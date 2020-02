El coronavirus detrás de las cifras: qué ocurre cuando un paciente infectado pone un pie en el hospital (Despeja la X, 1x84)

En las últimas dos semanas, mientras la crisis del coronavirus sigue su particular carrera por alcanzar cada páis del planeta, hemos asistido a un curioso proceso porque el que las noticias se han transformado en recuento de cifras. Sin ir más lejos, sabemos, casi al instante, el número de contagios en cada ciudad y región, pero ¿qué pasa después de que el test del laboratorio de positivo? ¿Qué hacen los hospitales para luchar contra la infección una vez que la tenemos delante? ¿Cómo es la vida después del virus?

Mientras se acaban las existencias de mascarillas y geles desinfectantes en media España, estamos descubriendo que hay muchas preguntas en el aire. Desde cómo saber si tengo la infección a la preocupación por si el virus ha venido para quedarse. Preguntas que, en mitad de la histeria generalizada, nos da pie para hablar sobre la verdadera naturaleza de un virus que está trastocando los planes de todo el planeta.

Más allá de las cifras y los datos, la pregunta de qué ocurre cuando un paciente de coronavirus pone un pie en el hospital está encima de la mesa. Primeros síntomas, protocolos, tratamientos, equipos técnicos y ciencia, mucha ciencia. De esto hablamos en el último episodio de Despeja la X, con Javier Jiménez (@dronte), responsable de ciencia, salud y medio ambiente en Xataka y Santi Araújo (@santiaraujo), el productor del programa.

A continuación puedes escuchar el episodio de esta semana. Si lo prefieres, puedes suscribirte directamente en cualquiera de las plataformas en las que estamos, así no tendrás que preocuparte cada vez que salga una nueva entrega.

Released today @EMDBEMPIAR & @PDBeurope, & published @sciencemagazine, the 3.5 Å #cryoEM structure of the #coronavirus (#2019nCoV) spike #glycoprotein S trimer in the prefusion conformation with a single receptor-binding domain (RBD) rotated upwards in a receptor- ... (1/3) pic.twitter.com/YXjvNzMNQ2