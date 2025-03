Cada vez que pienses en todo lo que consiguieron hacer los romanos, acuérdate de que lo hicieron intoxicados de plomo

¿A quién no le va a gustar el Imperio Romano? Hace un poco más de un año, miles de mujeres de toda España preguntaron a sus novios, amigos o maridos que cuánto pensaban en el Imperio Romano. Y, al menos según el meme, la respuesta era: Mucho.

Lo que acabamos de descubrir escondido en el hielo ártico es que, en fin, pensamos demasiado poco: el Imperio Romano levantó una de las obras civilizacionales más impresionantes de la historia de la humanidad y lo hizo con unos niveles de plomo atmosférico absolutamente demenciales. Plomo que ellos mismos habían lanzado a la atmósfera.

Plomo, plomo por todos lados. Examinando el plomo en tres núcleos de hielo ártico de hace 2.000 años, un equipo de investigadores del Desert Research Institute han podido calcular el nivel de contaminación ambiental en Europa entre el 500 antes de Cristo y el 600 después de Cristo. Los datos son, por decirlo de una forma suave y comedida, terroríficos.

Como publican en Proceedings of the National Academy of Science, tras examinar los isótopos de plomo almacenado en ese hielo, los investigadores pudieron crear un mapa de la contaminación por este metal en toda Europa. No solo eso: estimaron su magnitud, los niveles de plomo en sangre de los habitantes e, incluso, descubrieron qué había causado esa enorme contaminación.

Un culpable con nombre y apellidos. Según los datos, la plata está en el origen de todo este problema. O, mejor dicho, la minería de la plata. En general y durante siglos, los mineros fundieron toneladas de galena para extraer la plata. Se estima que por cada onza de plata útil se liberaban miles de onzas de plomo al medioambiente.

Por ponerlo en números: "durante los 200 años de apogeo del Imperio Romano, se liberaron más de 500 kilotones de plomo a la atmósfera". Esto, siempre según los registros de los núcleos de hielo, es 40 veces mayor que durante el gran pico de plomo ambiental de los años 70 (después del cual empezamos a retirarlo de la gasolina, las pinturas y el resto de productos).

Y eso, claro, hubo consecuencias. Ya sabemos que el plomo es malo para la salud. Muy malo. Y no solo por los problemas de infertilidad, de enfermedad o violencia: hablo de problemas neurológicos que se traducen en una disminución considerable de las capacidades cognitivas y la concentración.

En términos prácticos, según los investigadores del DRI, los niveles de plomo en la época romana tuvieron que disminuir entre 2 y 3 puntos de coeficiente intelectual en la población general. "No parece mucho, pero cuando se aplica a prácticamente toda la población europea, es un gran problema", explicaba Nathan Chellman, coautor del estudio.

Un problema que, visto en perspectiva, no hace sino aumentar el mito del Imperio Romano.

Imagen | Joseph McConnell | Ilona Frey

