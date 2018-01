China acaba de clonar los primeros monos de la historia: son dos macacos, tienen diez semanas y están en perfecto estado de salud

China lo ha vuelto a hacer: estos dos macacos, Zhong Zhong y Hua Hua, se han convertido en los dos primeros primates clonados de la historia. Un grupo chino de investigadores ha usado la misma técnica que se usó con Dolly para traer el mundo a estos dos pequeños monos.

Como explican los mismos investigadores en Cell, los clones nacieron hace 10 semanas y se encuentran en perfecto estado de salud. No se trata de una gran proeza técnica, es cierto: se trata de cruzar una línea que hasta ahora nadie se había atrevido a cruzar.

Monos de laboratorio

No obstante, el método es poco eficaz. Se necesitaron 70 embriones y 21 madres para que nacieran estos dos macacos. No obstante, serían animales muy valiosos para la investigación. Lo que nos devuelve a las mismas cuestiones éticas de siempre. En los últimos años, muchos países han puesto en marcha legislaciones para proteger a los primates. China, como de costumbre, no se da por aludida.

Según los mismos investigadores, no se pretende clonar a ningún ser humano. La intención es comparar estos macacos con los monos originales de los que son copia. Esto ayudará no solo a investigar los mecanismos genéticos de las enfermedades humanas o desarrollar tratamientos, sino que permitirá estudiar con detalle cómo cambia el comportamiento de los genes con el tiempo y la experiencia.

“El primer grupo de clones serán modelos de enfermedades neurodegenerativas” explicaba el Mu-ming Poo, el coautor de la investigación y director del Instituto de Neurociencia de la Academia China de Ciencias. Porque, si todo va bien, ya avisa que estos serán los primeros de una enorme cantidad de monos clonados. La carrera continúa.

