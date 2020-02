Psicosis por el gel desinfectante y las mascarillas: subidas de precio de hasta el 660% en Amazon y geles agotados en Mercadona

El coronavirus COVID-19, que ha sido declarado por la OMS como una emergencia de salud pública, está causando cierto temor en la población, hasta el punto de que un evento de la magnitud del Mobile World Congress tuvo que ser cancelado. La histeria colectiva y el miedo a un posible contagio han movilizado a los usuarios, que han arrasado con el stock de geles desinfectantes para manos en Amazon y en diferentes Mercadona.

En Amazon, eso ha provocado que los precios en determinados productos hayan subido mucho en poco tiempo (quizá por el hecho de que el COVID-19 ha llegado a Italia y a Tenerife). En algunos Mercadona que varios editores de Webedia España han visitado hoy para cerciorarse de este hecho, el stock de geles desinfectantes está agotado y se espera que se reponga próximamente. Por otro lado, en Wallapop no han tardado en aparecer oportunistas que buscan ganar dinero vendiendo mascarillas.

El gel desinfectante reemplaza al Satisfyer en Amazon

Si estás pendiente de Amazon España y de sus diferentes categorías, seguramente te hayas percatado de que desde que el Satisfyer se convirtió en un producto conocido, ha capitalizado la primera posición de los productos de salud y cuidado personal en Amazon. Pues ya no. Si miramos la categoría, en el momento en que se escriben estas líneas, el top queda de la siguiente forma.

Diez mascarillas desechables. Satisfyer. Mascarillas desechables. Satisfyer. Mascarillas desechables. Mascarillas de papel (100 unidades). Sanytol: toallitas desinfectantes. Toallitas para bebés. Termómetro de brazo digital. Mascarillas desechables.

De los diez productos que encabezan el top de productos más vendidos en Amazon en la categoría "Salud y cuidado personal", seis son mascarillas o productos desinfectantes. Llama también la atención que este mismo patrón se repite en las "Últimas novedades" de la categoría, donde nueve de los diez primeros productos son máscarillas desechables. El décimo es el Satysifer, cómo no. En cuanto a los productos de belleza más vendidos, donde siempre suele haber geles de ducha, champú y jabones, tres de los cinco más vendidos son geles desinfectantes.

Esto, sobra decir, ha supuesto un aumento en el precio de los productos. En Xataka hemos identificado algunos casos de lo más llamativos, como cinco unidades de mascarillas de protección FFP2 que han pasado de costar quince euros a subir hasta 99 euros. Lo mismo sucede con un pack de diez unidades, que han pasado de costar 47,47 euros a 199 euros. Por el momento, están fuera de stock.

Merece la pena señalar que en Amazon existen dos tipos de vendedores. Por un lado, la propia Amazon (aparece en amarillo en las gráficas que podéis ver a continuación). Por otro, productos vendidos por terceros ajenos a Amazon a través de su plataforma (en morado). En este caso tenemos un pack de mascarillas desechables que Amazon vendía hasta el 24 de enero por 35 euros, pero que desde entonces se han agotado de forma oficial. Los vendedores ajenos han aprovechado para subir entonces el precio y han alcanzado los 200 euros hasta que se han agotado definitivamente.

Amazon (en amarillo) vendría el producto por 35 euros hasta el 24 de febrero. Al agotarse, los vendedores de terceros (en morado) aprovecharon la ocasión para subir el precio, que ha alcanzado los 200 euros.

Interesante es el caso del gel hidroalcohólico de un litro de Verita Farma, el más vendido en la categoría "Belleza". No solo su precio ha subido de 3,28 euros a 8,97 euros, sino que tiene envíos en uno a dos meses. Por si fuera poco, un paquete de 100 toallitas antibacterianas que llevan en Amazon desde 2014 y que jamás han estado fuera de stock, por primera vez, se han agotado en Amazon.

El gel desinfectante que ocupa el puesto número uno en la categoría "Belleza" no solo ha subido de precio, sino que tiene envío en uno o dos meses.

