Todo lo que, seis meses después, aún no sabemos de la mayor crisis sanitaria del siglo XXI (Despeja la X #98)

¿Quién nos iba a decir hace solo seis meses que un pequeño virus en mitad de una ciudad chica casi desconocida para todos nosotros se iba a convertir en la mayor crisis sanitaria del siglo? Siete millones de infectados, 400.000 fallecidos y miles de millones de personas confinadas: el SARS-CoV-2 es, desde hace meses, el centro en torno al que gira todo el mundo. Sobre todo, el de la ciencia y la salud.

Durante estos meses, hemos aprendido muchísimo y todos los expertos tienen la sensación de que nuestro conocimiento sobre enfermedades infecciosas ha avanzado increíblemente. Sin embargo, el hecho de que Europa haya dejado de ser el epicentro de la pandemia puede hacernos pensar que lo peor ha pasado. Y no. A nivel global la epidemia sigue creciendo y aún no ha llegado a la meseta de los contagios. El peligro sigue ahí fuera y aún hay demasiadas cosas que no sabemos.

Para hablarnos de todas esas preguntas que aún quedan en el tintero tenemos con nosotros a Javier Jiménez (@dronte), responsable de ciencia, salud y medio ambiente en Xataka, y Santi Araújo (@santiaraujo), maestro de ceremonias de Despeja la X.

Las siete grandes preguntas

Quizás el mayor reto al que nos enfrentamos cuando hablamos de coronavirus es su complejidad. Miles de factores intervienen a tiempo real haciendo que las preguntas sobre el pasado de la pandemia (¿Dónde y cuándo saltó el virus al ser humano? ¿Qué vía siguió para llegar desde los murciélagos del sur de China hasta nosotros?) son tan relevantes como las que tienen que ver con el futuro (¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Habrá una segunda ola? ¿Estamos levantando el confinamiento demasaido prematuramente?).

Pero las incógnitas van más allá. Hay muchas cosas que desconocemos sobre el virus (¿Qué letalidad realmente tiene realmente del virus? ¿Por qué afecta a unos pacientes más que a otros? ¿Cómo afecta a los niños?) y a la pandemia en sí (¿Qué dimensión está teniendo realmente? ¿Lo sabremos algún día? ¿Cómo ha conseguido pasar bajo el radar de todos los controles y llevar a los mejores sistemas sanitarios del mundo al colapso?). No son preguntas gratuitas, ni cuestiones meramente académicas: en encontrar las respuestas acertadas nos estamos jugando el futuro cercano.

