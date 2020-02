El MWC refuerza sus medidas de seguridad para tranquilizar a los participantes: esto es lo que piensan los expertos sobre ellas

El MWC 2020 atraviesa un momento complicado. Aunque el Mobile mantiene alguna de sus grandes presentaciones, la cascada de empresas que está cancelando su participación amenaza con dejar muy tocada la gran cita tecnológica de Barcelona. Y todo por el coronavirus.

Por eso, la GSMA, el organizador del Mobile, anunció el domingo una serie de medidas que, según sus propias palabras, están orientadas a "tranquilizar a los asistentes y expositores" y mostrar "que su salud y seguridad son [su] principal preocupación". Cosas como "no permitir el acceso a viajeros de Hubei", ni a personas que "hayan estado en China hace menos de 14 días2, se suman a las medidas que ya se estaban poniendo en marcha por parte de los organizadores y las autoridades sanitarias de Cataluña.

Pero quizás lo más interesante es que la organización iba a pedir a los asistentes que "autocertificaran" que no "que no han estado en contacto con ninguna persona infectada". Ante estas medidas, nos hemos preguntado, ¿qué piensan los expertos?

Lo que dicen los expertos

"Los organizadores del MWC tienen un problema serio y ese problema es, paradójicamente, que el problema no es para nada tan serio como puede parecer", nos dice Julián Rodríguez, experto en enfermedades infecciosas y profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Según Rodríguez, como todas las autoridades están explicando, no hay razones para pensar que el riesgo de que haya problemas en Barcelona sea alto y, en general, los servicios de salud están más que preparados para asumir los posibles casos que pudieran darse.

En ese sentido, la papeleta de la GSMA está en frenar un problema que, en muchos sentidos, "se está sobredimensionando", si hacemos casos a la OMS y a las autoridades sanitarias de Cataluña. La media más polémica, la de la autocertificación, incide en una idea que suelen repetir los expertos en salud pública, que "el principal factor de riesgo en la transmisión de la gripe son los antigripales" porque, al tratar los síntomas, favorecen la exposición de otras personas. Esto es aplicable también al coronavirus y, por eso, "es importante seguir las recomendaciones".

En definitiva, las medidas anunciadas por GSMA se enfoca en determinados temas muy concretos que "coinciden con los protocolos que manejan tanto la OMS como los sistemas nacionales". "Las medidas parecen correctas, pero no dejan de ser las que se están llevando a cabo en todo el mundo y en la propia China de forma mucho más radical". Es decir, "lo más probable es que estas medidas no lleguen a aplicarse porque los visitantes ya llegarán a Barcelona 'filtrados'". En este sentido, el movimiento parece más orientado a transmitir "un mensaje de tranquilidad" ante una situación que, como dicen las autoridades sanitarias, está despertando "una histeria no justificada".

"Barcelona está preparada para responder a cualquier problema"

Nos hemos puesto en contacto con las autoridades para saber qué pasos se estaban dando. El Departament de Salut no quiere entrar a valorar los últimos movimientos de empresas, marcas e instituciones, pero a preguntas de Xataka se ha reafirmado en el que es su discurso de los últimos días, que Cataluña no es una zona de riesgo para la salud pública. Hasta la fecha, y pese a que se reciben miles de visitantes cada día, "sólo se han investigado cuatro sospechas" y ninguna de ellas ha resultado positiva. Para la Agència de Salut Pública de Catalunya, la gestión actual de la crisis "demuestra que el protocolo de actuación contra el coronavirus está funcionando perfectamente".

En los últimos días, la ASPCAT ha formado a más de 200 formadores de profesionales, han diseñado materiales informativos, organizado reuniones y "mantienen comunicaciones constantes con el Ministerio de Sanidad, las universidades, la Dirección General de Turismo y el Gremio de Hoteleros, las direcciones de los centros hospitalarios, el consulado chino y la organización del Mobile World Congress".

Centrándonos en esto último, los equipos de la Generalitat nos confirman que se ha acordado incrementar la visibilidad de los puntos de servicios sanitarios en el recito y se está preparando una campaña para concienciar a los visitantes de la necesidad de seguir las medidas de seguridad (limpieza de manos, sistemas de desinfección y coordinación con el servicio asistencial del MWC). No obstante, a lo largo de la semana se espera que se acuerden más medidas en colaboración con GSMA, los organizadores del evento.