Estas toallitas desinfectantes llevan en Amazon desde 2014 y jamás, hasta ahora, se habían quedado sin stock.

Sin stock en Mercadona

Mercadona de Albacete.

Y si en Amazon la situación es peculiar, en Mercadona es todavía peor. Visitar todos los Mercadona de España es imposible, pero desde Xataka hemos visitado establecimientos en Oviedo (Asturias), Alcobendas, L'Alcúdia (Valencia), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Dos Hermanas (Sevilla), Murcia, Málaga y Albacete y en casi todos se han agotado los geles desinfectantes.

Mercadona de Dos Hermanas (Sevilla).

En el Mercadona de L'Alcúdia (Valencia) había stock la semana pasada, pero ahora no tienen y no paran de preguntarles, según nos ha confirmado el establecimiento. En el Mercadona de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), nos cuenta un dependiente que "se ha agotado esta mañana" porque "ha venido todo el mundo. Debe haber salido alguna noticia", nos dicen. La semana pasada sí había stock.

Mercadona de Valencia.

También en Barcelona, pero en el Mercadona de Manresa, una dependienta nos confirma que "llevan dos días preguntando" por ellas. En el Mercadona de Dos Hermanas, Sevilla, nos explican que los geles desinfectantes de manos "se han agotado hoy" y que "la gente ha venido en avalancha esta mañana", pero afirman que lo más normal sería que se repongan.

Más de lo mismo en Murcia. En el establecimiento confirman que "no queda ni uno, y no sé si vendrá esta noche, porque el consumo está fuera de lo normal". Situación similar en Albacete, donde explican que "se agotaron ayer" y que "se vendieron más de 20". En Albacete "pidieron ayer y no saben cuándo van a llegar". También "comentan que la gente se ha empezado a llevar como alternativa un aceite para masajes que lleva alcohol, pero también se ha agotado ya".

En Málaga sí hemos encontrado stock.

Ahora bien, en algunos establecimientos sigue habiendo stock de estos geles de manos desinfectantes. Sería el caso del Mercadona de Camino San Rafael (Málaga), donde llegaron 50 unidades esta mañana. En Alcobendas también podemos confirmar que había stock la semana pasada.

Gente haciendo el agosto en Wallapop

Wallapop también se ha llenado de personas que buscan hacer el agosto vendiendo mascarillas. Llama la atención este lote de 10 unidades de mascarillas FFP2 que se puede conseguir por 100 euros. Su nombre, puro SEO, "mascarilla ffp2 coronavirus"; su descripción, para nada alarmante: "mascarillas máxima protección 10 unidades cada caja, no quedan muchas existencias ya que la demanda es muy alta, podéis buscar pero en ningún sitio las tienen". Las homólogas en Amazon valían 30 euros el pack de diez.

Este otro usuario vende 10 mascarillas FFP2 por 50 euros. Un perfil que vende calzoncillos de Calvin Klein también ha subido un lote de "mascarillas coronavirus 5 filtros" por 25,5 euros. También hay ofertas 2x1 en "mascarillas 2x1 coronavirus", que se venden en Wallapop por 30 euros. Justo hoy, un usuario ha subido unas mascarillas de papel por un euro, aunque no detalla si es el precio por el paquete completo o por cada unidad. Sí afirma que "este modelo de mascarillas son las mejores contra el coronavirus y otros virus".

Más casos llamativos. Este usuario vende 10 mascarillas de papel por 20 euros y una "mascarilla FFP2 con carbón activo" por 20 euros. "Entrego en mano. Me desplazo. Me quedan pocas y ya no tengo más, pues las tenia en el trastero de una obra. El primero que venga se las lleva. Coronavirus" es la descripción de las mismas.

El producto más llamativo es una mascarilla FFP3, "perfecta para hacer frente a Coronavirus, gripes y otras enfermedades infecciosas", tal y como afirma el usuario que la subió ayer y que la vende por 150 euros en la plataforma. Su precio en Amazon es de 29,99 euros.