COVID-19 ha mutado a una versión más más contagiosa, alertan los científicos en un nuevo estudio

El virus SARS-CoV-2 de los primeros días de la pandemia no es el mismo que tenemos ahora. En algún momento de febrero en Europa una nueva mutación apareció y se extendió rápidamente, siendo más contagioso que en su versión inicial y dominando desde mediados de marzo. Esto tiene un efecto secundario más, puede dificultar el desarrollo de una vacuna.

En un estudio publicado en bioRxiv científicos del Laboratorio Nacional de Los Alamos han analizado más de 6.000 secuencias del coronavirus de que han sido recopiladas por Global Initiative for Sharing All Influenza Data. Hay que tener en cuenta que en bioRxiv no se publican estudios definitivos, sino que deben aún ser revisados para verificar su veracidad, esta tendencia se ha visto incrementada las últimas semanas.

El análisis identificó un total de 14 mutaciones de SARS-CoV-2 (nombre técnico que recibe el coronavirus) entre los casi 30.000 partes de ARN del genoma del virus. Una de estas mutaciones llamada D614G parece ser la responsable del cambio en las puntas/extremidades del virus.

Veni, vidi, vici

La conclusión que extraen los investigadores es que la nueva mutación, donde sea que apareciese, ha conseguido dominar frente al coronavirus original que surgió de Wuhan en China. Indican que en cuestión de semanas ha sido la única mutación dominante en algunas regiones donde ha llegado, lo que en cierto modo demuestra que es más infecciosa (aunque no se sabe exactamente por qué).

Uno de los primeros países en ser afectados por la nueva mutación fue Italia, donde se estima que llegó en la última semana de febrero, poco después ha sido la mutación predominante. Algo similar ocurrió en el estado de Washington en Estados Unidos, donde a finales de febrero llegó el coronavirus en su versión original pero para el 15 de marzo la mutación ya estaba dominando las infecciones. La nueva mutación, donde sea que aparezca, se expande rápidamente y domina sobre la anterior.

Advierten los autores del estudio que además de propagarse más rápido esta mutación puede hacer susceptibles a las personas a una segunda infección si la mutación es lo suficientemente diferente con respecto a la original. Esto podría complicar aún más el control de la pandemia.

Sea como sea, el estudio no concluye que la nueva cepa sea más letal que la original, que ya de por si deja secuelas. Las personas infectadas parecen tener cargas virales más altas (contagian más), pero en una muestra de 447 pacientes que se hizo las tasas de hospitalización fueron aproximadamente las mismas en las dos versions del virus.

Semanas atrás los primeros resultados parecían indicar que el virus es estable y no muta tan fácilmente como lo hace por ejemplo la gripe, que requiere de una nueva vacuna cada año (queda en todo caso la incógnita). Este nuevo estudio sin embargo podría cambiar esta presunción inicial. Esto es algo especialmente importante a tener en cuenta para desarrollar una vacuna. En cualquier caso, de momento no hay nada definitivo.

COVID-19 a día de hoy ya lleva más de 3,5 millones de personas infectadas registradas en todo el mundo. Así mismo, ha causado la muerte de más de 250.000 personas a nivel global. Con Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España y Francia como los países más afectados en número total de muertes.

Vía | CNBC

Más información | bioRxiv