el Hoy No Circula sabatino no descansa. De nuevo, llegan las restricciones específicas de este día hoy 21 de diciembre de 2024. Porque aunque el año está a punto de llegar a su fin no lo están las emisiones contaminantes presentes en nuestra atmósfera.

Precisamente por eso, para reducir la contaminación que respiramos el programa ideado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) vuelve a poner en marcha sus restricciones específicas para este día de la semana.

¿De qué estamos hablando? Como seguramente ya estés familiarizado con ello, te recordamos que el Hoy No Circula es el plan pensado para mejorar la calidad del aire allí donde se aplica. Esto se consigue reduciendo el número de coches que están en las calles.

Las restricciones no se aplican ni mucho menos en todo México. De hecho, este proyecto se extiende por las 16 alcaldías en la Ciudad de México y en los siguientes municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué debemos tener en cuenta con el programa Hoy No Circula? Este programa contempla restricciones para algunos coches. Cuanto más contaminante es el coche, menos circula en unas restricciones que van rotando.

Así, teniendo en cuenta el número de holograma, se decide qué coches pueden circular cada día. En la imagen superior tienes más detalles de quiénes y cuándo están afectados. Pero los sábados, hay algunos cambios concretos que nos ponen ante la siguiente situación:

Autos que pueden circular todos los sábados

Autos que tienen que descansar todos los sábados

Autos que descansan un sábado sí y otro no

Estas restricciones se aplican entre las 05:00 y las 22:00 horas y hay que dejar claro que es por la noche cuando podremos circular sin ningún tipo de problema. Así, debemos tener claro que hay vehículos que rotan y, por tanto, no siempre descansan los mismos autos.

Ahora que hemos aclarado esto, ¿quiénes circulan y quiénes descansan? Realmente, los que no tienen que estar atentos a qué pasa con ellos son los coches que menos contaminan y, también, los que menos. Vamos a explicarnos.

Los autos con holograma 0 y 00 no tienen ningún problema los sábados y pueden circular con total libertad. Todo lo contrario le sucede a los autos con holograma 2. En este caso hablamos de los coches más contaminantes y, por tanto, no pueden circular ningún sábado del mes.

Los de holograma 1 son los que tienen que permanecer muy atentos. En este caso, estamos en el tercer sábado del mes de diciembre (21 de diciembre) y, por tanto, son los de holograma 1 y placa terminada en número impar los que tienen que quedarse en casa. La semana que viene serán los autos con holograma 1 y placa terminada en número par los que se queden en casa.

Eso sí, recordemos que las restricciones solo se aplican en el horario antes mencionado y que existen algunas excepciones en las que no se tiene en cuenta el holograma ni el número de placa. Así, los coches recogidos en los siguientes grupos podrán moverse sin restricciones:

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir estas restricciones, la multa será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 1,924.40 pesos y hasta 2,886.60 pesos.

